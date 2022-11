Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG affronte l’AJ Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Et pour ce dernier match avant la Coupe du monde 2022, Christophe Galtier devrait tout de même s’appuyer sur ses joueurs cadres.

Face à l’AJA, 15e du championnat, le PSG aura pour objectif de conserver son invincibilité et de terminer sur une bonne note ce premier tiers de la saison. Et pour ce dernier match avant la Coupe du monde 2022 (20 novembre – 18 décembre), Christophe Galtier ne ménagera personne, comme il l’a déclaré en conférence de presse. Ainsi, il pourra s’appuyer sur un effectif quasi au complet où seul Fabian Ruiz devrait être absent. Ainsi, le coach parisien devrait réaliser très peu de turn-over face à l’AJ Auxerre.

La MNM alignée, Kimpembe devrait jouer

En effet, comme le rapporte L’Equipe, « il n’est pas évident que Galtier procède à beaucoup de changements par rapport aux dernières sorties. » Les principaux changements pourraient avoir lieu en défense. Convoqués respectivement avec le Maroc et le Brésil pour le Mondial, Achraf Hakimi et Marquinhos pourraient être laissés au repos au coup d’envoi. L’occasion pour Nordi Mukiele de grappiller du temps de jeu dans le couloir droit du 4-3-1-2 de Christophe Galtier. Concernant la défense, Sergio Ramos devrait être aligné avec Danilo Pereira ou Presnel Kimpembe. L’international français, « qui a besoin de temps de jeu après son problème d’ischio-jambiers puis à un tendon, devrait jouer », rappelle le quotidien sportif. Reste à savoir s’il débutera la rencontre ou s’il rentrera en cours de match.

Au milieu de terrain, Renato Sanches devrait une nouvelle fois profiter de l’absence de Fabian Ruiz pour enchaîner aux côtés de Marco Verratti et Vitinha. Enfin, le trio offensif – Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé – est pressenti pour débuter cette rencontre face à l’AJA. Même si le club parisien possède une avance de cinq unités sur son dauphin, le RC Lens, le technicien français a rappelé qu’il « n’y avait pas assez de points d’écart pour rester tranquille. »