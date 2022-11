Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 novembre 2022. Comment Christophe Galtier a pris la mesure de son rôle depuis son arrivée sur le banc parisien, la crainte de blessure pour certains Mondialistes avant le dernier match face à l’AJ Auxerre.

Dans son édition du jour, Le Parisien se concentre sur l’adaptation de Christophe Galtier depuis son arrivée sur le banc du PSG l’été dernier. Même si son équipe a encore des axes d’améliorations, le coach parisien réussit des « premiers pas convaincants » à l’image de son invincibilité depuis le début de saison. Depuis sa signature le 4 juillet dernier pour deux saisons, l’ancien coach de l’OGC Nice a changé de dimension. Et pour l’instant, il réussit sa mission avec aucune défaite en 21 matches, une victoire au Trophée des Champions et une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. « Clair et convaincant, il a séduit son effectif, peut-être plus que la direction du club, sceptique lors de sa nomination décidée par Luis Campos, le patron du secteur sportif », rapporte LP. À l’inverse de certains de ses prédécesseurs, Christophe Galtier a réussi à vite se rapprocher des stars de l’effectif.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien français n’a pas hésité à partager sa joie d’évoluer au PSG : « C’est passionnant, c’est excitant. Évidemment qu’il ne faut avoir aucun moment de relâchement. Mais je suis très heureux, chaque jour. J’ai un groupe vraiment très sérieux, avec qui il est très agréable de travailler. Tous les matins quand j’arrive au camp des Loges, je lève les yeux au ciel, je parle à deux personnes, qu’on appelle des invisibles, j’aime leur parler et je leur dis : ‘Je profite à chaque moment, à chaque instant, de ma présence au PSG‘. » De plus, Christophe Galtier peut compter sur l’aide de Luis Campos qui le décharge du rôle de « bad cop », et lui permet d’incarner une autorité moins rigide. « Résultat : Sergio Ramos, Neymar, Leo Messi l’ont adoubé, appréciant ses séances et le travail tactique qu’il propose. » De son côté, Kylian Mbappé entretient également des bonnes relations avec son coach.

Au camp des Loges, Christophe Galtier pratique la politique de la main tendue en échangeant en permanence avec ses joueurs pour gommer notamment certaines frustrations à l’image d’Hugo Ekitike ou avec des joueurs encore affermis. « Avec les leaders — Marquinhos, Ramos, Marco Verratti, les trois stars offensives —, il évoque aussi les changements tactiques, comme le passage en 4-4-2 en losange pour la venue de Marseille le 16 octobre, modifications qu’il initie lui-même pour trouver un meilleur équilibre défensif », détaille Le Parisien. Surtout, le champion de France 2021 avec Lille doit faire face à plusieurs vagues médiatiques depuis le début de son aventure. Et lors de la semaine du Classico, il n’a pas hésité à remettre les choses dans l’ordre au sujet des questions tournant autour de l’extra-sportif : « Une sortie moins naïve que son propos le laisse entendre : elle visait à protéger ses joueurs la semaine où ils venaient de livrer l’un de leur plus mauvais match face à Lisbonne. »

De son côté, L’Equipe se penche sur le dernier match face à l’AJ Auxerre (dimanche à 13h sur Prime Video et Canal Plus Foot) avant le début du Mondial (20 novembre – 18 décembre). Si Christophe Galtier a indiqué en conférence de presse qu’il ne ménagerait personne, certains Mondialistes « pourraient être tentés de ne pas jouer afin de ne prendre aucun risque avant la Coupe du monde. » Pour ce match face à l’AJA, seul Fabian Ruiz devrait manquer à l’appel. Et si la récente blessure de Sadio Mané avec le Bayern Munich – mais quand même convoqué avec le Sénégal – pouvait apporter des craintes aux internationaux, Christophe Galtier a précisé qu’aucun joueur n’était venu le voir pour être ménagé pour ce dernier match avant le Mondial : « Personne n’est venu me dire qu’il ne souhaitait pas jouer ou qu’il avait une crainte de jouer ce dernier match avant la Coupe du monde. De manière formelle ou informelle, j’ai des infos sur l’état d’esprit des joueurs, je ne serais pas surpris qu’un joueur vienne me dire qu’il appréhende le match. Après, il y aura de la discussion, de l’échange. Nous avons l’obligation de monter une équipe très compétitive contre l’AJA et, s’il y a une forte retenue ou de la crainte, je serais attentif aux remarques de mes joueurs. »

Si aucun joueur n’est venu voir le coach jusqu’à maintenant pour faire l’impasse face à l’AJA, rien ne dit que d’ici le match ça ne soit pas le cas. « Le technicien en a conscience, d’où la teneur de ses propos. En interne, on confie que certains ne se plaindraient pas si on les laissait sur le banc ou en tribunes. » On peut notamment penser à Neymar Jr (30 ans) et Lionel Messi (35 ans), qui devraient disputer leur dernière Coupe du monde. Depuis le début de saison, les deux sud-Américains ont obtenu beaucoup de temps de jeu même si Christophe Galtier les a parfois ménagés à l’image de l’absence de La Pulga face à Lorient la semaine passée en raison d’une inflammation au tendon d’Achille.