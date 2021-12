En cette fin d’année 2021, Canal Supporters vous propose d’élire votre XI d’Or de l’année secteur par secteur. Après les gardiens de but, et les latéraux droits, place aux défenseurs centraux avec cinq candidats : Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Abdou Diallo et Thilo Kehrer.

Marquinhos

Le taulier de cette défense, notre capitaine… Marquinhos fait partie des rares joueurs de l’effectif qui fait l’unanimité chez les supporters parisiens. Le Brésilien, arrivé en 2013, s’est encore montré décisif dans les matches importants. Le défenseur a été le seul buteur parisien lors des deux confrontations en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City et a surtout inscrit un but magnifique contre le Bayern Munich le tour précédent en étant… blessé ! L’international a disputé 40 matches cette année et s’impose de semaine en semaine comme l’un des meilleurs à son poste, surtout depuis le départ de son « papa » Thiago Silva du côté de Chelsea. On est encore surpris de ne pas l’avoir vu parmi les nommés au Ballon d’Or…

Presnel Kimpembe

Que dire de cette année 2021 pour Presnel Kimpembe. Le départ de Thiago Silva aura été aussi un tournant dans sa jeune carrière. Le titi parisien s’est vu avoir davantage de responsabilité auprès de Marquinhos, il est même devenu vice-capitaine de l’équipe. En 2021, « Presko » réalise six premiers mois tout à fait convenable. La deuxième partie de la saison aura été davantage compliquée. Entre blessures, méformes, performances moyennes et fatigue accumulée que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France, le défenseur fait un début d’exercice 2021/2022 poussif. Il n’a pas vraiment pu se reposer à cause des longues absences de ses coéquipiers à son poste. En espérant que Kimpembe arrive à recharger les batteries lors de cette trêve pour le retrouver au top de sa forme en 2022. L’international tricolore a disputé 45 matches cette année avec les Rouge & Bleu.

Sergio Ramos

Passons au dossier Sergio Ramos… De façade rapide à traiter et pourtant… L’Espagnol est arrivé comme une rock star en juillet dernier au PSG et faisait office de patron de la défense… Mais les galères et surtout les blessures se sont enchainées ! Le défenseur central a du attendre le mois de… novembre pour disputer ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain contre l’AS Saint-Etienne (1-3). Il a été de nouveau absent pendant trois semaines après cette rencontre pour une « fatigue musculaire » avant de jouer 45 minutes contre Feignie-Aulnoye puis 40 minutes contre Lorient et se faire… exclure à cinq minutes de la fin de la rencontre. L’ancien madrilène voudra surtout enchaîner en 2022 pour enfin débuter sa nouvelle aventure au Paris Saint-Germain.

Abdou Diallo

Une année étrange pour Abdou Diallo. Arrivé à l’été 2019 en tant que doublure en défense centrale, il s’est imposé régulièrement en 2021 comme un… arrière gauche. Suite à la blessure de Juan Bernat et les limites techniques de Layvin Kurzawa en plus de celles de Mitchel Bakker, le Sénégalais a occupé le couloir gauche de la défense pendant une bonne partie de l’année. Titulaire contre Bruges en Ligue des Champions à son poste de prédilection, l’ancien joueur du BVB a montré de belles qualités dans la relance et d’anticipation. Il serait peut-être temps de le placer à un endroit sur le terrain où il pourra exprimer toutes ses qualités… Diallo a disputé 34 rencontres en 2021 dont plus d’une moitié en tant que latéral gauche.

Thilo Kehrer

Autre joueur et autre énigme… Thilo Kehrer. L’international allemand a vécu une drôle d’année 2021. Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, le défenseur a beaucoup moins joué au poste de latéral droit que sous Thomas Tuchel… Ce qui a eu pour conséquence le fait qu’il ait moins joué tout court ! Alors qu’il avait réussi un bon Final 8, l’ancien joueur de Schalke 04 a vu des joueurs comme Colin Dagba lui passer devant. Dans l’axe de la défense, il réalise un début d’exercice 2021/2022 de très bonne facture, mais il sera sorti de la rotation de Mauricio Pochettino sans véritable raison… Kehrer aura disputé 36 rencontres cette année. En espérant qu’il pourra jouer de manière plus régulière pour devenir (enfin) cette doublure fiable à ce poste.

Alors pour vous, qui mérite sa place dans le XI d’Or CS du PSG de l’année 2021 ? Vous pouvez répondre dans les commentaires ou alors sur notre compte Twitter.

🏆 XI d'Or CS – Élisez votre onze de l'année 2021 du PSG !



Place aux défenseurs centraux :



🇧🇷 Marquinhos

🇩🇪 Thilo Kehrer

🇫🇷 Presnel Kimpembe

🇸🇳 Abdou Diallo

🇪🇸 Sergio Ramos



