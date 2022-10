Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG affronte le SL Benfica dans un match qui peut s’annoncer décisif pour une qualification en 8es de finale de Ligue des champions. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait poursuivre dans son système en 3-4-3.

Le PSG débute sa semaine importante ce mardi avec la réception au Parc des Princes du Benfica Lisbonne à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre décisive pour les deux formations, à égalité de points (7) en tête de la poule. En effet, l’équipe victorieuse pourrait se qualifier directement pour les 8es de finale de la compétition si la Juventus Turin s’incline sur la pelouse du Maccabi Haïfa quelques heures plus tôt (18h45). Et pour ce match, Christophe Galtier devra composer sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et surtout Lionel Messi. Une absence majeure qui profitera à un autre attaquant dans le système en 3-4-3 du coach parisien.

Galtier conserve son 3-4-3

Comme le rapportent L’Equipe et Le Parisien, Christophe Galtier conservera son système en 3-4-3 face aux Portugais. Décisif lors des derniers matches, Gianluigi Donnarumma sera sans surprise le gardien titulaire. Il sera protégé par l’habituel défense à trois des dernières semaines : Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. En l’absence de Nuno Mendes (touché aux ischio-jambiers gauches), Juan Bernat va enchaîner une deuxième titularisation de suite dans le couloir gauche et une première pour lui en tant que titulaire en C1 depuis la finale perdue (0-1) face au FC Bayern en août 2020. De l’autre côté, Achraf Hakimi retrouvera sa place. Indispensable au PSG depuis son arrivée, Vitinha va former le double pivot du milieu de terrain avec Marco Verratti. Si les présences de Neymar Jr et Kylian Mbappé sont déjà assurées, Christophe Galtier devra trouver la solution alternative pour compenser le forfait de Lionel Messi. Ainsi, Pablo Sarabia possède une longueur d’avance sur Carlos Soler et Hugo Ekitike pour former le trio offensif, selon les deux journaux.

Julian Draxler titulaire ?

En face, l’entraîneur du SL Benfica, Roger Schmidt, devra également composer avec l’absence d’un offensif en la personne de David Neres. Un forfait de taille pour le club portugais. En effet, le Brésilien a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives en 13 matches cette saison. Et pour compenser cette absence, le joueur prêté par le PSG, Julian Draxler, a des chances de débuter la rencontre. L’Allemand sera en concurrence avec Diogo Gonçalves pour le poste d’ailier droit. Concernant, le reste du onze, Roger Schmidt devrait aligner les mêmes joueurs que lors du match aller dans son schéma en 4-2-3-1. Décisif dans les buts, Odysséas Vlachodímos sera titulaire. De son côté, la belle révélation, Antonio Silva (18 ans) va enchaîner en défense centrale aux côtés de l’expérimenté Nicolas Otamendi. Au milieu, le double pivot, Enzo Fernandez et Florentino Luis sont pressentis pour débuter la rencontre. Enfin, Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé ce week-end, sera titulaire.

Feuille de match PSG / Benfica

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus Foot et RMC Sport 1 – Arbitre : Michael Oliver – VAR : Stuart Attwell et Tomasz Kwiatkowski