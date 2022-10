Pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions, le PSG va retrouver Benfica une semaine après avoir été tenu en échec à l’Estadio de La Luz (1-1). Cette fois-ci, c’est au Parc des Princes que les Portugais se frotteront au club de la capitale. Les Rouge & Bleu, revenus avec un match nul du Stade Auguste-Delaune samedi dernier (0-0), comptent faire bonne figure sur la scène européenne et s’envoler au classement du groupe H. Les traditionnelles conférences de presse d’avant-match se sont tenues aujourd’hui, dont celle de l’entraîneur du Benfica Roger Schmidt. Ce dernier s’attend à un match difficile face à l’ogre parisien.

« Le PSG est une des plus grandes équipes en Europe »

Même avec le nul arraché la semaine dernière, le coach du Benfica a conscience de la difficulté d’affronter le PSG « Ça va être un match difficile à nouveau. C’était très intensif la semaine dernière dans notre stade. C’est une des plus grandes équipes en Europe, avec de grandes individualités. Nous n’avons plus l’avantage du terrain mais nous aurons la même approche que celle du dernier match » a-t-il déclaré. Il a notamment répondu à une question d’un journaliste qui lui demandait s’il avait tiré des enseignements du dernier match pour la rencontre de demain soir « C’est très difficile de battre le PSG. Nous avons besoin d’être bons demain soir aussi bien techniquement que mentalement mais aussi connecté les uns avec les autres sur le terrain. C’est un nouveau match, une nouvelle histoire où on sera confronté à un adversaire coriace.«

Il s’est également exprimé sur Lionel Messi, touché à un mollet et qui ne participera pas au match « Leo Messi est pour moi le meilleur joueur du monde et le fait qu’il ne soit pas là change des choses. C’est un joueur spécial, il organise tout le jeu. Mais même avec son absence, il y a d’autres joueurs du PSG qui sont performants et il faudra trouver la solution face à eux. Je pense que les Parisiens trouveront le moyen de combler l’absence de Lionel Messi. »