PSG : Kehrer et Diallo intéressent West Ham

Le PSG a pour ambition de dégraisser son effectif d’ici la fin du mercato estival. Un souhait qui semble être en corrélation avec l’envie et le besoin de renforcer sa ligne défensive de West Ham. En effet, les Hammers pourrait perdre Issa Diop, et a vu sa recrue Nayef Aguerd se blessé lors du dernier match de préparation. C’est en ce sens que le club londonien a dressé une short-list de défenseurs, sur laquelle figurent les noms de Thilo Kherer et Abdou Diallo selon Foot Mercato. Ces deux éléments, que le PSG ne retiendra pas, ne seraient pas contre un départ s’ils trouvent une porte de sortie intéressante.

Encore de la route pour boucler le tout

Toujours selon Foot Mercato, si West Ham a inscrit le noms des deux défenseurs parisiens sur sa short-list, le club d’outre-Manche ne devrait en recruter qu’un seul. Concernant Thilo Kehrer, l’international allemand est également sur les tablettes du FC Séville, et son salaire pourrait poser problème. A noter que le numéro 24 du PSG est sous contrat jusqu’en juin 2023. De son côté, Abdou Diallo est également pisté en Serie A par l’AC Milan et Naples. Le Paris Saint-Germain espère récupérer entre 20 et 25 millions d’euros pour l’international sénégalais.