PSG / LOSC : les notes des Parisiens dans la presse

Dans une rencontre décousue, le PSG a arraché la victoire face au LOSC au bout du temps additionnel (4-3). Si certains Parisiens continuent de décevoir, d’autres montent en puissance.

Le PSG a vécu un dimanche après-midi très intense. Alors qu’une victoire semblait se profiler après un début de match avec deux buts, le club parisien est retombé dans ses travers et a dû compter sur un Kylian Mbappé des grands jours et un Lionel Messi buteur pour arracher les trois points face à l’équipe de Paulo Fonseca.

La MNM décisive, Ramos monte en puissance, Verratti déçoit encore

Pour la deuxième fois seulement en 2023, le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé a été aligné dès le coup d’envoi. Et les trois attaquants se sont montrés décisifs. Performant jusqu’à sa blessure, Neymar Jr a marqué un but et délivré une passe décisive. De son côté, Kylian Mbappé a initié la révolte parisienne et sort de cette rencontre avec un doublé tandis que Lionel Messi a sauvé son match grâce à un coup franc salvateur. Le champion du Monde 2022 reçoit la note de 5/10 de la part de L’Equipe. « On doit attendre plus d’un tel joueur dans un match aussi important, dans une situation aussi délicate. On n’était pas loin d’avoir assisté à l’une de ses prestations les plus décevantes de la saison. » Son éclair de génie sauve son match. À l’inverse, l’international français a montré plus d’envie et de régularité dans sa performance (8/10) : « Sans surprise, il est l’homme qui peut tout changer dans cette équipe. Par sa présence d’abord, avec une équipe adverse obligée de jouer plus bas », observe L’E.

Titulaire pour la deuxième fois d’affilée, Marco Verratti a une nouvelle fois livré une prestation décevante dans son ensemble. Noté 5/10 par Le Parisien, l’Italien a montré un meilleur visage dans les dernières minutes : « Un match qu’il a traversé comme un fantôme, jusqu’au pénalty lillois, quand son agacement a pris le dessus et lui a donné un supplément d’âme très bienvenu. » De son côté, Sergio Ramos monte en puissance depuis quelques rencontres. « Dans la lignée de son bon match face à Munich, l’ancien madrilène a rendu une copie sérieuse et rassurante. Deux belles interventions en première période (9e, 43e) », observe le quotidien francilien qui lui attribue la note de 6/10.