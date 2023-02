Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 20 février 2023. La victoire au bout du suspense face au LOSC, Kylian Mbappé en mode leader, Lionel Messi un coup franc qui sauve son match, Neymar Jr blessé à la cheville mais garde espoir pour le match retour face au Bayern Munich.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes à la victoire de folie du PSG face au LOSC (4-3). Porté par un Kylian Mbappé auteur d’un doublé, les Rouge & Bleu l’ont emporté dans le temps additionnel grâce à un ultime coup franc de Lionel Messi. Un succès obtenu dans les dernières minutes du match qui empêche un quatrième revers d’affilée. Ils auront désormais six jours pour préparer leur match face à l’Olympique de Marseille (dimanche à 20h45). Face au LOSC, le club parisien ne doit son résultat qu’au talent de son trio Mbappé-Neymar-Messi, tous buteurs. Dans le contenu, les Parisiens ont une nouvelle fois déçu à l’image de Vitinha ou encore des entrées de Carlos Soler et Hugo Ekitike. « Au vrai, les Parisiens ont cessé d’exister dans cette rencontre pendant près d’une heure. À partir du moment où l’attaquant brésilien avait marqué le but du 2-0 (17e), jusqu’à la première frappe de Mbappé bloquée par Lucas Chevalier (85e). » De son côté, Luis Campos était descendu au bord du terrain pour afficher explicitement son mécontentement auprès de l’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, et faire passer certains messages. Des interventions qui « traduisent l’état de nervosité qui a gagné le club depuis la reprise des compétitions, fin décembre. » Le conseiller sportif était déjà venu célébrer la victoire parisienne face à Strasbourg (2-1) fin décembre et avait aussi fait son apparition dans le vestiaire la semaine passée contre l’AS Monaco (3-1) « pour remonter les pendules de l’équipe, ce qui n’avait pas plu à ses cadres. »

Le quotidien sportif fait un focus sur Kylian Mbappé. Pour son retour à la compétition dans la peau d’un titulaire, le numéro 7 parisien a été le meilleur joueur des Rouge & Bleu grâce à sa performance et son leadership. « Contre Lille, Mbappé a de nouveau prouvé qu’il était l’élément clé de cette équipe. Et encore, trois semaines après sa blessure à la cuisse gauche, il n’était pas à 100% de ses capacités. » La simple présence du joueur sur la pelouse modifie le style de jeu adverse, qui cherche à ne pas trop se projeter rapidement. Auteur d’un doublé, dont un très beau but en solitaire, l’international français est à deux unités du record de buts d’Edinson Cavani (200). « Sur le terrain, même s’il n’était pas capitaine, Mbappé a aussi démontré qu’il était un leader. Sa détermination, sa capacité à hausser le ton par moment et sa motivation sont des atouts importants dans une équipe en manque de confiance (…) Par son comportement et ses prises de parole dans le vestiaire, le champion du Monde 2018 souhaite montrer l’exemple pour que son équipe n’ait aucun regret dans les trois prochaines semaines », résume L’E.

Concernant Lionel Messi, il a été inexistant pendant 94 minutes jusqu’à son but victorieux en fin de rencontre. Son deuxième coup franc de la saison vient sauver une prestation très décevante jusque-là. « Avant cette réalisation, on n’a pas été loin de penser que l’Argentin nous avait offert son plus mauvais match de la saison avec Paris. » Positionné dans un rôle axial, le champion du Monde 2022 a seulement touché 5 ballons dans la surface adverse.

Une image vaut mille mots 🌟🔴🔵 pic.twitter.com/yV9Lh7Jf6S — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 19, 2023

Enfin, L’Equipe évoque la blessure à la cheville de Neymar Jr. Une mauvaise nouvelle à moins de trois semaines du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. S’il est d’ores et déjà forfait pour le Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche prochain, le Brésilien garde encore un espoir d’être apte pour cette confrontation face aux Bavarois. Le numéro 10 parisien a dû être évacué sur civière. « Déjà souffrant à cette cheville depuis plusieurs mois et encore plus depuis qu’il y a été de nouveau touché à la Coupe du monde contre la Serbie, Neymar a une nouvelle fois pris un coup à cet endroit. » Quelques heures après la rencontre, le PSG a communiqué et a précisé que le joueur ne souffrait d’aucune fracture et qu’un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures. « Dans l’entourage du joueur, on espère une absence comprise entre deux et trois semaines (…) Tout dépendra de l’IRM que passera Neymar mardi ou mercredi et de sa cicatrisation ensuite », précise L’E. Ce qui laisse une porte ouverte pour un retour en Ligue des champions. Concernant Nuno Mendes, il souffre d’une « petite distension du ligament interne du genou droit. » Un nouveau bilan sera effectué dans 48 heures mais le Portugais est incertain pour le déplacement à Marseille. En revanche, il ne devrait pas avoir d’inquiétude pour sa présence face aux Munichois le 8 mars prochain.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire arrachée par le PSG dans les dernières minutes face au LOSC (4-3), grâce à un coup franc de Lionel Messi. Pourtant, le septuple Ballon d’Or a été fantomatique pendant l’entièreté de la rencontre. Entre son premier tir à la 5e minute de jeu et son but victorieux, La Pulga a erré sur la pelouse du Parc des Princes. « 42 ballons touchés, 3 dribbles réussis sur 6, 74 % de passes réussies (20/27), trois passes clés, 13 ballons perdus… » voici la fiche statistiques de Leo Messi après cette rencontre. Un faible bilan, qui s’ajoute à une très maigre activité physique. « Mais l’histoire ne retient que les vainqueurs et les buteurs. À ce jeu, le but de Messi vaudra plus que les minutes qu’il a passées à côté de ses crampons. »

Le quotidien francilien revient plus en détails sur la rencontre face aux Lillois. Une victoire importante juste avant le Classique face à l’OM et qui donne de l’oxygène à un club qui en avait grandement besoin après des derniers jours très compliqués. « Le PSG s’est remis à l’endroit en brisant sa série de trois défaites, retrouvant ses forces de toujours, Kylian Mbappé et Lionel Messi, et ses fragilités de la saison, la concentration, l’absence de bloc, une profondeur de banc incertaine », résume LP. Cette fin de rencontre peut insuffler un nouvel état d’esprit pour les Rouge & Bleu avec un Parc des Princes qui est passé par toutes les émotions ce dimanche après-midi. « Les supporters ont une nouvelle fois montré un admirable comportement, à l’anglaise, soutenant encore plus fort lors des moments de chavirage. On dit toujours que ce n’est pas l’ambiance qui marque des buts dans un stade, ce qui est vrai. Mais celle du Parc a sans doute permis d’y croire encore, de conforter les fortes têtes de cette équipe décidées à entretenir le feu jusqu’à la fin. » Mais surtout, le club de la capitale a pu compter sur son homme fort, Kylian Mbappé. Outre ses buts, l’attaquant français affiche une attitude de capitaine. « Le champion du Monde 2018 sent bien que le club craque de partout, que la situation devient explosive entre capitaine et vice-capitaine (Marquinhos et Kimpembe), que la moindre entrée en jeu fragilise Luis Campos en stigmatisant son recrutement ou que les défaites entament le crédit de Christophe Galtier. »

Enfin, Le Parisien évoque la blessure de Neymar Jr. Touché à la cheville droite, le Brésilien ne souffre d’aucune fracture. Sorti en larmes sur civière, le numéro 10 du PSG est parti directement faire une IRM pour connaître la gravité de sa blessure. Un nouveau bilan sera fait dans les jours à venir et donnera plus de précision sur la durée d’indisponibilité. Mais le Brésilien peut déjà être considéré comme forfait pour le Classique de ce dimanche et possiblement pour le match retour face au Bayern Munich le 8 mars prochain. « En revanche, la durée d’indisponibilité peut être bien plus longue, d’autant que ce n’est pas la première fois, ni la deuxième d’ailleurs, que Neymar est touché à cette cheville », conclut LP.