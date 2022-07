PSG / Nantes : les compositions officielles

Après plusieurs semaines d’attente, le PSG va débuter sa saison 2022-2023 ce dimanche soir (20h sur Prime Video) avec le Trophée des Champions en ligne de mire. Désireux de retrouver son hégémonie au niveau national, le club de la capitale devra venir à bout du FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Pour cela, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé (suspension) et Hugo Ekitike (préparation). Et sans surprise, le coach du PSG a composé son équipe en 3-4-1-2.

Gigio Donnarumma débute dans les cages et sera protégé par une défense à trois Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de piston seront occupés par Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite. De leur côté, Vitinha et Marco Verratti forment le duo de l’entrejeu. Enfin, Lionel Messi sera en soutien du duo d’attaquant Neymar Jr–Pablo Sarabia.

Feuille de match PSG / FC Nantes

Trophée des Champions – Dimanche 31 juillet 2022 au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv (Israël) – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Orel Grinfeld – VAR : Roi Reinshreiber