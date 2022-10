Revue de Presse PSG : Troyes, Neymar, Messi, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 30 octobre 2022. La victoire spectaculaire face à Troyes (4-3), le duo Messi-Neymar porte les Rouge & Bleu, la défense parisienne trop friable...

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG au Parc des Princes face à Troyes (4-3) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Dans cette rencontre décousue, le club parisien a pu compter sur un duo Lionel Messi-Neymar Jr en feu (1 but et 1 passe décisive chacun) pour venir à bout des Troyens réalistes. Ils confirment surtout leur excellente forme à l’approche de la Coupe du monde. Agacé par la friabilité de sa défense, Christophe Galtier n’a pas manqué de souligner la puissance offensive de son équipe à l’issue de ce match. En manque de réussite, Kylian Mbappé a marqué un but, tandis que Carlos Soler a également inscrit une réalisation, sa deuxième de la semaine. Mais c’est surtout les performances du Brésilien et de l’Argentin qui ont marqué les esprits.

Le septuple Ballon d’Or revit depuis le début de saison. Même si Lionel Messi ne sera jamais le joueur le plus utile pour l’équilibre d’équipe, dans les temps forts du PSG, il « rappelle alors toute sa valeur avec un ballon et fait oublier le reste – tant que le PSG l’emporte. » Il a permis aux Rouge & Bleu d’égaliser assez rapidement en seconde période (2-2, 55′) grâce à son quatrième but en-dehors de la surface cette saison. Quelques minutes plus tard, il a délivré un caviar dans la profondeur à Neymar Jr, qui a donné pour la première fois du match l’avantage aux Parisiens (3-2, 62′). « Messi reste dans ses standards récents (1 but et 2 passes à Ajaccio, 2 buts et 2 passes contre Haïfa) sans s’embarrasser. Buteur, passeur, il prend tout et le PSG engrange. »

Neymar Jr a également montré son importance lors de cette rencontre. Le Brésilien a notamment fait soulever les foules au moment de son slalom conclue par une roulette-talonnade à Kylian Mbappé, qui n’a pas profité de ce cadeau. « L’explosivité, l’inspiration, la réussite, la confiance retrouvée : match après match, le Brésilien confirme que le regain entrevu depuis le début de la saison n’est pas un feu de paille », indique L’E. En effet, face à l’Estac, le numéro 10 du PSG a délivré une excellente passe décisive pour Carlos Soler puis a donné l’avantage à sa formation en seconde période, marquant ainsi son 10e but en championnat, le 14e toutes compétitions confondues soit déjà davantage que toute la saison dernière (13). Et à trois semaines du Mondial 2022 au Qatar (20 novembre – 18 décembre), Neymar fait preuve d’une implication extrême et d’une activité importante sur le terrain. « Repositionné dans l’axe, il aimante les ballons, oriente à tout va. On peut lui reprocher un déchet non négligeable, mais dont émerge malgré toute un nombre incalculable de situations. »

Le quotidien sportif pointe aussi du doigt le manque d’équilibre défensif du PSG. Pour la deuxième fois de la semaine, après la large victoire face au Maccabi Haïfa (7-2), la défense parisienne a montré une extrême fébrilité face aux Troyens. La meilleure défense du championnat a encaissé trois buts au Parc des Princes et a grandement souffert dans les transitions adverses. Avec un but précoce encaissé au bout d’une minute et quatorze secondes par Mama Baldé, les Parisiens ont couru deux fois au score lors de ce match, une première depuis presque 10 ans (1-2 devant Rennes, le 17 novembre 2012). Une inquiétude soulignée par le coach parisien, Christophe Galtier : « On a pris trois buts, cinq dans la semaine. Certes, on en a marqué onze. Mais c’est vraiment beaucoup trop. »

Autre fait notable, le PSG a une nouvelle fois encaissé un but sur coup de pied arrêté, le troisième de la semaine après le doublé d’Abdoulaye Seck avec le Maccabi Haïfa mardi dernier. Après la rencontre, Christophe Galtier a reconnu un manque d’équilibre dans sa formation : « On a oublié des principes de base, comme la conquête du ballon. À gauche ou à droite, quand on était très haut dans notre animation offensive, l’équilibre n’était pas fait alors qu’il y a des positions strictes à respecter. On a été complètement ouverts, dans un très gros déséquilibre, et on a été mis en danger. Dans les transitions, cela a été très limite et dans les réactions à la perte de balle, on a gagné très peu de duels. Cela a donné un match intéressant pour les spectateurs, pas pour l’entraîneur. »

De son côté, Le Parisien évoque également ce match spectaculaire face à Troyes (4-3) où l’attaque a brillé et la défense a souffert d’un manque d’équilibre. En deux matches au Parc des Princes, le club de la capitale a marqué 11 buts mais en a encaissé 5. Cette fragilité défensive a interpellé le coach du PSG, Christophe Galtier : « Je ne sais pas si c’est l’horaire (17 heures) ou le fait qu’on ait joué en milieu de semaine avant cela, mais on a fait une très mauvaise entame de match (…) Tout le monde a beaucoup plus pensé à jouer pour attaquer, mais ça ne peut pas être comme ça. Il y a aussi un équilibre à avoir (…). J’ai constaté beaucoup trop de largesses, beaucoup trop d’erreurs, encore un mauvais placement sur coup de pied arrêté. Il va falloir y remédier, travailler, on va y passer beaucoup plus de temps. » Il a notamment reconnu que le côté droit Carlos Soler-Nordi Mukiele a eu du mal à se positionner en début de rencontre. À cela s’ajoute le retour très compliqué de Presnel Kimpembe dans le onze de départ.

Ce qui est certain, c’est que les adversaires du PSG commencent à cibler les failles de cette équipe, comme l’a souligné le coach de Troyes, Bruno Irles, en après-match : « Ils sont capables de faire très mal en transition, ils marquent beaucoup. Leur coach a amélioré ça dans l’animation du PSG. Mais c’est aussi une de leurs failles. On aurait pu en marquer d’autres. Il y a eu de belles phases à exploiter là-dessus. » Cependant, depuis le début de saison, les Rouge & Bleu peuvent s’appuyer sur une MNM en feu et qui a encore frappé ce samedi après-midi, mais le secteur défensif sera la priorité à améliorer dans les semaines à venir pour le staff parisien.

Enfin, L’Est éclair met en avant la belle performance de l’Estac au Parc des Princes malgré la courte défaite (4-3). Après le match nul arraché en fin de saison dernière (2-2), le club de l’Aube espérait réaliser le même exploit ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Finalement, les « Troyens ont quitté le Parc battus, mais la tête haute. Ils ont fait douter le public parisien. Ils ont mené deux fois au score et ont su faire jeu égal avec le leader de la Ligue 1″, résume le quotidien local. En s’appuyant sur un bloc bas, Troyes a su parfaitement négocier ses contre-attaques dans les 20 premières minutes du match. Malgré l’ouverture du score précoce de Mama Baldé, Troyes a été rapidement rattrapé par un duo Messi-Neymar en feu. En fin de rencontre, « l’Estac est revenue tout près. Mais elle a fini par perdre. »