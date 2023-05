Après Braga il y a quelques mois, QSI intensifie ses recherches pour investir dans d’autres clubs européens et viserait le club italien de la Sampdoria Gênes.

Devenu propriétaire du PSG en 2011, Qatar Sports Investments (QSI) a pour objectif depuis quelques années d’étendre son pouvoir dans le monde du football. Et pour accroître son influence, le fonds d’investissement qatari scrute les différents continents pour acquérir des parts dans certains clubs. Si Santos a été annoncé comme un possible investissement au Brésil, en Europe, un autre club a récemment été lié à QSI : la Sampdoria Gênes (Italie), qui évoluera en Serie B la saison prochaine.

Une association entre QSI et ASER Ventures pour racheter la Sampdoria Gênes

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le propriétaire de la Sampdoria, Massimo Ferrero, est en discussions avancées avec Qatar Sports Investments. Mais le fonds d’investissement qatari ne sera pas seul dans ce dossier et va s’associer avec le propriétaire de Leeds United, ASER Ventures, dont l’actionnaire (Andrea Radrizzani) souhaite prendre une participation majoritaire dans la formation italienne. « QSI aurait alors la minorité dans cette affaire mais s’associerait avec un partenaire important alors que certaines rumeurs indiquent que QSI pourrait, à terme, investir à Leeds », rapporte L’E. QSI et ASER Ventures font face à un autre concurrent dans ce dossier mais ces derniers jours, les deux parties se voulaient confiantes et les discussions ont déjà été entamées il y a plusieurs semaines. Pour rappel, QSI « discute également avec au moins Malaga, Santos et un club belge pour étendre son réseau d’influence », conclut le quotidien sportif.

Une information également confirmée par l’AFP grâce à une source proche du dossier. QSI, présidé par Nasser al-Khelaïfi, veut acquérir « un porte-feuille diversifié », a déclaré cette source, à l’image de CVC Capital Partners, Redbird ou encore le City Football Group. Mais cette volonté d’expansion ne signifie pas un désengagement à venir au PSG mais plutôt « une volonté de diversifier ses actifs et de préparer l’avenir, ainsi que de saisir les opportunités quand elles se présentent », rappelle Le Parisien.