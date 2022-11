Revue de Presse PSG : AJ Auxerre, Danilo, Messi-Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 13 novembre 2022. Le match face à l’AJ Auxerre, la belle relation d’amitié entre Lionel Messi et Marco Verratti, l’indispensable Danilo Pereira, éviter la blessure pour les Mondialistes.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque ce match entre le PSG et l’AJ Auxerre ce dimanche en début d’après-midi (à 13h sur Prime Video et Canal Plus Foot) à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Et sur les douze Parisiens convoqués pour la Coupe du monde 2022, dix sont présents (Keylor Navas et Marquinhos sont absents) dans le groupe de Christophe Galtier dont le trio offensif Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Et à une semaine du début de la compétition au Qatar, ces Mondialistes « seront plongés dans ce doute, tiraillés entre nécessité de jouer, pour certains de prendre du rythme, et crainte de la blessure, qui les éloignerait de leur rêve qatarien », juge L’E. Avec seulement 70 minutes disputées depuis le 10 septembre, Presnel Kimpembe est le joueur qui aura certainement le plus envie de retrouver la compétition ce dimanche, mais les autres Mondialistes ne seront pas forcément dans cet état d’esprit. « Marquinhos a privilégié le repos, après une gêne musculaire. Tout comme Keylor Navas. »

Lors des semaines précédentes, le staff du PSG avait déjà préparé le terrain en demandant par exemple à Neymar d’être averti face au Maccabi Haïfa (7-2) afin d’être suspendu pour le dernier match contre la Juventus Turin en phase de groupes de Ligue des champions et ainsi éviter une sanction pour les 8es de finale de la compétition. Si Christophe Galtier se doit d’aligner une équipe compétitive face à l’AJA, reste à savoir si les membres de la MNM auront l’esprit libéré ce dimanche. « C’est toujours le cerveau qui décide. Je pense qu’il faut poser la question aux joueurs concernés. Et si vous sentez le moindre doute chez lui, la moindre appréhension, c’est qu’il y a un risque. Et si vous percevez ce risque, il ne faut ni le faire débuter et ni le faire entrer, parce que quel que soit le nombre de minutes jouées, l’appréhension reste », précise l’ancien préparateur physique de l’OGC Nice, Nicolas Dyon.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Danilo Pereira, devenu indispensable. Le Portugais a réussi à s’imposer comme l’un des hommes forts du vestiaire parisien aussi bien par « ses qualités footballistiques que par sa personnalité unanimement appréciée au club. » Pourtant, lors de son recrutement en octobre 2020, l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, n’était pas particulièrement chaud pour son arrivée, mais le directeur sportif, Leonardo, voulait prendre un joueur de devoir et non une star en plus. Après des premières prestations compliquées avec les Rouge & Bleu, l’international portugais est peu à peu devenu un joueur majeur du vestiaire. « Il est le 12e homme derrière les onze titulaires habituels, ceux les plus utilisés par Christophe Galtier depuis le début de saison », note L’Equipe. Sa polyvalence lui permet également d’évoluer en défense centrale (axe gauche ou droit) mais aussi milieu défensif ou relayeur.

« C’est un joueur très important. Au-delà de ses qualités, il est toujours au service de l’équipe, capable de jouer à différents postes et nous apporte une dimension physique que l’on ne possède pas au milieu grâce à sa morphologie. C’est un atout sur les coups de pied arrêtés. Danilo est aussi déterminant dans l’équilibre du groupe car en l’absence d’une dernière recrue défensive l’été dernier, il nous permet aussi par sa polyvalence de jouer dans différents systèmes. C’est une pâte à modeler. Il est très régulier. C’est le miroir de sa personnalité », confirme un membre du staff parisien. Le joueur de 31 ans est notamment salué pour ses qualités humaines. L’ancien capitaine du FC Porto est apprécié par l’ensemble du vestiaire et « a su nouer des liens avec toutes les composantes du groupe », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur cette rencontre face à l’AJA au Parc des Princes. Et au-delà du résultat sportif, les internationaux voudront éviter une blessure avant le début de la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). « À l’heure où les forfaits pour le Mondial au Qatar se multiplient, chaque joueur appelé par sa sélection ces derniers jours se retrouve à la merci d’une désillusion profonde en cas de blessure ce dimanche. Mbappé, Neymar et Messi arrivent naturellement en tête de ceux que leurs supporters respectifs aimeraient plonger dans le formol pour ne les voir ressortir qu’une fois arrivés à Doha. » S’ils ont prévu de ne ménager personne, Christophe Galtier et son staff auront tout de même un oeil attentif sur le temps de jeu et la gestion des trois stars. À l’inverse, un joueur comme Presnel Kimpembe aura à coeur de retrouver du temps de jeu face à l’AJA ce dimanche afin de retrouver du rythme avant de rejoindre les Bleus. En face, les gestes des auxerrois seront scrutés de près dans l’optique d’éviter une blessure de dernière minute avant le Mondial.

Dans son édition du jour, Le Parisien analyse également la belle relation d’amitié entre Marco Verratti et Lionel Messi. Avant même l’arrivée de l’Argentin à Paris à l’été 2021, les deux hommes avaient déjà noué une complicité, qui s’est renforcée cette saison aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Avant tout, les deux hommes se voue une forme de respect et une profonde estime « au travers de leurs performances durant leurs affrontements en Ligue des champions. » L’international argentin avait notamment fait le forcing auprès du FC Barcelone pour recruter Marco Verratti en 2017. Finalement, c’est l’attaquant de 35 ans qui évolue aux côtés de Gufetto depuis un an au PSG. « Cette admiration sportive a conduit les deux phénomènes à se découvrir davantage, loin des terrains, dans un cadre plus propice aux échanges, en vacances ou en soirées », rapporte LP. L’Italien a facilité l’adaptation de son coéquipier lors de sa venue à Paris à l’été 2021 en l’aidant notamment à la « compréhension de la langue française même si leurs échanges se font le plus souvent en espagnol. »

Installés côté à côté dans le vestiaire du Parc des Princes, les deux footballeurs échangent régulièrement sur leur vision, similaire, du football. Lionel Messi incite notamment son coéquipier à tirer plus souvent au but. Et, surtout, il apprécie par-dessus tout rire aux plaisanteries de l’Italien. « Ils ont une relation incroyable depuis que Leo est arrivé à Paris. Il était surpris par le sens de l’humour de Marco qui est quelqu’un qui plaisante toujours et qui est très drôle. À côté de ça, Leo considère Marco comme un professionnel de haut niveau et un joueur clé de l’équipe, car il donne toujours tout à l’entraînement et aux matchs et c’est quelque chose que Leo apprécie à coup sûr », glisse-t-on dans l’entourage de Messi. Un relation qui s’étend également en-dehors du cadre du football. Dans l’intimité du vestiaire, on reconnaît que la belle entente avec Marco Verratti et l’une des raisons de la bonne acclimatation de l’Argentin à Paris. Depuis le départ de ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria cet été, le septuple Ballon d’Or s’est ouvert davantage au reste du groupe. Désormais, le club parisien espère prolonger Marco Verratti et Lionel Messi, respectivement sous contrat jusqu’en 2024 et 2023.