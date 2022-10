Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 octobre 2022. Le match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa, objectif qualification pour les Parisiens, l’excellent début de saison de Neymar Jr, les dirigeants parisiens souhaitent prolonger Lionel Messi et la concurrence à venir pour le poste de défenseur axial.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur cette rencontre de la 5e journée de Ligue des champions entre le PSG et le Maccabi Haïfa ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1) au Parc des Princes. En cas de victoire face au club israélien, les joueurs de Christophe Galtier valideront leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, la onzième de suite pour les Rouge & Bleu depuis la saison 2012-2013. Un nul pourrait même suffire si la Juventus ne gagne pas dans le même temps face au SL Benfica. Mais après deux résultats nuls consécutifs face au club portugais en C1, le club parisien voudra renouer avec le succès en Europe. Surtout que cette rencontre face au Maccabi Haïfa sera symbolique sur deux points : « Ce match marquera la centième sortie en C1 sous l’ère de l’actionnaire qatarien, QSI, commencée en 2011 (56 succès, 20 nuls et 23 défaites). Il représente aussi l’occasion pour Marquinhos de devenir le troisième joueur le plus capé de l’histoire avec 381 apparitions, derrière Marco Verratti (394) et Jean-Marc Pilorget (435). » Si Marco Verratti sera suspendu pour ce match face au Maccabi Haïfa, de son côté, Neymar Jr est sous la menace d’une suspension face à la Juventus en cas de carton jaune ce mardi soir.

Le Parisien évoque aussi l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 30 du PSG a décidé d’attendre la fin de la Coupe du monde pour prendre une décision sur son avenir. Si l’Argentin possède une année supplémentaire en option qu’il est susceptible de lever en accord avec les Rouge & Bleu, le club parisien « souhaite prolonger le contrat de l’Argentin » et « travaille déjà sur le volet financier de ce dossier », selon les informations de LP. En effet, son excellent début de saison (9 buts et 10 passes décisives en 15 matches) pousse les dirigeants parisiens à réfléchir à la possibilité d’étendre le bail de l’international argentin pour quelques années supplémentaires. « La proposition porterait sur une nouvelle année au minimum et la possibilité d’en ajouter une supplémentaire en option n’est pas à écarter. » Le conseille football du PSG, Luis Campos, répète régulièrement au septuple Ballon d’Or son envie de le voir prolonger son bail tandis que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, loue le professionnalisme du joueur en interne.

Après une première saison compliquée avec le maillot du PSG, Lionel Messi a réussi à s’adapter à ses coéquipiers, qui le trouvent plus naturellement sur le terrain. Mais dans le but de prolonger l’ancien Barcelonais, les dirigeants parisiens réfléchissent déjà au volet financier pour réaliser une telle opération. En effet, les champions de France en titre sont déjà soumis à des pertes importantes à hauteur de 350M€ sur la saison 2021-2022 et cherchent donc la bonne formule pour ne pas se mettre encore plus en danger. « En interne, on reconnaît la complexité économique du dossier tout en valorisant le savoir-faire du PSG sur ces sujets et la possibilité d’y aboutir positivement », rapporte LP. Après cela, les Rouge & Bleu devront attendre la décision de Lionel Messi. Si La Pulga se laisse le temps de la réflexion et se concentre actuellement sur sa saison et le Mondial 2022, « l’idée de prolonger sa fin de carrière à Paris ne serait pas pour lui déplaire. »

De son côté, L’Equipe évoque l’une des autres stars de la MNM, Neymar Jr, et met en avant sa belle saison avec le PSG. Très en vue depuis le début de saison (12 buts et 9 passes décisives en 16 matches), le numéro 10 parisien brille aussi par son investissement et sa générosité sur le terrain. Avec le changement de système établi par Christophe Galtier, le Brésilien occupera ce rôle central de numéro 10, derrière les deux attaquants, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Il est celui qui apporte de l’équilibre à l’équipe, comme l’avait déclaré le coach parisien à l’issue de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (1-0) le 18 septembre dernier. Et pour preuve, en Ligue des champions, il est le 4e Parisien à être le plus actif sur le terrain avec 40,6 kilomètres parcourus, derrière Marco Verratti (45,5km), Sergio Ramos (41,4) et Vitinha (40,9). Il est également le joueur qui a progressé balle au pied la plus grande distance en Ligue des champions cette saison (1 434 mètres). Des chiffres qui demandent désormais confirmation dans le 4-3-1-2 de Christophe Galtier.

Dans l’entourage du joueur, on décrit le Brésilien comme quelqu’un de calme ces dernières semaines, qui n’a pas envie de rentrer dans diverses polémiques et qui veut montrer le meilleur de lui-même. Si la Coupe du monde l’aide à rester performant, le joueur de 30 ans est toujours prêt à se sacrifier sur le terrain pour son équipe. Pour exemple, à la veille du match face à la Juventus Turin en C1 (2-1), Christophe Galtier avait demandé à ses trois attaquants de changer leur pressing en ciblant Leandro Paredes dès la perte du ballon. « Neymar s’était alors proposé pour une tâche qui peut apparaître comme ingrate. Un esprit volontaire qui a étonné et qui a apporté beaucoup de crédit sur l’exigence du Brésilien ces dernières semaines. »

Le quotidien sportif revient aussi le match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa. Une rencontre importante pour le PSG en vue d’une qualification pour les 8es de finale de la compétition. En cas de succès, le club parisien accèdera au prochain tour de C1. Un nul suffirait aussi en cas non-victoire de la Juventus Turin sur la pelouse du SL Benfica. Au-delà de cet objectif, les joueurs de Christophe Galtier devront renouer avec le succès après deux nuls consécutifs en Ligue des champions face au club portugais. Un troisième match de suite sans victoire en phase de groupes serait une première depuis l’arrivée de QSI en 2011. Une contre-performance face à Haïfa ne compromettrait pas la qualification pour les 8es de finale mais mettrait en danger le PSG pour la première place du groupe.

De plus, le staff parisien n’a pas oublié la victoire compliquée (3-1) lors du match aller où les Rouge & Bleu avaient été malmenés notamment en première période. Reste à savoir quel dispositif utilisera Christophe Galtier pour le match de ce soir. Après avoir organisé son équipe en 4-3-1-2 lors des deux dernières rencontres face à l’OM (1-0) et l’AC Ajaccio (3-0), la possibilité d’un retour en 3-4-3 existe avec les présences dans le groupe de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Sergio Ramos et Neymar Jr. « En tout cas, ils sont de nature à donner plus de solutions tactiques à Galtier, qui a laissé planer le doute sur le schéma qu’il choisira ce soir. »

Enfin, L’Equipe met en avant la gestion de la concurrence des axiaux, notamment avec le passage d’une défense à quatre et le retour de blessure de Presnel Kimpembe. En effet, la présence du Français va avoir des conséquences non-négligeables dans la gestion de l’effectif si ce système en 4-3-1-2 devait perdurer au fil des semaines. Qui sera le grand perdant entre Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Danilo Pereira voire Nordi Mukiele. Par le passé, la défense Marquinhos-Kimpembe a montré à quelques occasions sa fiabilité. De plus, le Brésilien semble avoir retrouvé son niveau dans ce schéma avec deux axiaux et est intouchable dans l’esprit de Christophe Galtier. Cependant, cette saison, Sergio Ramos arrive à enchaîner les matches. Même s’il est souvent apparu en difficulté dans la défense à trois, l’Espagnol de 36 ans possède un leadership qui s’affirme de plus en plus. « Le laisser aujourd’hui sur le banc est plus délicat. » Devenu le défenseur le plus fiable en ce début de saison, Danilo Pereira sera toujours une solution pour jouer le rôle de sentinelle devant la défense. Il « a régulièrement montré sur les deux dernières saisons à quel point, dans un style totalement différent de celui de Marco Verratti, il pouvait assurer un rôle très positionnel de digue devant la défense. » De son côté, Nordi Mukiele a plutôt été recruté pour être une doublure d’Achraf Hakimi, mais le Français a montré quelques qualités dans le rôle de défenseur axial droit.

Dans l’esprit des dirigeants, il est clair que le PSG doit se renforcer en défense lors du mercato hivernal. Milan Skriniar (Inter Milan) reste l’objectif numéro 1. Mais d’autres recrues potentielles sont étudiées comme Pau Torres (Villarreal) dont la clause libératoire est fixée à 50M€, rapporte L’E. L’envie de Luis Campos est de recruter un défenseur cet hiver, « avec une enveloppe financière très peu extensible mais surtout une volonté d’apporter une vraie valeur ajoutée. »