Quel onze du PSG pour affronter Troyes ?

Après plus d’une semaine d’attente, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), à l’occasion de la 36e journée de championnat. À cette occasion, les Parisiens reçoivent une équipe de Troyes, 14e du championnat, qui aura pour ambition de s’approcher à grand pas de son maintien dans l’élite du football français. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de trois joueurs : Leandro Paredes (pubalgie), Julian Draxler (réathlétisation) et Mauro Icardi (quadriceps). À cela s’ajoute l’incertitude autour du cas Lionel Messi suite à une douleur para-costale.

Le système à trois reconduit ?

Pour ce match face à l’Estac, le coach du PSG pourrait de nouveau utiliser un système à trois défenseurs dès le coup d’envoi, comme lors des matches précédents. Ainsi, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe devraient être associés. Gigio Donnarumma est pressenti pour débuter dans le but des Rouge & Bleu. De leur côté, Achraf Hakimi et Nuno Mendes pourraient occuper les rôles de piston. Si Marco Verratti devrait enchaîner au milieu de terrain, il pourrait être accompagné par Danilo Pereira ou Idrissa Gueye. Meilleur buteur (24) et passeur (15) du championnat, Kylian Mbappé aura pour objectif d’améliorer ses statistiques et pourra compter sur l’aide de Neymar Jr. Enfin, selon l’état de forme de Lionel Messi, Angel Di Maria pourrait être aligné dans le trio offensif aux côtés du Brésilien et du Français.