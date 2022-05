Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 mai 2022. Le match face à Troyes et l’objectif de Kylian Mbappé en cette fin de saison, l’Estac croit au maintien dès ce soir, l’absence de Mauricio Pochettino aux Trophées UNFP, le premier bilan de la défense à trois et le portrait de Danilo Pereira.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’absence de Mauricio Pochettino pour le Trophée UNFP du meilleur entraîneur de la saison. Malgré son titre de champion de France remporté, l’entraîneur argentin ne figure pas dans la liste des cinq meilleurs coaches de Ligue 1 (Christophe Galtier, Bruno Genesio, Antoine Kombouaré, Jorge Sampaoli et Julien Stéphan), une première depuis le début de l’ère QSI. « Sans lui garantir la victoire, l’ultradomination parisienne sur la Ligue 1 cette saison aurait dû valoir au technicien argentin au moins un strapontin à son nom pour la cérémonie. Surtout quand on sait que seuls les entraîneurs de L1 et L2 votent. » Avant lui, seul Alain Perrin avec l’OL en 2008, malgré un doublé coupe-championnat, avait été snobé par ses pairs. Interrogé par LP, l’ex entraîneur des Gones comprend la non-nomination de Mauricio Pochettino aux Trophées UNFP : « Oui, il est champion mais ce résultat était attendu. Quelque part, et il en est la première victime, le titre c’est le minimum syndical quand on dirige le PSG. Concernant le vote, l’élimination précoce en Coupe de France, puis en Ligue des champions, a forcément joué dans l’esprit des votants (…) Le meilleur coach, ce n’est pas toujours le premier au classement, ce serait trop facile. »

Le quotidien francilien fait également un premier bilan de la défense à trois utilisée lors des derniers matches. Un système de jeu attendu par de nombreux observateurs et supporters depuis plusieurs mois mais qui a seulement été installé depuis trois matches par Mauricio Pochettino. Mais actuellement, ce schéma n’a pas encore donné entière satisfaction. Cette défense à trois, articulée autour de Sergio Ramos, a vécu quelques soirées difficiles face au RC Lens (1-1) et le RC Strasbourg (3-3). Pour avoir un meilleur rendement sur le terrain, il faudra du temps, des automatismes, de la rigueur, du travail et de la discipline comme l’a rappelé Mauricio Pochettino en conférence de presse. L’ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino, approuve l’utilisation de ce schéma : « Mauricio (Pochettino) a raison dans le sens où il faut essayer ce schéma, que ça puisse être une possibilité et aussi permettre à tous les joueurs de s’habituer et de prendre les repères, parce que c’est un système qui n’est pas si évident. Il y a un gros travail de timing pour pouvoir exploiter le côté offensif tout en ayant une efficacité défensive. »

Concernant le match de ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG n’aura aucun enjeu lors de la réception de Troyes au Parc des Princes, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Mais un joueur espère encore entrer un peu plus dans l’histoire du championnat de France. Meilleur buteur (24) et passeur (15) de Ligue 1, Kylian Mbappé aura pour objectif de rester en tête de ces deux classements à l’issue de cette saison, une performance jamais réalisée auparavant. Pour cela, il lui restera trois matches (Troyes, Montpellier et Metz) pour « marquer un peu plus le championnat de son empreinte. » Ainsi, il pourrait remporter pour la quatrième fois d’affilée le titre de meilleur buteur de Ligue 1 en égalant Carlos Bianchi (de 1976 à 1979). Concernant les passes décisives, il peut avoir dans son viseur le record de son coéquipier Angel Di Maria qui avait terminé la saison 2015-2016 avec 18 offrandes.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Gueye, Nuno Mendes – Di Maria (ou Messi), Mbappé, Neymar

De son côté, L’Equipe revient sur la fin de saison sans enjeu du PSG. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale va aborder ses trois derniers matches sans réel objectif, « même si l’investissement des joueurs, lors des entraînements, demeure irréprochable. » Si une forme de lassitude commence à gagner les rangs parisiens, l’implication des joueurs au quotidien n’a pas changé, comme le rapporte un témoin privilégié du centre d’entraînement : « Cela peut paraître difficile à admettre de l’extérieur, mais les joueurs ont toujours très bien travaillé en séance, ils se sont toujours montrés concentrés et appliqués sur les exercices proposés. Et c’est encore le cas en dépit du titre déjà obtenu. » En effet, chaque Parisien a ses propres objectifs en cette fin de saison entre ceux qui veulent soigner leurs statistiques et d’autres qui veulent préparer les prochaines échéances internationales. Et la relation entre les joueurs restent toujours joyeuses. « Leo Messi et Neymar ne sont jamais loin l’un de l’autre, Kylian Mbappé peaufine son espagnol avec Achraf Hakimi et Sergio Ramos prend chaque jour un peu plus de poids dans le vestiaire. »

Cependant, certaines activités extra-sportives viennent un peu ternir cette fin de saison 2021-2022, à l’image du voyage au Rwanda où trois joueurs peu utilisés (Thilo Kehrer, Sergio Ramos et Julian Draxler) et un gardien sur le départ (Keylor Navas) ont été envoyés pour une opération marketing. À cela s’ajoute la tournée commerciale prévue au Qatar (15 et 16 mai) juste après le match face au Montpellier Hérault et pendant la remise des Trophées UNFP (15 mai). Enfin, « le staff, loyal à son entreprise, n’oppose aucune contestation à cette tournée mais, en privé, certains membres confient qu’ils ont quand même hâte d’être en vacances », rapporte L’E.

Le quotidien sportif dresse également le portrait de Danilo Pereira. Arrivé dans l’anonymat lors du mercato estival 2020, l’international portugais s’impose de plus en plus comme un leader du vestiaire au PSG. Souvent moqué pour sa technique limitée, le milieu de 30 ans est un joueur loué pour son sens du collectif et sa fiabilité. « En un peu moins de vingt mois à Paris, Danilo Pereira est devenu un joueur qui compte au sein du vestiaire du PSG. » Son profil a notamment aidé Mauricio Pochettino à l’utiliser à divers postes, dont celui de relayeur droit. Son ancien coéquipier au FC Porto, Vincent Aboubakar, salue la régularité du Portugais : « Danilo ne va pas te faire un match de ‘ouf’ mais il équilibre bien le jeu de son équipe en couvrant son défenseur central si celui-ci sort par exemple. Il fait bien ce qu’il a à faire. Il est conscient de ses qualités et de ce qu’il ne sait pas faire. » Autre fait notable cette saison, son adresse devant les buts avec cinq réalisations en Ligue 1, soit le troisième meilleur buteur du PSG en championnat. Vincent Aboubakar souligne également le côté leader du joueur. « C’est un leader naturel. Il dit ce qu’il a à dire et n’hésite pas à replacer voire recadrer en match. S’il peut crier, il le fait et peu importe l’interlocuteur en face de lui. Mais toujours pour le bien de l’équipe et jamais pour se mettre en avant. »

L’Equipe a aussi partagé un entretien avec le président de la FFF, Noël Le Graët. Le patron du football français a notamment été questionné sur la possibilité de voir Zinédine Zidane en Equipe de France et la question des droits d’image de Kylian Mbappé. Des extraits partagés ici sur notre site.

L’Est Eclair se demande si l’Estac va réussir à obtenir son maintien au Parc des Princes. 14e du championnat, les Troyens sont bien partis pour poursuivre l’aventure dans l’élite du football français, mais ne sont pas encore officiellement sauvés (cinq points d’avance sur le barragiste, l’AS Saint-Etienne). « La chance est petite mais bien réelle. L’Estac peut officieusement valider son maintien dans l’élite dès ce soir », selon les résultats de ses concurrents, rapporte le quotidien régional. Mais pour cela, Troyes devra venir à bout du PSG au Parc des Princes, un exploit réalisé par aucune formation en Ligue 1 cette saison. Mais, « l’excitation est là, car c’est un fait : l’Estac touche du doigt un maintien qui serait historique. »