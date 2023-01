Rennes / PSG : les compositions probables

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), l’affiche entre le Stade Rennais et le PSG clôturera la 19e journée de Ligue 1. Et pour ce choc, Christophe Galtier devrait reformer son trio offensif.

Pour son déplacement périlleux au Roazhon Park, le PSG voudra terminer sur une belle note sa phase aller de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Cependant, les hommes de Christophe Galtier feront face à une équipe en grande forme à domicile avec 8 victoires d’affilée dans son antre. Si les absences de Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nuno Mendes (reprise) et Marco Verratti (quadriceps) sont actées, le coach parisien peut compter sur le retour de son meilleur buteur, Kylian Mbappé. Et l’international français est bien parti pour reformer le trio offensif aux côtés de Lionel Messi et Neymar Jr.

🚨 | Mbappé & Hakimi font leur retour dans le groupe 🔙



4 titis seront du déplacement 🌟



🔘 Warren Zaire-Emery

🔘 Ismael Gharbi

🔘 Ilyes Housni

🔘 El Chadaille Bitshiabu#SRFCPSG pic.twitter.com/IWznqisfM5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 14, 2023

Le retour du 3-4-1-2 ?

Et selon Le Parisien et L’Equipe, Christophe Galtier devrait de nouveau utiliser un schéma à trois défenseurs, comme lors de la première période face à l’Angers SCO (2-0) en milieu de semaine. En l’absence de Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Danilo Pereira devrait évoluer en défense en compagnie de Sergio Ramos et Marquinhos. Malgré son retour dans le groupe, Achraf Hakimi est pressenti pour débuter sur le banc, laissant ainsi l’opportunité à Nordi Mukiele de confirmer sa bonne forme du moment. De son côté, Juan Bernat enchaînera dans le couloir gauche. Décevant lors des dernières sorties, le double pivot Vitinha-Fabian Ruiz devrait être aligné dans l’entrejeu. Enfin, la MNM devrait être reformée pour la première fois depuis le 13 novembre. En effet, Kylian Mbappé devrait être titulaire avec Lionel Messi en attaque. Ils seraient ainsi soutenus par le Brésilien Neymar Jr.

En face, le Stade Rennais doit composer sans Warmed Omari, Benjamin Bourigeaud, Xeka, Baptiste Santamaria et Martin Terrier. Ainsi, Bruno Génésio pourrait tenter de mettre en place une défense à cinq. À noter la probable titularisation de l’ancien Parisien, Arnaud Kalimuendo.