Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 15 janvier 2023. Le match face au Stade Rennais, le retour du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé, le déplacement périlleux au Roazhon Park, la maire de Paris ferme la porte à une vente du Parc des Princes, la réponse cinglante du PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque ce choc de la 19e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le PSG ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). Et pour la première fois depuis le 13 novembre (5-0 face à l’AJ Auxerre), Christophe Galtier devrait aligner son fameux trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. À un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février), le retour de la MNM est une bonne nouvelle pour le leader du championnat. « Cela lui laisse le temps de monter en puissance et d’affiner ses automatismes que l’arrêt des compétitions nationales pendant un mois et demi a pu gripper quelque peu. » Avec ses trois stars, le PSG est imbattable cette saison. Ils ont évolué ensemble à 14 reprises toutes compétitions confondues pour un total de 12 succès et 2 nuls, soit 86 % de victoire. « Sans l’une d’elles, ce pourcentage reste très élevé, à 75 % (9 succès, 2 nuls et 1 défaite), mais Paris marque moins et se crée moins de situations : 43 buts et 16,6 tirs par match avec la MNM contre 28 buts et 12,5 quand l’un d’eux ne joue pas », détaille L’E. Néanmoins, avec leur présence, le bloc équipe est moins compact et concède plus d’occasions et de buts (0,9 but par match contre 0,7).

Mais le PSG devra surtout se montrer vigilant lors de son déplacement sur la pelouse du Roazhon Park. En effet, ces dernières saisons, le champion de France en titre a pris l’habitude de laisser des points en Bretagne avec aucune victoire lors de ses trois derniers déplacements à Rennes (un nul et deux défaites). Surtout que le Stade Rennais a remporté ses huit dernières rencontres dans son enceinte. Une similitude avec le RC Lens, seul vainqueur du PSG cette saison (3-1, le 1er janvier). Et le coach rennais, Bruno Génésio, compte bien s’appuyer sur cette victoire lensoise pour faire tomber le leader du championnat : « Il faut s’inspirer de ce qu’a fait Lens. Mais c’est un autre contexte, sans enlever de mérite aux Lensois. C’est aussi un autre contexte par rapport à notre victoire la saison dernière (2-0). Lorsqu’on a déjà battu le PSG, ça donne de la confiance, ça montre qu’on est capables de le refaire, mais ça sera complètement différent. » Surtout que le SRFC devra composer sans Martin Terrier et Xeka, blessés, tandis que Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari sont suspendus.

Le quotidien sportif revient sur les propos fermes de la maire de Paris, Anne Hidalgo, au sujet du Parc des Princes : « Il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périphérique, donc on ne peut pas creuser. » En interne au club, on parle d’un « suicide financier » d’Hidalgo. En effet, le PSG, via les différents discours de son président Nasser al-Khelaïfi, a toujours voulu acquérir le stade de la Porte de Saint-Cloud et aurait notamment fait une offre de 40M€, repoussée par la Mairie qui estime le prix du Parc des Princes entre 200 et 350 M€. Depuis toujours, la Mairie a pour objectif d’allonger le bail emphytéotique. Face à ce refus de vente, le club de la capitale va désormais mené des études pour trouver un nouvel endroit afin d’implanter son enceinte. « Le Stade de France est une piste, même si aucun contact n’existe jusqu’à présent entre les deux directions et que l’enceinte ne répond pas à ce que souhaite le PSG », précise L’E. L’hippodrome de Saint-Cloud est une autre option, tout comme Poissy, l’endroit où sera implanté le nouveau centre d’entraînement.

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur cette rencontre entre le Stade Rennais et le PSG, qui clôturera la 19e journée du championnat, et plus particulièrement sur les retrouvailles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux joueurs vont se retrouver sur le terrain, un mois après la finale de Coupe du monde, remportée par l’Argentine face à la France. Désormais, les deux attaquants sont concentrés sur les prochaines échéances en club et ont notamment en ligne de mire la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des champions (14 février / 8 mars). « Pour eux comme pour le PSG, l’heure est à l’union sacrée entre Mbappé et Messi. » Sans être des amis proches, les deux joueurs partagent un profond respect l’un pour l’autre. Surtout qu’ils affichent une belle complicité technique sur le terrain depuis leur collaboration à l’été 2021. « Sur les 43 matchs qu’ils ont commencés ensemble, Messi a délivré 15 passes décisives pour Mbappé et Mbappé 11 pour Messi. Ils se cherchent, ils se trouvent et, surtout, se complètent », assure LP. Alors qu’ils sont les deux favoris pour soulever le prochain Ballon d’Or, « leurs chances s’amenuiseraient grandement en cas de sortie de route dès les 8es de finale de la Coupe d’Europe ou d’un titre perdu en Ligue 1. »

Concernant l’autre membre de la MNM, Neymar Jr, il se fait discret depuis son retour à la compétition. Cependant, il aura l’occasion de reformer le trio offensif avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais reste à savoir si le Brésilien aura la même motivation qu’avant le Mondial. « ‘On a peut-être précipité son retour’ avance aujourd’hui un proche du club , faisant référence à la sortie de route (son expulsion) contre Strasbourg. » S’il semblait prêt physiquement, le numéro 10 parisien était peut-être encore touché moralement après une élimination dès les quarts de finale de Coupe du monde avec le Brésil. Suspendu face à Lens et au repos contre Châteauroux, l’attaquant de 30 ans « a profité de ce laps de temps pour soigner ses maux », en commençant par sa cheville droite, durement touché pendant la compétition internationale. Face à Angers (2-0) ce mercredi, Neymar n’a montré aucun signe de douleur, précise LP. Désormais, l’investissement de l’ancien Barcelonais sera scruté de près après 15 buts 13 passes décisives en 22 matches. Encore sous contrat jusqu’en 2027, la direction des Rouge & Bleu souhaitait se séparer de son Brésilien l’été dernier, mais « elle a mis cette position en stand-by durant la saison. »

Enfin, le quotidien francilien met en avant la réponse cinglante du PSG suite aux récents propos de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui refuse de vendre le Parc des Princes. « Tout le monde est perdant dans la décision prise par la maire. Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le club, privant Paris d’un investissement majeur pour son attractivité. Ce n’est pas l’issue que le club, ni ses supporters, espérait (…) En fermant définitivement les discussions de rachat entamées depuis très longtemps et en refusant notre investissement très significatif pour rénover le Parc, la maire force le PSG à quitter sa maison et fait peser une charge fiscale de plusieurs millions d’euros sur les contribuables parisiens. » Dans cette affaire, le club parisien ne se sent pas soutenu par la Mairie dans son projet de développement. Du côté de la Mairie, on aimerait reprendre les discussions « de manière plus posées et confidentielles », mais cela reste compliqué dans de telles conditions, surtout avec le départ de Jean-Claude Blanc, qui était l’interlocuteur privilégié dans ce dossier. « Le dossier du Parc des Princes semble encore loin d’être fermé », conclut LP.