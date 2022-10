Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 22 octobre 2022. La victoire face à l’AC Ajaccio (3-0), le duo Lionel Messi-Kylian Mbappé décisif lors du succès des Rouge & Bleu et retour sur les performances des remplaçants Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG en Corse (3-0) en titrant « Un travail d’artistes » en référence aux belles performances de Kylian Mbappé (2 buts et 1 passe décisive) et Lionel Messi (1 but et 2 passes décisives). Longtemps inefficace, le PSG a pu compter sur ses deux attaquants avec un système en 4-3-1-2 qui a montré de belles qualités. La victoire par trois buts d’écart, une première depuis début septembre, « a confirmé le gouffre entre les deux clubs. » De plus, avec un minimum d’efficacité offensive, le club parisien aurait pu revenir de son déplacement en Corse avec un score plus large. Mais en l’absence de Neymar Jr, suspendu, c’est le duo Lionel Messi-Kylian Mbappé qui a brillé sur l’Île de Beauté en offrant le 10e succès parisien (et 2 matches nuls) en 12 matches de championnat. Le deuxième but du PSG est notamment un chef d’oeuvre de 19 passes ponctué par une talonnade de Kylian Mbappé et le sang froid de Lionel Messi devant Benjamin Leroy (2-0, 78′).

L’autre point satisfaisant du match a été le schéma en 4-3-1-2 qui apparaît plus équilibré que le 3-4-3 mis en place par Christophe Galtier pendant les 15 premiers matches. « À quatre derrière, Marquinhos (accompagné par un Mukiele saignant) est plus efficace. Les latéraux – Bernat, Hakimi -, à défaut d’être justes dans le dernier geste, retrouvent une activité intéressante », estime L’E. Mais c’est surtout au milieu de terrain que les améliorations sont plus notables. Si Marco Verratti continue d’afficher un niveau incroyable, Fabian Ruiz prend de plus en plus confiance dans cette équipe et « étale une forme de classe » qui « permet, par sa facilité technique sous pression, de sortir proprement. » De retour de blessure, Renato Sanches n’a pas laissé une bonne impression, tout comme Carlos Soler. Ainsi, ce 4-3-1-2 permet aux Rouge & Bleu d’avoir un jeu plus direct. « De quoi mettre fin à l’expérience pensée par le duo Galtier-Campos du 3-4-3 ? C’est encore tôt. Mais clairement, c’est une piste sérieuse. »

Le quotidien sportif revient plus en détails sur les performances de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux attaquants du PSG ont été impliqués dans les 3 buts de la soirée et ont permis d’obtenir un succès aisé en l’absence de Neymar Jr, arme offensive numéro une du début de saison (12 buts et 9 passes décisives). Avec son doublé, le numéro 7 des Rouge & Bleu prend la tête du classement des meilleurs buteurs (10 buts) devant son coéquipier brésilien (9 réalisations). De son côté, La Pulga a délivré deux passes décisives pour le Français. « L’Argentin est le premier joueur du top 5 européen à en avoir donné 6 pour le même joueur (en l’occurence Kylian Mbappé) cette saison en championnat. » Et avec un peu plus d’efficacité, les deux attaquants parisiens auraient pu améliorer leurs statistiques en Corse. Malgré une machine offensive grippée ces derniers temps, Christophe Galtier a pu compter sur la forme de ses attaquants, une bonne nouvelle à l’approche des prochaines échéances dont celle de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa mardi prochain.

Enfin, L’Equipe fait un focus sur les prestations des joueurs remplaçants dans le onze de départ : Fabian Ruiz, Renato Sanches et Carlos Soler. En l’absence de Neymar Jr et avec un Vitinha laissé sur le banc au coup d’envoi, les trois recrues n’ont pas toutes livré la même performance au Stade François Coty. De nouveau titulaire au milieu de terrain, Fabian Ruiz est la satisfaction et le grand gagnant de ce 4-3-1-2 de Christophe Galtier. L’Espagnol commence à monter en puissance et « se retrouve dans des zones qui lui conviennent mieux, comme véritable relais, et dans un rôle beaucoup plus proche de celui de Marco Verratti. » Avec 118 ballons touchés face à l‘AC Ajaccio, l’ancien du Napoli a également récupéré 11 ballons (record du match) et remporté 9 de ses 11 duels. Surtout, le joueur de 26 ans profite de ce milieu à trois pour se projeter vers l’avant et n’hésite pas à tenter sa chance. « Sa présence permet aux trois offensifs d’évoluer plus haut. Sa complicité avec Hakimi est également très prometteuse », note le quotidien sportif.

Renato Sanches et Carlos Soler ont déçu lors de ce déplacement en Corse. L’Espagnol n’a pas été à l’aise dans la position habituellement occupée par Neymar Jr. Concernant le Portugais, il a semblé perdu sur le terrain. L’ancien Lillois a disputé 62 minutes et a perdu les 7 duels qu’il a disputé. « Son manque de fraicheur physique et sa blessure à la cheville pendant l’échauffement peuvent être des débuts d’explication. Mais comme Carlos Soler, Renato Sanches a grillé un joker », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la victoire du PSG sur la pelouse de l’AC Ajaccio. En l’absence de Neymar Jr, les deux autres offensifs ont permis aux Rouge & Bleu de revenir avec les trois points du Stade François Coty. « Malgré une pelouse de plus en plus dégradée et bien aidés par la maladresse et les mauvais choix des Corses, les Parisiens ont fini par faire parler leur talent grâce à Messi et Mbappé toujours aussi inspirés », résume LP. Avec de nombreuses absences au coup d’envoi (Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo Pereira et Neymar Jr), ce déplacement en Corse pouvait ressembler à une rencontre piège à quelques jours d’un match important de Ligue des champions.

Au final, l’ACA a très peu sollicité Gianluigi Donnarumma pendant les 90 minutes et il aura fallu attendre la 71e minute pour voir le premier tir cadré de l’AC Ajaccio. En face, les Parisiens ont pu compter sur leur duo Messi-Mbappé et sur un Fabian Ruiz de plus en plus à l’aise sur le terrain. Mais leur manque de réalisme a longtemps permis à Ajaccio de croire à une égalisation. « Cela a privé sans doute Christophe Galtier d’effectuer une rotation plus importante afin de gérer les organismes alors que quatre matchs en deux semaines se profilent. »

Enfin, Corse-Matin met aussi en avant la victoire du PSG face au promu. Malgré la large défaite (0-3), le quotidien local souligne « la belle bataille de l’ACA qui est parvenu à faire quasiment jeu égal pendant une mi-temps avec Paris. » Malgré une équipe offensive sur le papier, les Acéistes ont craqué face au duo Messi-Mbappé. Pourtant, en début de rencontre, l’AC Ajaccio avait décidé de presser assez haut les champions de France en titre. « Discrets dans le jeu, pas vraiment sûrs dans leurs transmissions, les Parisiens étaient très gênés par leurs adversaires. » Mais le premier but signé Kylian Mbappé (24′) a mis un coup sur la tête à l’ACA, qui commençait à montrer des premiers signes de fatigue. Cependant, la maladresse de l’international français a permis au promu corse de croire pendant longtemps à une égalisation. Dans une seconde période où le PSG s’est montré plus juste techniquement, les joueurs d’Olivier Pantaloni commençait peu à peu à retrouver leur allant offensif comme en témoigne la frappe de Youcef Belaïli, détournée par Gigio Donnarumma. Mais finalement, les Rouge & Bleu ont profité des espaces pour alourdir le score en fin de match.