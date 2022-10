Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 octobre 2022. Le nul entre le SL Benfica et le PSG (1-1) en Ligue des champions, le match paradoxal du trio offensif Neymar-Messi-Mbappé, la défense toujours en difficulté, la belle performance de Gianluigi Donnarumma et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match nul rapporté par le PSG sur la pelouse du SL Benfica en phase de groupes de Ligue des champions (1-1). Un résultat qui permet au club parisien de conserver la tête du classement, à égalité de points avec son adversaire du soir (7 pts). Si les Rouge & Bleu ont su rapporter le point du match nul, ils ont par moment souffert dans le jeu et devront s’améliorer collectivement pour la suite de la compétition. « Les Parisiens ont été sauvés par leurs talents individuels, Lionel Messi, pour marquer, et Gianluigi Donnarumma, pour éviter de prendre l’eau », rapporte L’E. Par séquence, les champions de France ont affiché les mêmes carences perçues en Ligue 1 depuis le début de saison. Entre une animation offensive qui peine à montrer de la cohérence, un bloc rapidement déséquilibré et une charnière centrale plus que fébrile, l’équipe de Christophe Galtier a encore une énorme marge de progression. Mais, le PSG peut s’appuyer sur certaines individualités, précise le quotidien. Quand Neymar et Kylian Mbappé sont dans un jour sans, c’est Lionel Messi qui vient sauver son équipe face à une équipe de Benfica qui a bousculé Paris « comme aucun autre adversaire n’avait osé le faire depuis deux mois. »

Mais avant l’ouverture du score de l’Argentin, le PSG a surtout pu compter sur un Gigio Donnarumma des grands soirs, qui s’est seulement incliné sur un C.S.C du malheureux Danilo Pereira. Les Rouge & Bleu ont ainsi encaissé un nouveau but à l’extérieur en Ligue des champions, soit leur 11e match d’affilée sans parvenir à garder leur cage inviolée en déplacement sur la scène européenne. Et pour cause, le défenseur le plus rassurant fut Danilo Pereira, milieu de formation. « Même Marquinhos, qui passe désormais autant de temps à protester qu’à bien défendre, perd en assurance. » Et comme souvent en Ligue des champions, l’une des satisfactions du match a été Marco Verratti. Lors des premières minutes plus que compliquées pour sa formation, l’Italien « était l’un des rares Parisiens capables de maintenir tout le monde à flot. »

Le quotidien sportif met également en lumière le paradoxe du match de la MNM. Mis à part la belle action collective sur l’ouverture du score de Lionel Messi, les trois offensifs ont eu du mal à combiner à l’Estadio da Luz. Face à l’agressivité du bloc portugais, les attaquants, et surtout Kylian Mbappé et Neymar Jr, ont réalisé des mauvais choix techniques avec un déchet important. Chiffre à l’appui, « Paris a tiré 15 fois au but face à Benfica pour une valeur cumulée de 0.73 Expected Goals (traduction chiffrée des situations dangereuses qu’une équipe se crée), le plus faible total pour une équipe ayant tenté au moins 15 tirs lors d’un match de Ligue des champions cette saison », détaille L’Equipe. Le trio offensif n’a pas réussi à combiner ensemble, « plusieurs passes n’arrivant pas soit dans le bon tempo, soit dans la course de l’un d’eux. » Surtout, les échanges sont beaucoup moins fluides que lors du début de saison.

Enfin, L’Equipe évoque aussi les lacunes affichées par la défense à trois ce mercredi soir à Lisbonne. En effet, durant 35 minutes, l’arrière garde parisienne composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira a une nouvelle fois affiché des limites. Pendant les vingt premières minutes et le dernier quart d’heure, le bloc défensif a souffert face au pressing constant des Lisboètes. Surtout, certaines performances individuelles ont été insuffisantes à l’image de Sergio Ramos. Même s’il réussit enfin à enchaîner les matches et qu’il apporte son leadership, l’Espagnol de 36 ans inquiète notamment dans la gestion de la profondeur. Aujourd’hui, il « n’a pas la vélocité nécessaire ni les repères suffisants » dans ce système à trois. Concernant Danilo Pereira, le positionnement de son corps lors de certaines actions montre clairement qu’il n’est pas un habitué du poste en axial gauche, même s’il a fait preuve d’un très bel état d’esprit lors du second acte.

Mais surtout, c’est le niveau du capitaine, Marquinhos, qui surprend depuis plusieurs mois. Placé au coeur de cette défense à trois, le Brésilien a souvent des placements douteux avec des interventions moins tranchantes. Surexposé et important dans la première relance, le capitaine parisien commet des erreurs flagrantes à force de vouloir être partout. Mais à ce jour, l’axial droit, Sergio Ramos, est l’élément le plus pénalisant de sa formation. Et en attendant un possible renfort au mercato hivernal, Christophe Galtier doit trouver une solution. « Danilo ? Au moins, il sera sur son bon pied. Nordi Mukiele ? Il a montré face à Nice qu’à ce poste, il pouvait exprimer son immense potentiel athlétique… Dans tous les cas, l’entraîneur parisien doit initier un changement. Et cette fois, choisir le bon », conclut L’E.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 8 – Ramos 4, Marquinhos 4, Danilo 5 – Hakimi 5, Vitinha 6, Verratti 7, Nuno Mendes 5 – Messi 6 – Mbappé 4, Neymar 5

De son côté, Le Parisien a plutôt vu un PSG qui a montré du caractère et qui aurait même pu envisager un meilleur résultat que ce nul obtenu face au Benfica Lisbonne (1-1) à l’Estadio da Luz. Pris à la gorge dès le début de rencontre par le club portugais, les Rouge & Bleu « ont montré du caractère, de la patience, un esprit collectif, porté par un système audacieux qui peut passer le cap d’un grand match », résume LP. Pour l’avenir, la mise en place d’un milieu à trois pourrait être à l’étude suite à la débauche d’énergie réalisée par la paire Vitinha-Verratti. De son côté, Marquinhos a joué un rôle hydride en s’incorporant par moment dans l’entrejeu. Reste à savoir si l’idée d’un milieu plus renforcé va germer dans l’esprit du staff parisien. En tout cas, « l’idée va continuer à travailler, sans doute remise sur le tapis en 2023 si Paris poursuit sa route. »

Pour l’instant, le PSG reste encore invaincu et réussit les différents tests de la saison, même si cela n’est pas encore parfait. « Mais cette jeune équipe, avec trois stars qui aident peu collectivement les autres dans les efforts, passionne toujours, avance, trace sa route et grandit. » Avec une meilleure maîtrise en seconde période, le club de la capitale a davantage mis le feu dans la défense du Benfica avec un Odisseas Vlachodimos décisif à plusieurs reprises dans ses buts. Et cela montre une meilleure lecture et gestion du match. Surtout, les Parisiens peuvent compter sur un Lionel Messi qui continue de performer et qui se rapproche de « son niveau des années Ballon d’Or, les dernières, pas les premières malheureusement. »

Enfin, le quotidien francilien revient sur la performance de Gianluigi Donnarumma. Lors du temps faible du PSG, le portier italien a effectué plusieurs parades déterminantes (8e, 18e, 37e, 81e) et a certainement réalisé son match référence qui lui manquait en Ligue des champions. Il aura au total repoussé 6 tentatives du SLB et a seulement été battu par un but contre-son-camp de son coéquipier Danilo Pereira (41e). Lors du premier match contre la Juventus (2-1), le gardien de 23 ans avait également réalisé de belles parades, mais s’était manqué dans sa sortie sur la réduction du score de la Juve. Cette fois-ci, il a réalisé un match solide, comme le rapporte l’ancien portier parisien, Jérôme Alonzo : « C’est un gardien qui te fait quatre arrêts et sans ça tu perds le match. Si tu n’as pas un grand Gigio, tu te retrouves avec un point de moins et surtout trois points de plus pour Benfica et ça te change la vie. Donc ce match est très très important pour lui et pour Paris. »

Concernant les blessures, Nuno Mendes s’est touché la cuisse gauche suite à une accélération et a été contraint de quitter le terrain à la 67e minute de jeu. « Le latéral gauche n’avait pas la capacité à marcher normalement » et si sa lésion musculaire se confirme, il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. En conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé la blessure de son latéral : « Il a eu un grand incident, il sera forfait quelques matches. » De son côté, Lionel Messi a demandé le changement à dix minutes de la fin du match. Pas un choix tactique comme l’a précisé le coach parisien : « Il a fait un signe en disant qu’il voulait sortir. Il était fatigué et un partenaire frais était beaucoup plus intéressant. »