Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 4 décembre 2022. La France défie la Pologne pour une place en quarts de finale de Coupe du monde, l’expérience de Kylian Mbappé dans les matches couperets, l’Argentine de Lionel Messi se qualifie après une victoire sur l’Australie, Neymar Jr de retour à l’entraînement du Brésil.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au huitième de finale de l’équipe de France face à la Pologne ce dimanche après-midi (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Après une phase de groupes plutôt réussie avec des belles victoires face à l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), les Bleus disputeront une autre compétition ce dimanche. Même si la Pologne peut ressembler à l’équipe la plus faible parmi les seize qualifiés, notamment au niveau du jeu affiché, l’enjeu pour un quart de finale pourrait permettre aux Polonais de « ressentir un élan et une légèreté. » Mais cela n’empêche pas de considérer l’équipe de France comme la favorite de ce huitième de finale. « Et si les grands matches sont pour les grands joueurs, il est naturel d’attendre Kylian Mbappé en tête de gondole. »

Justement, l’attaquant du PSG forme avec Théo Hernandez un côté gauche explosif. Ils impressionnent par leur vitesse et leur capacité d’enchaînement. « Face au Danemark (2-1, le 26 novembre), l’attaquant a été flashé à 35,2 km/h et le défenseur à 33,7 km/h. » Pourtant, les deux joueurs ont commencé à évoluer ensemble seulement depuis octobre 2021, mais cette association a tout de suite fait des étincelles, notamment lors du Final Four de la Ligue des Nations 2021 face à la Belgique (3-2) et l’Espagne (2-1). En neuf sélections, le défenseur de l’AC Milan a été décisif à sept reprises, et il est déjà le deuxième meilleur pourvoyeur en bleu du Bondynois derrière Antoine Griezmann. « On se cherche tout le temps avec Kylian. J’ai envie de vite le trouver. Quand il m’a donné le ballon face aux Danois, je sentais qu’il était derrière », a récemment déclaré Théo Hernandez. Face au bloc bas de la Pologne, la percussion des deux joueurs aura son importance.

Le quotidien sportif revient sur la qualification de l’Argentine pour les quarts de finale. Après une victoire face à l’Australie (2-1), l’Albiceleste affrontera les Pays-Bas pour le prochain tour. Face aux Socceroos, les Argentins ont pu compter sur Lionel Messi (noté 8/10 par L’Equipe), auteur de l’ouverture du score et danger permanent sur le but australien. Une prestation brillante pour l’attaquant du PSG qui disputait son 1.000e match en carrière. Dans un stade Ahmed-Ben Ali où les supporters argentins ont mis l’ambiance, La Pulga a été au rendez-vous. Après une première demi-heure de jeu avec une possession de balle stérile, l’Argentine a dû s’en remettre à sa star pour débloquer la situation (1-0, 35′) pour son premier but dans un match à élimination directe en Coupe du monde. « Positionné sur le papier en ‘faux 9’, mais toujours aussi libre de ses déplacements et profitant des espaces, c’était un régal pour les yeux sur chaque transition », observe L’E. Entre contrôles orientés, slaloms, temporisations et des passes lumineuses, Lionel Messi faisait le spectacle à lui tout seul. De leur côté, les Australiens ont réussi à poser quelques difficultés dans le dernier quart d’heure du match mais sans réussir à renverser ce score défavorable.

Enfin, L’Equipe fait le point sur l’infirmerie du Brésil avant le huitième de finale face à la Corée du Sud ce lundi (20h). Touché à la cheville droite il y a dix jours, l’attaquant du PSG, Neymar Jr, se remet bien de son entorse. Après avoir retouché le ballon en salle vendredi, le numéro 10 brésilien a franchi une nouvelle étape pour son retour à la compétition. En effet, hier, le joueur de 30 ans « est sorti sur la pelouse du Grand Hamad Stadium et il a participé à plusieurs exercices collectifs : jonglages, toros, mini-opposition… Le numéro 10 de la Seleção a ensuite réalisé, seul avec un adjoint, plusieurs exercices de frappes des deux pieds, dans un but vide. Il n’a pas forcé, mais il n’a pas non plus semblé ressentir de douleur », précise le quotidien sportif. Neymar devrait donc être dans le groupe pour affronter la Corée du Sud. Autre bonne nouvelle, le retour à l’entraînement collectif de Danilo. Cependant, le Brésil a perdu pour le reste de la compétition Alex Telles et Gabriel Jesus, tous les deux blessés au genou.

De son côté, Le Parisien met en avant l’expérience de Kylian Mbappé dans les matches couperets avant le huitième de finale face à la Pologne. Brillant depuis le début de la compétition avec 3 buts en 2 titularisations, l’attaquant du PSG brille sur les pelouses et reste discret en dehors. Surtout, il pourra faire parler son expérience, même si les huitièmes de finale disputés par le Français n’ont pas été tous couronnés de succès, à l’image du dernier Euro (défaite aux tirs au but face à la Suisse avec un pénalty manqué) ou encore en Ligue des champions face au Real Madrid, malgré deux réalisations sur la double confrontation. Mais avec une nouvelle compétition qui voit le jour, « force est de constater que Mbappé a la faculté de ‘switcher’ et de passer en mode ‘Serial Kylian’. Il est le seul tricolore à avoir été décisif lors des derniers huitièmes disputés en Bleu ou en club », note LP. Avec quatre buts sur cinq inscrits face au FC Barcelone il y a deux ans et deux réalisations contre le Real Madrid la saison passée, le numéro 7 du PSG a récemment brillé lors des huitièmes de finale d’une grande compétition. Surtout que le joueur de 23 ans a gagné en expérience et maturité depuis la victoire finale en Coupe du monde 2018.

De plus, la France a construit une équipe qui a permis de mettre Kylian Mbappé au coeur de son projet tactique. « Ce que le club de la capitale n’a pas réussi — basculer sur un projet construit autour de Kylian Mbappé —, Didier Deschamps lui offre dans le cadre de l’équipe de France », observe Le Parisien. Déchargé de tâches défensives, l’attaquant des Rouge & Bleu peut se concentrer sur son point fort, déstabiliser les défenses adverses grâce à « sa liberté de mouvement, ses sprints à haute intensité, son dézonage permanent et ses appels tranchants. » Il peut aussi s’appuyer sur la présence d’Olivier Giroud pour lui ouvrir des espaces, le rôle d’Adrien Rabiot qui compense dans son dos le champ laissé libre ou encore le rôle plus défensif d’Ousmane Dembélé sur le côté droit. « À l’arrivée, le crack est directement impliqué dans 66 % des buts inscrits au Qatar. »

Le quotidien francilien revient aussi sur la qualification de l’Argentine pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à un Lionel Messi décisif. En huitièmes de finale, l’Albiceleste est venue difficilement à bout de l’Australie (2-1) et affrontera les Pays-Bas au prochain tour le 9 décembre. Après avoir accumulé les records durant ses 18 ans de carrière, il était logique de voir le capitaine argentin être décisif pour son 1.000e match en professionnel. Après avoir déjà libéré sa sélection face au Mexique en phase de groupes, La Pulga a refait parler de lui ce samedi en ouvrant le score face aux Socceroos, après 36 minutes où les Argentins ont servi « une forme de bouillie concoctée à base de gestion tactique et de manque de tonus. » D’une frappe précise, le septuple Ballon d’Or a délivré les siens. Pour sa cinquième et dernière Coupe du monde, Lionel Messi semble cependant être le seul joueur à pouvoir ouvrir les verrous adverses. « L’Albiceleste reste trop ultra-dépendante de son petit génie », conclut LP.