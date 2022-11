Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 24 novembre 2022. Les résultats des Parisiens à la Coupe du monde, Keylor Navas en difficulté face à l’Espagne, une relation Kylian Mbappé – Antoine Griezmann qui s’améliore, le PSG prêt à quitter le Parc des Princes et une part du capital possiblement cédée début 2023.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la relation entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en équipe de France. Chez les Bleus, les deux attaquants ont « des relations très fraîches » mais cela s’améliore à l’image de leur complicité sur le terrain face à l’Australie (4-1). Depuis 2017, la relation entre les deux joueurs n’a pas toujours été fluide et « elle l’a été encore moins lorsque Karim Benzema a réintégré la sélection, lors de l’Euro 2021. » Mais ce lundi face aux Socceroos, l’attaquant du PSG était le joueur qui a le plus été trouvé par Antoine Griezmann sur le terrain, et réciproquement (8 passes chacun). Une relation technique quasi inexistante entre les deux lors de la présence de Karim Benzema sur le terrain. L’absence du Madrilène pour la compétition « participe à renouer les liens de quelques partenaires d’attaque. » Avant, une forme de défiance séparait les deux internationaux français. « Quand, en 2018, Mbappé dresse sa liste de favoris au Ballon d’Or pour France Football et qu’il oublie délibérément Griezmann, cela passe mal. Quand, à la même époque à la question ‘considérez-vous Mbappé comme un extraterrestre ?’, le Colchonero répond : ‘C’est un bon joueur’, cela passe aussi mal », détaille le quotidien sportif.

Cette tension entre les deux champions du Monde se ressentait parfois lors des rassemblements à Clairefontaine sans pour autant détériorer l’ambiance du groupe. Le rapprochement d’Olivier Giroud avec Kylian Mbappé n’est pas non plus étranger à cette meilleure relation avec Antoine Griezmann. Après des tensions nées avant l’Euro 2021 entre le joueur du PSG celui de l’AC Milan, les deux attaquants affichent désormais une réelle complicité. « Depuis le début du rassemblement, les deux joueurs ne cessent de partager des moments ensemble. » Et cette nouvelle osmose rend l’atmosphère plus agréable au sein du groupe français. « Mbappé a fini par estimer que son pivot, désormais, préféré pouvait davantage le faire briller que Karim Benzema », conclut L’E.

Ce jeudi, le Brésil fait son entrée en lice en Coupe du monde et défiera la Serbie (20h sur TF1 et beIN SPORTS). Élément phare de sa sélection, Neymar Jr disputera le troisième Mondial de sa carrière. Dans une ambiance joyeuse, l’attaquant du PSG traverse cette préparation en toute tranquillité même s’il a fait face à une polémique ces derniers jours, « en publiant une photo de son short avec le logo de la CBF, au-dessus duquel il avait ajouté une sixième étoile. » Une publication qui a fait réagir le journal allemand Bild en l’accusant de « poussées d’arrogance. » Soutenu par ses coéquipiers, le numéro 10 de la Seleção brasileira arrive surtout dans cette Coupe du monde avec une grande confiance et une excellente dynamique. « Tite a offert un rôle très central à Neymar, avec un maximum de liberté. Il est son véritable maître à jouer, le déclencheur des actions. » Surtout qu’aujourd’hui, le joueur de 30 ans n’est plus le seul atout offensif de sa sélection suite à l’émergence d’une nouvelle génération talentueuse (Vinicius, Raphinha, Rodrygo…).

Concernant les résultats de la journée du mercredi des Parisiens, le quotidien sportif revient sur le match très compliqué de Keylor Navas face à l’Espagne (0-7). 162 jours après son dernier match officiel, le gardien du PSG a vécu un cauchemar face à la Roja avec sept buts encaissés (noté 2/10 par L’Equipe), dont une réalisation de son coéquipier en club, Carlos Soler. Malgré son temps de jeu inexistant cette saison, l’international costaricien « ne doutait pas de réussir son retour mais il a négligé un détail, et non des moindres : la faiblesse de sa défense, notamment sa charnière centrale. » C’est la première fois depuis 2013 que le Costaricien encaisse plus de cinq buts dans un match. De son côté, le Maroc d’Achraf Hakimi, qui souffre d’une pointe derrière la cuisse, a su résister aux vice-champions du monde 2018, la Croatie, en obtenant le match nul (0-0). « De l’audace, de la maîtrise technique et des envolées, le Maroc peut enfin se lâcher et briller dans un groupe homogène (Croatie, Belgique et Canada) », résumé L’E.

L’Equipe évoque aussi le possible départ du PSG de son stade mythique, le Parc des Princes. Malgré plusieurs mois de négociations avec la Ville de Paris pour l’achat de l’enceinte, la demande du prix est jugée trop élevée. Ainsi, la possibilité de déménager est envisageable. Le club parisien dispose actuellement d’un bail emphytéotique de 30 ans, mais pour céder définitivement l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, la Mairie demande environ 350M€. Un prix « jugé exorbitant par le champion de France, qui a déjà investi 85M€ pour sa rénovation à l’occasion de l’Euro 2016. » Les récentes déclarations du président, Nasser al-Khelaïfi, ont notamment surpris le PSG et la Mairie de Paris. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est de ne pas bouger. Mais la ville de Paris nous pousse à déménager », a déclaré le patron des Rouge & Bleu dans un entretien à Bloomberg.

L’idée première est de rester au Parc des Princes avec un agrandissement à 60.000 places (48.000 actuellement). De plus les propriétaires qataris seraient prêts à investir 500M€ pour améliorer le Parc s’ils en deviennent propriétaires. Mais le président parisien réfléchit à d’autres solutions et deux pistes alternatives se dégagent : « devenir le club résident du Stade de France (80.000 places) dont la concession actuelle (dans lequel l’Etat est partie prenante) se termine en 2025 ou alors trouver un terrain pour construire une nouvelle enceinte. » L’un des sites se trouve à Poissy, ville qui accueillera le nouveau centre d’entraînement des Rouge & Bleu. En effet, le PSG dispose de 70 hectares et n’en a utilisé que la moitié. Cependant, cette option ne fait pas l’unanimité. « L’axe de communication qui relie notre commune est déjà suffisamment encombrée et il n’y a pas de desserte en transports publics. Je ferai tout pour m’y opposer », explique Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye. L’autre lieu envisagé est l’hippodrome de Saint-Cloud.

Enfin, le quotidien sportif rapporte que la cession de 10 à 15 % du capital du PSG pourrait avoir lieu dans les mois à venir. QSI mène des négociations depuis plusieurs semaines avec notamment deux fonds d’investissement américains. « Il y a peu, le propriétaire du champion de France a fait passer à ses interlocuteurs des informations sur l’état financier du club dans le cadre des vérifications nécessaires », rapporte L’E. En fonction de la rapidité des échanges, cette cession pourrait intervenir au premier semestre 2023. Si QSI accepte de céder une part du capital du PSG, « il ne compte en aucun cas se désengager, selon des sources proches du propriétaire. »

De son côté, Le Parisien revient sur le match de Kylian Mbappé face à l’Australie (4-1). Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’attaquant du PSG voulait marquer les esprits lors de son entrée en lice en Coupe du monde. Malgré la mauvaise série de résultats des Bleus (1 victoire sur les 6 derniers matches) et un début de match compliqué face aux Australiens, le numéro 10 de l’équipe de France a sonné la révolte de sa sélection. « Malgré la prise à deux défenseurs dont il est systématiquement victime, il relève la tête, continue d’avancer et de tourmenter la défense australienne. Comme s’il voulait indiquer aux autres : c’est possible, ce n’est pas fini, ça vient à peine de commencer. » Son entente avec Théo Hernandez a notamment permis de semer le trouble dans la défense des Socceroos. Avec une meilleure fluidité dans l’animation, le champion du Monde était souvent trouvé proche de la surface de réparation. Quatre ans après son explosion aux yeux du monde entier lors du Mondial en Russie, l’attaquant des Rouge & Bleu a encore une fois « estomaqué la planète, le sélectionneur et les journalistes australiens se focalisant à la fin sur lui et pas sur Olivier Giroud ou un autre par exemple. » Avec cinq réalisations, Kylian Mbappé se hisse sur la troisième marche du podium des meilleurs buteurs des Bleus en Coupe du monde aux côtés de Zinedine Zidane et Michel Platini.