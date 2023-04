Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 avril 2023. La gestion des retours des joueurs prêtés qui s’annonce complexe, Mauro Icardi qui a retrouvé la joie de jouer…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le chaud mercato estival du PSG avec le retour des joueurs prêtés l’été dernier qui pour 90% des cas n’ont pas fonctionné. Lors de son arrivée au sein des Rouge & Bleu, Luis Campos avait comme mission, notamment, de se débarrasser des indésirables. Chose que le conseiller sportif portugais a réussi à faire, mais pour la plupart il s’agissait d’un prêt et pour beaucoup avec option d’achat. Des prêts qui sont à 90% des échecs, ce qui veut dire que les joueurs vont revenir au sein de l’effectif des Rouge & Bleu. Le quotidien francilien indique que le club de la capitale veut alléger sa masse salariale tout en conservant un effectif équilibré en termes de nombre de joueurs. Les joueurs qui ont été prêtés sont en ligne de mire pour un départ cet été. Un très grand nombre vont faire leur retour : Mauro Icardi, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Colin Dagba et Édouard Michut. Les réseaux sont activés pour que les lofteurs ne s’attardent pas trop longtemps dans la capitale. Plusieurs écuries ont déjà pris contact avec Paris pour connaître leurs intentions sur certains des joueurs prêtés, indique LP.

Les principaux joueurs prêtés par le PSG (infographie Le Parisien)

Le média rappelle que Pasquale Sensibile, le Coordinateur Scouting du PSG, venu aider Luis Campos dans sa mission, supervise les performances des joueurs prêtés, les rencontre, et d’échange avec eux pour que le Portugais puisse avoir à sa disposition des rapports réguliers. De son côté, Leandro Paredes ne devrait pas être conservé par la Juventus Turin et le club de la capitale fera tout pour le transférer à un an de la fin de son contrat. Pareil pour Julian Draxler (Benfica), Colin Dagba (Strasbourg) et Abdou Diallo (Leipzig) qui n’ont pas été satisfaisants avec leur club. Ce dernier garde une belle cote à l’étranger et souhaiterait quitter définitivement les Rouge & Bleu et rester à l’étranger. Georginio Wijnaldum a fait son retour après une lourde blessure au tibia et l’AS Roma veut revoir l’option d’achat à la baisse (8 millions d’euros) et espère récupérer le milieu de terrain libre. Layvin Kurzawa a eu des difficultés avec ses nombreuses blessures et Édouard Michut s’est imposé à Sunderland, tout comme Keylor Navas qui a apprécié retrouver les terrains après une longue période sur le banc avec le club parisien. En ce qui concerne Icardi, il s’éclate en Turquie et souhaite rester à Galatasaray. Le club stambouliote est prêt à des efforts financiers pour le conserver. Enfin, Eric Junior Dina-Ebimbe devrait à coup sûr quitter le PSG et rapporter 6,5 millions d’euros à son club formateur. L’Eintracht Francfort avait négocié une option d’achat quasi-automatique en cas de maintien dans le prêt du titi. Le milieu de terrain les a conquis et devrait s’y engager sur la durée.

L’Equipe évoque aussi le retour des joueurs prêtés au PSG dans la même teneur que Le Parisien. Le quotidien sportif indique que ces retours vont nécessairement peser sur la masse salariale des Rouge & Bleu et « absorber, pour partie, l’économie réalisée en cas de départ de Lionel Messi. » Pour certains d’entre eux, ils risquent de peser sur l’ambiance générale. Gianluigi Donnarumma a plutôt bien vécu le départ de Navas et il n’est pas certain qu’il considère son retour comme une source de quiétude. La dernière déclaration du portier costaricain « n’a sans doute pas été du goût des dirigeants parisiens« , qui souhaiteraient poursuivre sur le duo Donnarumma–Rico la saison prochaine. « Leandro Paredes n’est clairement pas le bienvenu dans le vestiaire. Son altercation avec Sergio Ramos lors de PSG / Juventus avait achevé de démontrer qu’il avait intégré la catégorie des indésirables. » Même si Ramos ne sera peut-être plus là en juillet, Kylian Mbappé sera bien présent et il voue à Paredes la même estime que le défenseur central espagnol assure le quotidien sportif. Pour les autres, c’est leur niveau qui est en cause. Et leur rémunération dissuade la plupart des courtisans. Colin Dagba, qui ne restera pas à Strasbourg, a vu un club allemand concrètement s’intéresser à son profil. Comme souvent avec les clubs de Bundesliga, le PSG peut espérer une indemnité de transfert plus un pourcentage à la revente intéressant. En ce qui concerne Ayman Kari, prêté à Lorient jusqu’en juin 2024, il n’a jamais joué avec les pros chez les Merlus, même s’il est régulièrement dans le groupe. L’option d’une année supplémentaire dans son contrat pourrait être remise en question assure le quotidien sportif. « Il est tout à fait possible que certains d’entre eux privilégient le confort financier d’une dernière année de contrat à Paris« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui fait également un focus sur Mauro Icardi. Sa vie privée et sa télénovela avec sa femme et agent, Wanda Nara a eu un impact sur ses performances sur le terrain. Au début de son aventure stambouliote, il était seul et triste et on parlait même d’une possible retraite pour l’attaquant, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, rapporte l’Equipe. Mais leurs tensions se sont apaisées et elle l’a rejoint en Turquie. Depuis, il performe sur le rectangle vert. Cette saison, il a fait trembler les filets à 13 reprises en 18 matches de championnats (et sept passes décisives), dont 9 depuis le début de l’année 2023. Pour son avenir, il l’espère sous le maillot de Galatasaray. « Il a dit que Galatasaray était son premier choix. Et tout se décide entre le vice-président de Galatasaray et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, indique un observateur local auprès du quotidien sportif. La chance aussi, c’est que celui qui dirige beIN Sports en Turquie, qui possède les droits de tous les matches ici, c’est Yousef al-Obaidly, un très proche de Nasser. Il est un intermédiaire et cela pourrait aider dans les négociations.