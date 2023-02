Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 février 2023. Une lueur d’espoir pour Kylian Mbappé, Marquinhos capitaine fragilisé, Neymar Jr agace en interne, un travail mental pour les Parisiens avant la Ligue des champions, des supporters mécontents au Camp des Loges.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’état physique de Kylian Mbappé à J-1 du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Victime d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral le 1 février dernier, l’absence du Français était estimée à trois semaines. Mais les Rouge & Bleu ont reçu une bonne nouvelle du Camp des Loges ce dimanche. L’attaquant parisien a participé à une partie de l’entraînement collectif avant de poursuivre avec des exercices individuels. Il pourrait ainsi figurer dans le groupe face aux Bavarois. « On est encore loin d’une participation au match », prévient-on dans son entourage. Même s’il s’est entraîné pour la première fois en extérieur, ce n’est pas encore suffisant « pour affirmer avec certitude que Mbappé sera apte à jouer contre le Bayern, ne serait-ce qu’une vingtaine de minutes en fin de match. » Avec une présence du Français dans le groupe, l’approche psychologique de la rencontre ne sera plus la même chez l’adversaire. Mais le club se montre prudent à ce sujet. « Ce lundi, Mbappé pourrait effectuer une plus large partie de la séance collective, à une intensité un peu plus élevée encore », précise L’E. Selon les sensations du joueur, il pourrait être convoqué dans le groupe de Christophe Galtier. Si la blessure initiale ne laissait pas présager un retour rapide, le joueur et le staff technique ont réalisé des progrès significatifs. Mais, « le risque de récidive est néanmoins réel et la gestion d’une telle blessure mérite un maximum de précautions. »

Il est également question de la fragilité de Marquinhos en dehors du terrain. Depuis quelques temps, le capitaine du PSG est contesté et cela ne s’est pas arrangé après la défaite face à l’AS Monaco (3-1) lorsque le Brésilien a demandé à certains de ses coéquipiers de ne pas aller saluer les supporters après la rencontre. Si sa prolongation de contrat est déjà actée jusqu’en 2027, précise L’Equipe, le Brésilien est au coeur des débats depuis quelques semaines. Reste à comprendre l’attitude de Marquinhos après ce revers en Principauté. Et une partie de l’explication pourrait se trouver dans l’avis du vestiaire parisien. « Certains joueurs, et notamment des cadres, sont toujours remontés envers les ultras et ne trouvent pas logique de devoir s’excuser. » Au niveau sportif, le défenseur de 28 ans n’est pas dans la meilleure période de sa carrière. Le numéro 5 parisien a perdu certains repères notamment dans le placement, l’anticipation et sa capacité à défendre en avançant. À cela s’ajoute une certaine fébrilité, lui qui enchaîne énormément en 2023 et qui change régulièrement de position (axial droit-axial gauche). Capitaine depuis 2020, Marquinhos s’oblige à donner plus de voix en interne. « Profondément bienveillant, le capitaine parisien s’est toujours efforcé de faire le lien entre les générations et les sensibilités. Mais ‘Marqui’ raisonne toujours en protection du groupe », à l’image de son interventions dans les vestiaires samedi suite aux reproches de Luis Campos. S’il est difficile pour le Brésilien de recadrer un joueur, il peut compter sur Danilo Pereira dans ce domaine. « Dans ce rôle-là, la montée en puissance du Portugais – à l’origine de plusieurs échanges ces dernières semaines – est intéressante », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur le mécontentement des supporters du PSG. Ce dimanche matin, ils étaient au moins 80 à se rassembler devant le Camp des Loges après un appel sur les réseaux sociaux. Une réunion pacifique qui avait pour but de faire entendre leur mécontentement. « Alerté depuis quelques jours de la possibilité de ce rassemblement, la police local et le club avaient pris les devants afin de prévenir tout dérapage. » Finalement, aucun joueur ne s’est arrêté devant eux et les contestataires ont seulement pu échanger avec un responsable du club, chargé de la relation avec les supporters, rapporte L’E. Pour le match de demain, le CUP avait prévu un magnifique tifo à déployer, mais désormais, certains supporters préfèreraient mettre en place des banderoles comme au Stade Louis II face à l’AS Monaco. Du côté du club, les dirigeants parisiens ont essayé d’apaiser l’atmosphère après un samedi compliqué. « Christophe Galtier s’est adressé à ses joueurs en marge de l’entraînement de manière collective et individuelle. » Cependant, l’ambiance est décrite comme pesante après les deux défaites subies dans la semaine, même si certains essayent de dédramatiser.

Enfin, L’Equipe évoque le travail mental du PSG à l’approche de ce match de Ligue des champions. Et un an après la désillusion face au Real Madrid, « le PSG a engagé un discret travail mental auprès de certains joueurs. » Depuis plusieurs années, les Parisiens ont vécu des traumatismes sur la scène européenne. Après la défaite au Stade Santiago Bernabéu en mars 2022, le club avait décidé d’agir et notamment Nasser al-Khelaïfi. Le président « réfléchissait alors à mettre en place une vraie prise en charge sur cet aspect psychologique. » Cependant, ce sujet n’a jamais fait l’unanimité en interne et certains joueurs ont exprimé leur réticence. « À côté de ça, il fut envisagé de faire des activités de team building, mais ce projet a été également écarté. » De son côté, Luis Campos privilégie les entretiens en tête à tête avec les joueurs pour résoudre les problèmes. « Aujourd’hui, le PSG n’a toujours pas de cellule ad hoc en interne dédiée à l’approche mentale pour les pros », mais les joueurs qui le souhaitent sont orientés vers un spécialiste. « D’une manière générale, le sujet est entouré d’une discrétion absolue au sein du club, peut-être par crainte de dévoiler une vulnérabilité », rapporte le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien met aussi en avant la lueur d’espoir pour Kylian Mbappé. De retour de manière partielle à l’entraînement collectif du PSG, le champion du Monde 2018 figurera dans le groupe face au Bayern Munich grâce à sa qualité de récupération hors-norme, assure le quotidien francilien. Sauf réveil de sa douleur d’ici mardi, le numéro 7 du PSG va être convoqué. « Sa relation de confiance avec le médecin du club, Christophe Baudot, ses soins, son mental lui ont permis d’en arriver là, moins de deux semaines après sa blessure. » Selon l’évolution de la blessure et le scénario du match, il pourrait entrer en cours de jeu. Cela dépendra aussi du ressenti de Christophe Galtier, qui n’est pas très chaud à ce retour rapide. Depuis sa blessure contractée le 1er février, en interne, on refusait d’annoncer de manière officielle le forfait de l’international français pour ce match de Ligue des champions. Concernant le reste de l’infirmerie, Marco Verratti pourra tenir sa place après avoir ressenti une gêne à la hanche avant le déplacement à Monaco. L’Italien a repris l’entraînement ce dimanche. De son côté, Lionel Messi a effectué des exercices individuels et « est censé reprendre en séance collective ce lundi, à la veille du choc face au Bayern Munich », précise LP. « Là encore, sa présence dès le coup d’envoi ne fait guère de doutes. »

Enfin, le quotidien francilien évoque le cas Neymar. Depuis la reprise de la compétition, le Brésilien montre des lacunes dans son jeu et agace en interne alors que son contrat court jusqu’en 2027. Hormis la rencontre face au Stade de Reims (1-1), le Brésilien éprouve des difficultés sur le terrain. Ce samedi au Stade Louis II, un vif échange a eu lieu avec Luis Campos. Le dirigeant parisien a reproché aux joueurs leur attitude face à l’AS Monaco. « Neymar l’a pris pour lui et a répliqué. Le ton est monté entre les deux hommes et Marquinhos a pris la défense du numéro 10. » Lors de la rencontre face à l’ASM, l’ancien Barcelonais n’avait pas hésité à invectiver Vitinha et Hugo Ekitike pour leurs mauvais choix. Si certains reproches pouvaient s’entendre, la manière a déplu. Et « comme souvent quand les tensions apparaissent, c’est Sergio Ramos qui a demandé et obtenu le calme, enjoignant à chacun de se ‘regarder dans la glace' », rapporte LP. La nervosité affichée par Neymar Jr montre un joueur en baisse de rythme après une première partie de saison époustouflante. Depuis le retour à la compétition le 28 décembre dernier, le Brésilien compte seulement 1 but et 1 passe décisive à son actif. Et il continue de donner du soucis à l’état-major parisien. Jusqu’à ce samedi, Neymar Jr et Luis Campos entretenaient une relation apaisée, mais si elle restait distante comme avec son prédécesseur Leonardo. Et comme l’été dernier, le dirigeant parisien pourrait chercher à vendre le Brésilien même s’il a conscience que la cote du joueur a chuté ces derniers mois.

