À J-2 de son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG avance vers cette rencontre avec de nombreuses incertitudes. Mais Christophe Galtier a déjà son plan en tête pour venir à bout des Munichois.

Le PSG ne prépare pas au mieux son match de Ligue des champions face au Bayern Munich. Entre un effectif marqué par certaines défections et des résultats décevants, le club de la capitale traverse quelques zones de turbulences à l’approche de son rendez-vous européen. Et avant cette rencontre, l’entraîneur parisien, Christophe Galtier, a accordé un entretien au Canal Football Club (réalisé avant le match face à Marseille et Monaco, ndlr). Il évoque notamment les solutions en cas d’absence de Kylian Mbappé et la possibilité d’un retour à trois défenseurs. Extraits choisis.

Comment juge-t-il le Bayern Munich, une équipe trop portée vers l’attaque ?

« (Rires) Un peu comme nous. Pour ne rien vous cachez, évidemment, j’ai vu leur dernier match à Wolfsburg (victoire 4-2 du Bayern). À dix contre onze, ils ont réussi à l’emporter en marquant quatre buts. Ils en ont encaissé deux et ils auraient pu en encaisser plus. À l’image de la Bundesliga, c’est une équipe très portée vers l’attaque, qui se projette en nombre, vite et qui laisse beaucoup d’espaces dans les transitions. C’est aussi une équipe qui en impose sur le plan athlétique et technique. Nous, on devra être très juste au niveau technique. Dans notre jeu, il faudra être très juste, savoir sortir le ballon sous pression et être juste sur les transitions qu’on aura à faire. Et aussi être très équilibré parce qu’ils vont aussi très vite dans la transition. »

La possible absence de Mbappé change-t-elle les plans ?

« Oui, automatiquement. On connaît la qualité et l’importance de Kylian dans notre équipe et dans notre jeu. Automatiquement, il faudra trouver autre chose. On n’aura pas la vitesse, la qualité technique et le sang froid de Kylian devant les buts. Il faudra trouver autre chose. »

🚨🚨 | Kylian Mbappé sera PRÉSENT dans le groupe pour affronter le Bayern Munich 🔥🇫🇷



📲 Le Parisien#PSG pic.twitter.com/r7RdrqJcXR — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 12, 2023

Ekitike en pivot ou Messi en faux 9 ?

« Il y a deux options, vous les avez cité. Il y a Hugo qui peut être là et il peut jouer dans le rôle de Kylian avec un registre différent. Mais il peut y avoir aussi Leo. Il a le sens tactique pour pouvoir se rendre très utile dans les zones dans lesquelles on ne peut pas l’attendre et d’autres joueurs devront faire les courses dans la profondeur. »

Une réflexion pour le retour d’une défense à trois face au Bayern ?

« Oui, évidemment. Il y a une réflexion. C’est un système dans lequel on a été très performance pendant la première partie de saison. J’ai changé de système après notre match nul au Parc contre Benfica (1-1) pour différentes raisons. Je voulais avoir plus de densité au milieu de terrain, avoir une maîtrise et une possession de balle plus importantes avec plus de qualité technique. Je ne m’interdis pas de pouvoir aligner une équipe avec trois défenseurs centraux, à partir du moment où tout le monde revient en forme. »

A-t-il déjà son équipe en tête ou c’est encore en réflexion ?

« Je l’ai. Vous avez le onze de départ ? Oui. »

Peut-il accepter l’idée que ce 8e de finale se joue sur le match retour ?

« Non, ça se jouera sur les deux matches. Dans ma tête, il n’y a pas l’envie d’avoir un match fermé. On a une équipe qui est capable d’être très forte sur un plan technique et très forte si on arrive à mettre le Bayern Munich en bloc bas. Evidemment, il faudra trouver le juste équilibre pour éviter les transitions, d’autant plus que le but marqué à l’extérieur n’a plus la même valeur que les saisons précédentes. On jouera comme on a l’habitude de jouer, sans aucune retenue. »