Revue de presse PSG : Mercato, CUP, Tribune Boulogne…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 14 janvier 2026. Pourquoi le PSG devrait recruter, la réussite de l’animation de la Tribune Boulogne…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les raisons qui pousserait le PSG à recruter lors de ce mercato hivernal. Avec les seules arrivées d’Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin, le PSG a fait le pari, l’été dernier, de ne pas bouleverser l’équilibre d’un effectif entré, avec la victoire en Ligue des champions, dans l’histoire du club. Un choix un peu forcé par un marché fermé autour des profils identifiés. Alors que le mercato hivernal a débuté depuis deux semaines, Paris n’a toujours pas concrétisé d’arrivée. Comme l’été dernier, la direction ne souhaite pas se précipiter et ne bougera qu’en cas d’ouverture dans l’un des dossiers souhaités – un profil jeune dont le nom n’a pas filtré est ciblé, lance le quotidien sportif. « En janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait pourtant permis d’apporter un nouvel élan au groupe parisien. Paris doit-il tenter de nouveau le coup cet hiver ? En interne, on repousse toujours fermement cette hypothèse, restant sur un modèle de « 14, 15 joueurs de très haut niveau qui peuvent jouer à différents postes associés à des jeunes de l’académie ». Sur ce qu’on a vu depuis des semaines, le débat reste pourtant ouvert. » Si Vitinha garde ses standards habituels, les productions de Joao Neves et de Fabian Ruiz interrogent. Un contrecoup physique lié à l’absence de préparation ou une forme – parfois inconsciente – de confort ? Le retour à venir d’Achraf Hakimi de la CAN permettra de relancer Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu. Pas sûr que cela soit suffisant. Illustration de l’absence de réflexion autour d’un recrutement dans ce secteur : le PSG a coché le nom d’Enzo Fernandez parmi ses cibles. L’Argentin (24 ans) se pose des questions à Chelsea après le départ d’Enzo Maresca, avec qui il avait noué une bonne relation. Or, Paris ne s’est pas activé pour essayer de le faire venir cet hiver, avance L’Equipe. La question est simple : ce Paris-là, très peu modifié par rapport à l’an dernier, va-t-il souffrir jusqu’en mai d’un déficit athlétique né de l’absence de préparation ? Dans les faits, l’élimination en Coupe, associée à une possible qualification directe pour les 8es de finale de la C1 grâce à une place dans le top 8 de la phase de ligue, pourrait permettre à Paris d’avoir des séquences plus légères en février et d’intégrer éventuellement une préparation foncière, souligne L’Equipe. L’enjeu pour la cellule performance du club est de récupérer tous les joueurs dans les meilleures conditions au printemps. En interne, on écarte toute idée de recrutement, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque la réussite du retour d’Ultras dans la Tribune Boulogne. L’ambiance est de retour côté Boulogne et l’impression s’est confirmée lundi, lors du deuxième derby qui a vu la victoire du Paris FC. Cette initiative, imposée par Nasser Al-Khelaïfi, avait suscité quelques réserves en matière de sécurité. Aucun ultra n’avait remis les pieds à Boulogne depuis l’instauration du plan Leproux et la dissolution de toutes les associations de supporters du club en 2010, indique le quotidien francilien. Après cinq mois d’observation, un premier constat s’impose : la greffe a bien pris. « C’est une réussite, se félicite-t-on au club. L’objectif était de renforcer et d’homogénéiser l’ambiance, c’est très positif. Une dynamique s’est créée, ce groupe embarque le reste de la tribune. L’expérimentation fonctionne, tout est bien encadré et le Parc est beaucoup plus vivant. » Le gros soulagement vient du volet sécuritaire. Aucun dérapage n’a été signalé à l’intérieur du stade comme à l’extérieur. La préfecture garde un œil attentif sur la situation, propice à réveiller des rancœurs de certains nostalgiques qui pourraient rôder porte de Saint-Cloud. Mais pour le moment, l’ambiance reste bon enfant, avance Le Parisien. « Le principal objectif est d’éviter de recréer une rivalité entre les deux virages. Pour y parvenir, les dirigeants du PSG ont, en quelque sorte, confié le casting de Boulogne à… Auteuil. C’est en effet le CUP qui a été chargé, l’été dernier, de recruter des ultras envoyés en mission. » Le projet avait provoqué de nombreux débats au sein du CUP durant l’été. Car dans le passé, Boulogne était l’antre de groupes politiques aux idées totalement opposées à celles d’Auteuil. Certains refusaient de redonner vie à ce virage. D’autres rappelaient que dans le mouvement ultra, un groupe ne peut pas être installé dans deux tribunes différentes. Après réflexion, le CUP a accepté le challenge proposé par le club, en le présentant comme une façon d’étendre son influence à l’ensemble du Parc. Un nouveau point sera fait en fin de saison mais tout indique que la jauge de 500 sera relevée dès l’été prochain. L’objectif est de faire du Parc un véritable chaudron, champion de France des décibels, conclut Le Parisien.





