Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 31 janvier 2023. Les dossiers Milan Skriniar et Hakim Ziyech s’accélèrent, les départs de Keylor Navas et Ayman Kari en bonne voie, le déséquilibre créé par la MNM, comment Christophe Galtier peut remobiliser son groupe.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au dernier jour du mercato du PSG. Et pour cette journée qui s’annonce intense, le club parisien compte se montrer actif ces prochaines heures. En effet, le club de la capitale « serait sur le point de boucler les arrivées de Milan Skriniar et d’Hakim Ziyech. » Les arrivées d’un défenseur central et d’un attaquant côté droit seraient de précieux renforts dans l’effectif de Christophe Galtier avant les échéances importantes du mois de février. « Hier soir, aucun des deux dossiers n’était bouclé mais tous les deux étaient plutôt bien avancés », précise L’E. Et cela semble plus proche d’aboutir pour le défenseur slovaque de l’Inter Milan. Ce dernier a déjà donné son accord aux Rouge & Bleu depuis plusieurs semaines. Pour le laisser partir dès cet hiver, les Nerazzurri demanderaient 20M€, bonus inclus. Le PSG pourrait ainsi formuler une offre de 15M€+5M€ de bonus aujourd’hui. Mais cela dépendra aussi de la capacité de l’Inter à trouver un remplaçant à son capitaine (discussions avec l’Atalanta Bergame pour Merith Demiral). De son côté, Milan Skriniar devra se montrer patient mais « la présence de Nasser al-Khelaïfi en Italie pour finaliser ce dossier semble augurer une issue positive, quand même », d’après le quotidien sportif.

Contraint par le fair-play financier, le PSG négocie actuellement un prêt de Hakim Ziyech avec Chelsea. L’international marocain possède les qualités requises pour être utile aux champions de France. L’ancien de l’Ajax Amsterdam « a souffert pour s’imposer en Premier League et il voit l’intérêt du PSG comme une véritable aubaine, quand bien même ne débarquerait-il pas dans la peau d’un titulaire, dans un premier temps. » Concernant l’effectif actuel, le club parisien espère valider le départ de Keylor Navas vers Nottingham Forrest pour alléger sa masse salariale. Le portier costaricien est d’accord pour rejoindre le club anglais mais « il n’entend pas quitter la France sans régler le différend financier qui l’oppose à son club, où il a encore un an et demi de contrat et un salaire très confortable (9M€ brut par an). » Une situation qui ressemble à l’été dernier, mais Nottingham Forrest se montre plutôt confiant pour l’arrivée de l’ancien Madrilène. Concernant Ayman Kari, il devrait être prêté avec option d’achat au FC Lorient pendant les 18 prochains mois, soit jusqu’en juin 2024. Le deal inclut un prêt jusqu’à la fin de la saison renouvelable une année.

🚨 | Les parties sont optimistes pour la finalisation du deal Ziyech au PSG. Négociations en cours pour un prêt avec option d’achat ⏳🇲🇦



📲 @Santi_J_FM pic.twitter.com/mgunA0PSAO — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 30, 2023

L’Equipe évoque aussi le déséquilibre du PSG en raison du manque de repli défensif de ses attaquants. À la suite du match nul du Stade de Reims (1-1) sur la pelouse du Parc des Princes, le capitaine champenois, Yunis Abdelhamid, a parfaitement ciblé les problèmes parisiens des dernières semaines : « On voulait avoir de la maîtrise parce que l’on savait qu’en passant les trois de devant, on se retrouvait à jouer contre sept joueurs. On a analysé leur jeu, on exploite leur faiblesse, on sait que ça ne défend pas beaucoup devant. » En effet, mis à part Neymar Jr qui réalise les efforts de repli, l’absence ou presque d’efforts défensifs des deux autres attaquants – Lionel Messi et Kylian Mbappé – « place l’équipe en déséquilibre permanent. » Une problématique qui existait déjà sous Mauricio Pochettino lors de l’exercice précédent et qui avait déjà été dressée par Christophe Galtier et son staff en début de saison.

« Pour les limiter, il faudrait que des compensations s’opèrent du mieux possible. » Si cela a été le cas en première partie de saison, cela est beaucoup plus compliqué depuis la reprise post-Coupe du monde avec un bilan de quatre succès (2 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France), un match nul et deux défaites lors des affiches face au RC Lens et le Stade Rennais. Pour l’ancien Parisien, Alain Roche, il est impossible d’aligner les trois joueurs ensemble. « Certes, tu as un problème de travail défensif des trois de devant, mais au milieu, ils ne récupèrent pas de ballons, leur créativité est limitée quand il n’y a pas Verratti et il y a un manque de variété dans le jeu. Et, en plus, tu as des lacunes défensives, notamment avec des latéraux qui ne sont pas au top. Il est impossible pour le club de jouer avec ses trois stars, l’une doit partir. »

De son côté, Le Parisien se concentre sur le dossier Milan Skriniar. Après avoir passé tout le mercato estival pour recruter le défenseur de l’Inter, le PSG est en passe de réussir son coup quelques mois plus tard en récupérant le Slovaque de 27 ans à un faible coût, à cinq mois de la fin de son contrat. Le joueur a déjà confirmé un accord avec les Rouge & Bleu, mais reste à savoir pour quand. « Soit ce mardi soir, 31 janvier, avec un contrat débutant le 1er février, soit le 1er juillet. » Dans le premier cas, le PSG devra verser une indemnité de transfert aux Nerazzurri. « Luis Campos dispose d’une enveloppe pour ce mercato et il doit faire entrer le dossier Milan Skriniar dans l’équation. » Il est ainsi question d’une somme d’environ 15M€ pour s’octroyer dès février les services du capitaine intériste. « Paris essaie de l’avoir au plus bas prix possible, l’Inter au plus haut et la guerre de position risque de durer encore toute la journée de mardi, la dernière du marché d’hiver », explique LP.

Un renfort de poids pour Christophe Galtier dans un secteur en grande difficulté depuis le début de saison. La charnière actuelle, Ramos-Marquinhos, ne rassure pas tandis que Presnel Kimpembe est blessé depuis de longs mois. Toujours absent de l’entraînement collectif, le Titi « paraît trop juste pour figurer dans le groupe » pour la réception du Bayern Munich en Ligue des champions le 14 février prochain. Si le club parisien était habitué à dépenser de grosses sommes ces dernières années, cette époque est révolue. Entre les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar Jr et les salaires des autres grosse stars de l’effectif (Messi, Verratti, Ramos, Donnarumma), « ‘Les caisses sont vides’, se désole-t-on en interne, où toutes les équipes se creusent la tête pour trouver des montages financiers qui entrent dans les clous du fair-play financier. » Cela explique pourquoi le club parisien a dû renoncer au transfert de Malcom (Zenith Saint-Pétersbourg), jugé « impossible » en interne et se dirige plutôt vers un prêt d’Hakim Ziyech.

🚨🚨 | L’arrivée de Ziyech en prêt permettrait de faire le transfert de Milan Skriniar 🔥🔥



📲 @Tanziloic pic.twitter.com/qs38zI2CQO — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 30, 2023

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur les choix que doit faire Christophe Galtier pour remobiliser ses troupes avant les grosses échéances. Avec seulement quatre points pris lors des quatre dernières journées de Ligue 1, le PSG avance à un rythme de relégable. « Jamais le club parisien n’avait affiché un bilan comptable aussi faible pour commencer une année civile depuis 2011. » Les mêmes problèmes ressurgissent à la surface après chaque contre-performance. Dans un mois de février qui s’annonce très intense, le PSG devra trouver une solidité défensive. Quatrième meilleure défense en Europe (23 buts encaissés en 29 rencontres, soit une moyenne de 0,79 but encaissé par match), les Rouge & Bleu possèdent des meilleurs chiffres que les autres qualifiés en 8es de finale de Ligue des champions. Mais la réalité du terrain est moins reluisant avec beaucoup trop d’occasions concédées (10,9 tirs subis/match, plus haute moyenne des 10 dernières saisons), précise LP. À cela s’ajoute une charnière centrale Marquinhos-Ramos qui ne rassure aucunement.

L’autre gros problème réside dans le « déséquilibre global de l’équipe et du manque d’exigence des joueurs dans le travail sans ballon. » L’absence de Marco Verratti se fait ressentir dans le volume de jeu. « Pour Galtier, l’objectif sera de remettre l’accent sur un investissement total de ses troupes pendant les matchs et de retrouver davantage d’intensité à la perte du ballon », explique Le Parisien. De plus, l’investissement de la MNM a été pointé du doigt lors du match nul face au Stade de Reims. Même s’ils représentaient presque 75% des buts parisiens en première partie de saison, les trois offensifs ne peuvent tout de même pas être exemptés du minimum syndical dans les tâches défensives. En raison du manque d’implication des trois stars, le déséquilibre d’équipe se renforce depuis début janvier. Pour cela, Christophe Galtier devra trouver les mots « pour convaincre les récalcitrants à davantage participer aux basses tâches, pour redonner confiance à ceux qui doutent et cimenter ce collectif qui s’effrite. » Et cela passera par des choix forts sur les hommes et le système de jeu.