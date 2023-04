Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 26 avril 2023. Les exigences salariales de Lionel Messi pour prolonger au PSG, Warren Zaïre-Emery élève studieux, la méthode de Luis Campos pour le recrutement.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’Argentin de 35 ans n’a toujours pas pris de décision pour son futur et une prolongation de contrat avec le PSG est à l’arrêt. Et un point bloque toutes les négociations, ses demandes salariales. Pourtant, pendant la Coupe du monde, le clan Messi et le PSG avaient trouvé un accord verbal pour poursuivre l’aventure ensemble. Mais finalement, un retour à Barcelone semble être la solution envisagée par le joueur. Cependant, le club catalan n’a pas encore les moyens financiers pour un retour de sa star. Et la question du salaire pose problème, lui qui toucherait actuellement 37M€ brut annuel. Selon LP, « le camp de Leo Messi a demandé aux décideurs parisiens un salaire revalorisé. C’est ce qui aujourd’hui bloque les discussions entre les deux parties. Du côté de l’état-major, une augmentation du tarif annuel de la légende n’était pas le scénario attendu. A priori, il tablait sur une prolongation aux mêmes conditions que lors de son arrivée en 2021. »

Deux facteurs expliquent ce désir d’augmenter le salaire du joueur. Jorge Messi, le père et représentant du numéro 30 parisien, estime que le titre de champion du monde doit être pris en compte et que le septuple Ballon d’Or vaudrait désormais plus cher. L’autre raison serait l’offre pharaonique de l’Arabie saoudite. Le club d’Al-Hilal serait prêt à débourser 400M€ de salaire par saison pour s’attacher les services de l’ancien Barcelonais. Ainsi, le clan du joueur fait jouer la concurrence pour booster la valeur marchande du joueur. « Du côté de sa garde rapprochée, on dément en bloc ce prétendu appétit financier, trois semaines après avoir nié que le souci venait d’une proposition à la baisse du PSG pour son futur contrat », rapporte LP. Elle réfute aussi d’avoir demandé une augmentation de salaire et que ce point n’a jamais été abordé. « Elle rappelle que la prolongation se négocie sur l’année optionnelle figurant dans son contrat actuel. Il s’agit donc de lever ou non cette option. » Toujours selon le clan Messi, la principale préoccupation se porterait surtout sur les contours du projet parisien et notamment le nom du futur entraîneur.

Même si les actionnaires qataris possèdent des moyens, les exigence salariales du joueur ont peu de chance d’aboutir. Le board parisien avait donné son aval pour prolonger Lionel Messi mais avec le même salaire. De son côté, le joueur n’a pas envie de rejoindre l’Arabie saoudite tandis que le FC Barcelone n’a pas les fonds nécessaires pour rapatrier sa star. « Et à cet instant de la saison, le PSG prépare la prochaine sans tabler sur sa présence », rapporte LP. Le joueur se retrouve donc dans une impasse sportive. Pour le PSG, l’idée est de démanteler le trio Messi-Neymar-Mbappé et de recruter un numéro 9 de classe mondiale. Reste désormais à savoir si l’Argentin de 35 ans sera toujours là. « Son camp détient une partie de la réponse alors que sa famille semble avoir trouvé et pris ses marques à Paris, un critère important pour le joueur. Le feuilleton continue. »

Le quotidien francilien évoque aussi Warren Zaïre-Emery. En plus de ses impératifs avec l’équipe professionnelle, le milieu de terrain de 17 ans se prépare pour passer ses épreuves de bac de français qui auront lieu à l’issue de la saison. Le Titi du PSG partage ses journées entre l’entraînement avec les pros le matin puis les cours l’après-midi. « Élève de STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) dans la même classe qu’Ethan, petit frère de Kylian Mbappé, le jeune crack de l’académie parisienne traverse une année charnière. » En plus d’avoir intégré le groupe professionnel, il doit également se préparer pour le baccalauréat de français (l’écrit le 15 juin et les oraux entre le 28 juin et le 4 juillet).« C’est un peu comme le foot, on a tous des objectifs bien précis. Je veux mon bac, un peu comme tout le monde ici, je pense. Avoir des diplômes et réussir à l’école, c’est un plus », avait déclaré le principal intéressé à M6 il y a quelques jours.

Encore à l’internat, Warren Zaïre-Emery ne laisse rien au hasard. Depuis tout petit, il a appris à se gérer, bien épaulé par sa famille qui a toujours cherché à l’écouter sans jamais lui imposer ses choix. Au PSG, les encadrants se montrent élogieux envers le Titi qui a une attitude exemplaire : « Warren, tu lui dis un truc une fois, c’est intégré et appliqué direct ! Quand il vient à la cantine, pareil, il regarde ce qu’il y a, il sait ce qu’il peut manger, il est toujours à l’heure, il n’y a rien à dire. Il est plus mature que certains gamins qui ont deux ans de plus. C’est peut-être pour ça qu’il va plus vite… Parce qu’il prend en compte ce qu’on lui dit. » Mis en lumière ces derniers mois, le natif de Montreuil n’a pas pris la grosse tête et reste le même, rigoureux et concentré, malgré un temps de jeu de plus en plus faible avec l’équipe première. Lors des trois dernières rencontres (OGC Nice, RC Lens et Angers SCO), Warren Zaïre-Emery a seulement cumulé 5 minutes de jeu. « Trop peu pour le satisfaire mais pas assez pour le décourager. L’international français U19 entend continuer à briller sur tous les tableaux », conclut LP.

De son côté, L’Equipe fait un focus sur les méthodes de recrutement des clubs français. Et concernant le PSG, le cas est particulier. Le club parisien ne possède pas de cellule de recrutement, comme le rapporte le recruteur d’un club européen. « Ils n’ont pas besoin de cellule. Ils ont l’argent pour acheter des joueurs connus de tous, pas besoin d’aller plus loin. » Ces derniers temps, Antero Henrique, Leonardo et désormais Luis Campos ont occupé le poste de directeur sportif et ont tous tenté de structurer ce secteur. Le premier cité a créé « un logiciel de gestion des données pour administrer la méthodologie de recrutement et stocker les analyses détaillées des joueurs observés. » Le Brésilien avait fait venir des hommes (dont Benjamin Nicaise, toujours au PSG) pour élargir le réseau. Enfin, « Luis Campos a choisi de constituer une nouvelle équipe, avec des proches, pour observer le maximum de matches. » L’ancien scout de l’AS Roma, Pasquale Sensibile, est arrivé pour encadrer cette équipe et superviser les joueurs prêtés. Un recruteur portugais et un espagnol sont également arrivés pour dénicher de nouveaux joueurs. « Avec une volonté : être le plus discret possible dans les stades pour ne pas faire savoir que le PSG est présent », conclut L’E.