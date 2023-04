Depuis plusieurs saisons, la question d’un partenariat entre le PSG et un club de division inférieure revient régulièrement. Et des premiers contacts ont eu lieu avec le FC Rouen.

Avec un centre de formation reconnu dans l’Europe entière, le PSG possède un très grand vivier. Cependant, les Titis n’ont pas l’occasion de poursuivre leur développement avec leur club formateur, encore plus depuis la suppression de l’équipe réserve en 2019. Et depuis plusieurs saisons, les dirigeants parisiens tentent de résoudre ce problème pour permettre à certains jeunes de se développer entre l’équipe des moins de 19 ans et les professionnels. Et l’idée d’un partenariat avec un club d’une division inférieure fait de plus en plus son chemin.

Des discussions avec le FC Rouen, club de National 2

Comme le rapporte L’Equipe, les dirigeants du FC Rouen se sont rendus au Camp des Loges la semaine dernière « pour discuter, entre autres, avec Luca Cattani (directeur du centre de formation du PSG) et Yohan Cabaye (directeur adjoint). » Même si aucun début de partenariat n’a encore été évoqué avec l’équipe de National 2, les deux formations ont pu discuter de la situation des Titis, et notamment ceux de la génération 2004 et 2005, pour essayer de construire des ponts. Mais cette question reste de plus en plus complexe avec une limitation de seulement sept prêts en France. « Les deux dirigeants du centre de formation du PSG ont avancé, dans certaines de leurs négociations avec leurs joueurs, la possibilité de libérer des éléments de leur contrat, moyennent un pourcentage à la revente », conclut L’E.