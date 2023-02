Revue de Presse PSG : Monaco, Galtier, Messi, Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 11 février 2023. Quelle part de responsabilité de Christophe Galtier dans les mauvais résultats actuels, l’infirmerie se remplit à J-3 du match face au Bayern Munich, défaite interdite face à l’AS Monaco ce samedi.

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande quelle est la part de responsabilité de Christophe Galtier dans la mauvaise période du PSG. Depuis son arrivée sur le banc parisien l’été dernier, le technicien français vit ses premiers moments de « crise ». Pourtant, cette période post-Coupe du monde avait été ciblée comme potentiel trouble dès le début par le duo Galtier-Campos. Et pour preuve, « Trois défaites en neuf matches en 2023, des blessés en cascade, une série de rencontres – Angers (2-0), Lens (1-3), Rennes (0-1), Marseille (1-2) – aux contenus indigents. » L’impression globale est inquiétante à quelques jours d’affronter le Bayern Munich. Quelle est la part de responsabilité du coach dans cette période difficile ? Les choix tactiques de Christophe Galtier interrogent. Après avoir installé un 3-4-1-2 qui, a défaut d’être parfait, avait donné des repères à certains joueurs, l’ancien de l’OGC Nice a décidé de passer à un 4-4-2 losange pour donner plus d’équilibre à sa formation. « Le passage en 4-4-2 losange, apprécié par certains cadres (Marquinhos), n’a guère, pour l’instant, donné plus de garanties. Et l’éphémère 4-4-2 à plat contre Reims (1-1) a tourné au fiasco. » Ces changements récurrents entretiennent un certain flou et quelques choix sont difficilement compréhensibles à l’image du positionnement de Vitinha en numéro 10. « Christophe était parti sur une idée très claire (3-4-1-2) mais avec un mercato estival pas abouti, avec un défenseur central et un attaquant axial qui ne sont pas arrivés puis la blessure pénalisante de Presnel Kimpembe, il a dû changer ses plans », défend l’entourage du coach.

Autre point à souligner selon L’Equipe, le management du coach parisien. Lors de ses débuts, Christophe Galtier s’est lancé dans une opération séduction avec une forme de réussite lors des premiers mois, mais reste à savoir s’il a réussi à convaincre l’ensemble du groupe. « La dynamique actuelle sur laquelle il ne semble pas avoir de prise invite au débat. L’incapacité de son groupe à hisser son niveau d’intensité aussi. » Le retour de Presnel Kimpembe, avec lequel il est très proche, peut-il inverser la tendance ? « Le staff y croit. » Enfin, un dernier point interroge. « Dans la réorganisation prévue l’été dernier avec Luis Campos, la création d’une culture de travail plus affirmée au sein du PSG faisait partie des objectifs. » Mais aucune amélioration n’a eu lieu par rapport aux années précédentes. Les joueurs ne perçoivent pas, par exemple, une hausse de l’intensité du travail. Certains cadres ont aussi noté la faible utilisation de la vidéo. « L’absence de débriefing au lendemain du match à Marseille, notamment, n’est pas passée inaperçue. »

Le quotidien sportif revient aussi sur l’absence de plusieurs cadres à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. En effet, ce samedi face à l’AS Monaco, le PSG sera notamment privé de Kylian Mbappé (qui doit repasser des examens dans les heures à venir afin de jauger l’évolution de sa blessure), Lionel Messi et Marco Verratti. « Ce sont donc les deux tiers de la colonne vertébrale du PSG qui sont en soins à trois jours de l’un des tournants de la saison parisienne », note L’E. L’état physique de l’Italien n’inquiète pas mais son absence tombe au plus mauvais moment. Après avoir manqué trois semaines de compétition pour un soucis musculaire, l’Italien revenait tout juste d’une suspension de deux matches. Cette rencontre face à l’ASM aurait dû lui permettre de retrouver du rythme avant la C1. Concernant Lionel Messi, son cas n’inspire pas de crainte. « Dans l’entourage du champion du monde, on laisse filtrer qu’il sera opérationnel mardi », rapporte L’Equipe. Cette mini-pause pourrait être bénéfique à l’Argentin après avoir beaucoup joué lors des derniers mois, notamment en Coupe du monde. Au rayon des bonnes nouvelles, Christophe Galtier peut compter sur le retour de Presnel Kimpembe dans le groupe, une première pour le Titi depuis le 13 novembre. À noter que les joueurs du PSG ont atterri ce vendredi à Monaco pour faire une mise au vert sur place.

De son côté, Le Parisien évoque ce match de la 23e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco (17h sur Prime Video). Une rencontre qui opposera les deux meilleures attaques du championnat. Mais, un deuxième revers en l’espace de quelques jours ferait tâche chez les Rouge & Bleu. Pour ce déplacement, Christophe Galtier devra composer sans Marco Verratti, Lionel Messi et Kylian Mbappé. « Sans deux tiers de son attaque, sa seule force plus ou moins constante, et avec le plus bancal du dernier tiers restant (Neymar), le PSG défie Monaco les jambes lourdes et la tête à l’envers », rapporte LP. Reste à savoir si le club parisien aura du répondant face à un adversaire coriace. « Paris doit donner signe de vie avec ses remplaçants dont le niveau interpelle, d’un Hugo Ekitike aux appels immobiles à un Carlos Soler souvent sans influence mais peut-être avec Warren Zaïre-Emery, pépite enthousiasmante. » Une deuxième défaite de rang alourdirait encore plus l’ambiance déjà pesante autour du club. Surtout, la formation parisienne voudra revenir de ce déplacement en Principauté sans aucune nouvelle blessure.