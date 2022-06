Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 juin 2022. Une prolongation automatique dans le contrat de Neymar Jr, un accord trouvé entre le PSG et Christophe Galtier, toujours des négociations avec Pochettino et son staff pour un départ, Luis Campos réfléchit à la mise en place d’un loft pour les indésirables et des discussions avec l’Atlético de Madrid pour un prêt de Pablo Sarabia.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque une prolongation automatique du contrat de Neymar qui sera activée le 1er juillet prochain. En effet, dans quelques jours, le joueur de 30 ans sera lié au PSG jusqu’en 2027, soit pour une durée de cinq saisons encore. « Une nouvelle année optionnelle tombera automatiquement et allongera de facto son bail dans la capitale. » Lors de sa prolongation de contrat en mai 2021, deux années en option étaient programmées (une en juillet 2021 et une autre en juillet 2022). Un contrat qui prouve que l’international brésilien à la ferme intention de rester dans la capitale française. Pourtant, le board parisien ne serait pas fermé à l’idée d’un départ de son numéro 10, comme l’a laissé entendre le dernier entretien du président, Nasser al-Khelaïfi : « J’attends de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles (…) Neymar fait-il partie du nouveau projet ? Nous ne pouvons pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d’autres partiront, mais ce sont des négociations privées. »

Souvent critiqué pour son hygiène de vie, Neymar Jr est visé par les récents propos de son président. Pourtant, son entourage confirme auprès de L’Equipe son désir de poursuivre au PSG : « Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale », a confié l’un des proches du Brésilien. Mais pour envisager un départ de l’international auriverde, le club de la capitale doit recevoir des offres, qui se font rares en raison du salaire du joueur. À ce jour, seul Newcastle serait intéressé, « mais Neymar est fermement opposé à l’idée de rejoindre cette destination. »

Au rayon mercato, L’Equipe confirme l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour Pablo Sarabia. En effet, les deux clubs discutent actuellement pour un prêt avec option d’achat de l’international espagnol. Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, le joueur de 30 ans sort d’une très belle saison en prêt au Sporting CP (22 buts et 9 passes décisives en 47 matches). De son côté, le natif de Madrid a régulièrement confirmé son désir de vouloir se sentir important au sein d’un effectif. « Paris n’étant pas en mesure de lui offrir un statut de cette ampleur, Luis Campos ne devrait pas le retenir outre mesure », assure L’E.

Concernant l’avancée du dossier Christophe Galtier, le quotidien sportif rapporte qu’un accord a été trouvé entre le coach et le PSG afin d’occuper le banc de touche des Rouge & Bleu pour la saison à venir. Les deux parties se sont mis d’accord pour la signature d’un contrat de deux ans plus une année en option. Il touchera un salaire moins important que celui de Mauricio Pochettino. De leur côté, l’OGC Nice et le PSG « ne sont plus très loin de trouver un accord autour d’une indemnité de transfert. » L’année en option présent dans le prochain contrat de Christophe Galtier dépendra des résultats du PSG en Ligue des champions. Mais le technicien français et de son staff (Oleksiak, Sacramento, un adjoint en charge de l’analyse vidéo et deux préparateurs physiques) devront encore patienter jusqu’à l’officialisation de départ de l’actuel coach, Mauricio Pochettino. En effet, ce dernier n’est toujours pas parvenu à un accord de résiliation avec les Rouge & Bleu. Ainsi, il est difficile, en l’état, « d’imaginer une finalisation (avec une officialisation) de l’arrivée de Christophe Galtier avant la fin de la semaine. » Au PSG, on table plutôt sur un timing pour le milieu de la semaine prochaine.

L’Equipe a également accordé un long entretien à Zinédine Zidane où il évoque notamment sa possibilité d’entraîner le PSG dans le futur. Des propos à retrouver sur le site dans quelques minutes.

De son côté, Le Parisien met en avant la possible mise en place d’un loft au sein du PSG. En effet, face à certains indésirables refusant un départ, Luis Campos pourrait mettre en place « deux cellules distinctes d’entraînement pour les joueurs n’entrant pas dans les plans de la nouvelle direction. » Dans ses récentes déclarations, Nasser al-Khelaïfi a prévenu qu’il n’y avait plus de place pour les joueurs qui sont dans le confort et qui ne veulent pas se battre pour le maillot parisien. Ainsi, la création d’un loft est envisageable pour cet été. Un procédé assez courant dans le monde du football, mais qui « doit cependant répondre à des critères bien précis sur le plan juridique lié au droit du travail. »

À Bordeaux par exemple, les indésirables reprendront le chemin de l’entraînement à une date différente. Une situation qui a fait réagir le coprésident de l’UNFP, Philippe Piat : « Tous les joueurs doivent être ensemble pour la reprise des entraînements de la saison. Ensuite, il y a une période jusqu’au 1er septembre qui permet aux clubs de faire un groupe numéro 2, à condition d’avoir les installations adéquates pour garantir les bonnes conditions d’entraînement, ce qui peut amener un loft on peut dire. Mais ils ne peuvent pas le faire de manière durable, et pas pour des raisons autres que sportives. » Reste à savoir combien de joueurs parisiens pourraient intégrer ce loft. Cependant, à partir du 1er septembre, tous les joueurs sous contrat doivent faire partie du même groupe. Mais l’objectif du PSG est clair : « resserrer le groupe pour y faire naître un véritable esprit. La tournée au Japon, du 17 au 25 juillet sera idéale pour resserrer les liens », rapporte LP. Les joueurs sur lesquels Campos ne compte pas ne devraient pas faire partie de ce voyage.

Le quotidien francilien apporte également ses informations sur la fin de la collaboration entre le PSG et Mauricio Pochettino. Et à ce jour, le coach argentin est toujours officiellement l’entraîneur des Rouge & Bleu. En effet, les négociations bloquent au niveau du staff (Jésus Pérez et Miguel d’Agostino et Sebastiano Pochettino). Mais cette situation ne devrait pas s’éterniser. Au total, pour ce changement d’entraîneur, le PSG devrait débourser une somme estimée aux alentours des 25€M (entre 8 et 10M€ pour Galtier et autour de 15M€ pour Pochettino et ses adjoints). Ce dossier « devrait connaître son épilogue, au plus tard, en milieu de semaine prochaine », assure LP.