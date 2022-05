Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 10 mai 2022. l’Athletic Bilbao intéressé par Mauricio Pochettino, le court séjour de Kylian Mbappé à Madrid affole l’Espagne, Edouard Michut souhaite quitter le PSG et des anciens joueurs à la remise du trophée de champion de France.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le futur de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin a de grande chance de quitter le PSG à l’issue de cette saison, malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. « Ses dirigeants ayant bien conscience que depuis son arrivée en janvier 2021, ce mariage désiré n’a finalement jamais fonctionné. » Entre la perte de la Coupe de France et du Trophée des Champions, l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions et un style de jeu plus que médiocre, Mauricio Pochettino est considéré comme l’un des principaux responsables de cette saison ratée. Mais, le coach de 50 ans conserve tout de même une belle cote en Espagne. « Selon des sources espagnoles, l’Athletic Bilbao pense à lui pour remplacer Marcelino. Ce dernier, en contrat jusqu’au 30 juin, n’a pas encore prolongé et est annoncé sur le départ cet été. Des contacts auraient déjà été pris avec Pochettino », rapporte L’E.

Même si le club basque ne possède pas le même standing que les formations annoncées ces derniers mois (Real Madrid, Manchester United), il « demeure une institution du foot espagnol. » Avec cette expérience compliquée dans la capitale française, la marche semblait trop haute pour Mauricio Pochettino, qui avait entraîné auparavant l’Espanyol Barcelone (2009-2012), Southampton (2013-2014) et Tottenham (2014-2019). « Ses résultats et son management dans un top club laissent planer le doute sur sa capacité à diriger une équipe de ce niveau où les attentes sont colossales. » Ainsi, il pourrait prendre l’exemple d’Unaï Emery (Villarreal), qui est en réussite dans un club moins exigeant.

Le quotidien sportif revient également sur la présence de Kylian Mbappé à Madrid ce lundi. Profitant d’un jour de repos, le numéro 7 du PSG a pris la direction de la capitale espagnole avec Achraf Hakimi. Une visite qui a fait réagir toute l’Espagne alors que son nom est fortement associé au Real Madrid depuis plusieurs années et que son avenir reste toujours aussi flou à quelques semaines de la fin de son contrat avec les Rouge & Bleu. « Sa présence dans la ville a alimenté les spéculations. Mbappé était-il là pour rencontrer les dirigeants madrilènes ? Signer son futur contrat ? Ou simplement pour commencer à mieux connaître Madrid avec un guide de choix. » Pendant ce repos, d’autres Parisiens en ont profité pour se rendre à l’étranger à l’image de la présence de Neymar Jr à Barcelone.

Concernant Edouard Michut, la situation se tend avec le PSG. Sous contrat jusqu’en 2025, le milieu de terrain formé au PSG désire quitter le club de la capitale. Pas utilisé par Mauricio Pochettino (quatre entrées en jeu en L1), le Titi a été envoyé en tribunes ce dimanche face à Troyes à l’instar de son coéquipier Xavi Simons. Une décision qui a fini par le convaincre de quitter les Rouge & Bleu. « Le milieu de terrain pense aujourd’hui que sa carrière doit se lancer loin de son club formateur », malgré son attache forte avec le PSG. En janvier dernier, il avait déjà accepté de rester à Paris à la demande de ses dirigeants, mais le faible temps de jeu accordé par Mauricio Pochettino explique ce choix. Le joueur de 19 ans « ne souhaite plus être prêté et privilégie désormais l’hypothèse d’un transfert définitif. » Le FC Séville, qui s’intéresse au joueur, est l’option privilégiée par Edouard Michut. Une somme d’environ 8M€ pourrait être demandée en cas de transfert.

Enfin, L’Equipe indique que des anciens joueurs du PSG pourraient remettre le trophée de champion de France 2022 aux Parisiens. Malgré l’obtention du 10e titre, le club redoute une ambiance délétère au Parc des Princes le 21 mai prochain face au FC Metz. Ainsi, le PSG « travaille sur un scénario où d’anciennes gloires du club viendraient remettre le trophée aux joueurs actuels. Cette solution permettrait de montrer que la direction entend les critiques des anciens, qui s’estiment souvent peu considérés, et afficherait un respect pour l’histoire du club », explique le quotidien.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le voyage de Kylian Mbappé à Madrid ce lundi en compagnie d’Achraf Hakimi et de quelques amis. Un court séjour qui a affolé la capitale espagnole et qui devrait entretenir la rumeur d’une possible arrivée de l’international français au Real Madrid à l’issue de son contrat. Les deux Parisiens ont notamment déjeuné à Madrid et l’attaquant de 23 ans « n’a, contre toute-attente, pas cherché à se cacher au moment d’entrer au restaurant. » Sa présence dans la capitale espagnole interroge. Dans l’entourage du joueur, on précise qu’il s’agit d’un simple week-end de repos et « que sa présence à Madrid n’est liée qu’à ses liens d’amitié avec Achraf Hakimi. » À noter que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, était également présent à Madrid ce lundi pour participer à une réunion de l’ECA, l’Association des clubs européens qu’il préside.

Le quotidien francilien fait également un point sur le mercato 2022 des attaquants en Europe. « Entre les fins de contrat et les velléités de départ, l’été s’annonce bouillant pour les meilleurs attaquants en Europe. » De nombreux grands noms pourraient changer d’air ces prochains mois (Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Harry Kane). Après avoir refusé de prolonger son contrat à plusieurs reprises, « Kylian Mbappé et son entourage ont rapproché leurs positions de celles du PSG. La prolongation est en vue, même si les Madrilènes n’ont rien abandonné. » Quel que soit le scénario final, le PSG ou le Real Madrid devront se renforcer en attaque lors de la prochaine période des transferts. Parmi les noms associés aux Rouge & Bleu, on retrouve Paulo Dybala, dont le contrat arrive à échéance à la Juventus Turin. « De nombreux candidats seraient intéressés, du PSG à l’Inter Milan », précise LP. Egalement dans le viseur du club parisien, l’ancien des Rouge & Bleu, Christopher Nkunku (RB Leipzig), pourrait être l’un des acteurs principaux du mercato estival. Associé au PSG ces dernières semaines, le joueur de 24 ans « est suivi par toute l’Europe » et sa valeur est estimée à 65M€.