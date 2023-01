Revue de Presse PSG : Reims, Verratti, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 30 janvier 2023. Le nouveau match décevant du PSG face au Stade de Reims (1-1), le PSG ne se rassure pas à deux semaines de la Ligue des champions, l’expulsion de Marco Verratti et ses conséquences, la défense parisienne inquiète toujours.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match nul du PSG face au Stade de Reims (1-1), en conclusion de la 20e journée de Ligue 1. Menant au score grâce à Neymar Jr et évoluant à 10 pendant plus de 30 minutes en seconde période, le club parisien s’est fait reprendre dans les ultimes secondes de la rencontre avec une égalisation de Folarin Balogun. Un nouveau résultat décevant en cette année 2023 qui inquiète à quelques semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Toujours sur un fil pendant toute la soirée au Parc des Princes, « il est plutôt logique qu’il en soit tombé et que la conclusion soit heureuse pour le Stade de Reims », explique Damien Degorre dans le quotidien sportif. Avec un bilan de quatre points pris depuis la reprise du championnat (1 victoire, 1 nul et 2 défaites), les Rouge & Bleu avancent à un rythme qui ne correspond pas à leurs ambitions. Par chance, son adversaire européen, le FC Bayern, n’est pas non plus dans la meilleure forme de sa saison actuellement. Mais les prochaines échéances (Montpellier, Toulouse, Marseille et Monaco) permettront de savoir « si cette soirée face à Reims correspondait à la fin d’une parenthèse inquiétante ou bien si les maux sont plus profonds. »

Dans cette rencontre, les champions de France n’ont absolument rien proposé en première période avec un seul tir en 45 minutes puis seulement quatre lors du second acte, « le bilan offensif rappelle combien l’été 2022 est loin, déjà. » Seul Neymar Jr a rassuré. Avec 12 buts et 10 passes décisives en Ligue 1, il est le deuxième joueur le plus décisif des cinq grands championnats européens juste derrière Erling Haaland (Manchester City, impliqué dans 28 buts). Même si le PSG s’active pour trouver un nouvel élément défensif et offensif, « il flotte comme l’impression que cela ne suffira pas à faire naître un nouvel élan. Cela passe, peut-être, par un peu plus d’efforts individuels et une prise de conscience que l’époque où des équipes du calibre de Reims avaient peur, en se présentant au Parc des Princes, est bien révolue », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur le retour à la compétition de Marco Verratti. Entré dès le retour des vestiaires, l’Italien a passé 14 minutes sur la pelouse avant son expulsion suite à un tacle non maîtrisé sur la cheville droite de Junya Ito. Ainsi, il sera logiquement suspendu face à Montpellier ce mercredi et selon toute logique pour la réception de Toulouse samedi. « Pour ce type de geste, le barème est plutôt de trois matches, mais comme Verratti n’a pas blessé Ito et que sa semelle était basse, il pourrait écoper seulement de deux matches, peut-être assorti d’un autre avec sursis par exemple », explique L’Equipe. Si la commission de discipline de la LFP ne se montre pas trop sévère avec le milieu de terrain, Marco Verratti aura une chance de disputer le 8e de finale de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille le 8 février prochain.

Sa suspension ne constitue pas une bonne nouvelle pour le PSG et Christophe Galtier. De retour à la compétition après une absence de quelques semaines, Marco Verratti a montré en quelques minutes son importance et sa créativité dans le collectif parisien. Il n’avait plus joué depuis la défaite face au RC Lens (3-1) le 1er janvier dernier et il faisait son retour dans la perspective de retrouver du rythme avant la Ligue des champions. « Ce ne sera pas le cas et, très probablement s’il n’écope que de deux rencontres de suspension, il ne disposera que des matches à Marseille puis à Monaco pour se faire les jambes avant ce rendez-vous européen décisif. »

🗣️ | Christophe Galtier sur Marco Verratti 🇮🇹 pour prime video :



« Marco ne pouvait pas démarrer le match à cause de sa blessure musculaire mais lorsque j’ai vu le contenu de la première mi-temps il fallait le faire rentrer » #PSGSDR pic.twitter.com/oxxXIs3pKA — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 29, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match nul décevant du PSG concédé dans les ultimes secondes de la rencontre face aux Champenois (1-1). En ne s’imposant pas au Parc des Princes ce dimanche, le club de la capitale n’a pas encore tué le suspense en championnat malgré les contre-performances du RC Lens et de l’Olympique de Marseille. « La seule bonne nouvelle de la soirée se situe peut-être là », selon LP. Longtemps indigent et suffisant, Paris a été logiquement puni par le Stade de Reims, 12e de Ligue 1, « sans qu’il n’y ait rien à redire le point du nul à la dernière seconde ce dimanche au Parc des Princes. » Pourtant, Christophe Galtier retrouvait enfin son trio offensif Messi-Neymar-Mbappé en attaque. Mais les Rouge & Bleu ont seulement tenté un seul tir en première période, soit « le plus faible total depuis 2018. » L’entrée de Marco Verratti a apporté un peu de peps avant son expulsion 14 minutes plus tard. L’égalisation de Falorin Balogun plonge ainsi Paris encore plus dans ses doutes alors que la série de 6 matches en 16 jours « apparaît soudain plus dangereuse qu’alléchante. »

Enfin, le quotidien francilien pointe du doigt la fragilité défensive du PSG. À l’heure où les dirigeants parisiens poussent pour faire signer Milan Skriniar dès cet hiver, la défense actuelle du club de la capitale ne rassure toujours pas. Face à la 17e attaque de Ligue 1, l’arrière-garde n’a pas convaincu. Les latéraux et la charnière centrale ont été malmenés par les offensives et la percussion de Folarin Balogun et Alexis Flips. « Depuis le début de saison, ce secteur n’a pas toujours affiché une fiabilité à toute épreuve, que ce soit à 5 derrière ou à 4 comme ce dimanche », rappelle LP. Face aux Rémois, Christophe Galtier a apporté une légère modification en plaçant Sergio Ramos axe gauche et Marquinhos axe droit. « Malgré ce changement censé l’installer dans des meilleures conditions, l’ancien du Real Madrid a parfois affiché les mêmes failles et a bien fait ses 36 ans face à la fougue de Balogun, 21 ans. » Souvent pris dans la profondeur, l’Espagnol a manqué de justesse dans ses interventions. De son côté, le capitaine des Rouge & Bleu a souffert face à la mobilité des attaquants rémois. Reste désormais à savoir si les deux joueurs formeront toujours la charnière centrale face au Bayern Munich le 14 février prochain. En effet, le board parisien fait le forcing pour recruter Milan Skriniar dans les 48 prochaines heures. « Une arrivée de l’international slovaque de 27 ans bousculerait forcément la hiérarchie derrière en prévision du choc européen », conclut LP.