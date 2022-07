Revue de Presse PSG : Verratti, Ekitike, tournée au Japon…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 18 juillet 2022. L’histoire d’amour entre le PSG et Marco Verratti, retour sur la première journée des Parisiens à Tokyo et focus sur le profil de Hugo Ekitike.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant l’histoire d’amour entre le PSG et Marco Verratti qui dure depuis 10 ans. En effet, l’Italien avait signé dans la capitale française le 18 juillet 2012 et a rapidement gagné le coeur des supporters parisiens. « Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Marco Verratti confirme d’entrée son statut de pépite et enchaîne les rencontres de championnat et de Ligue des champions. » Il formera notamment le trio du milieu de terrain avec Thiago Motta et Blaise Matuidi pendant plusieurs saisons. Son intégration s’était notamment bien déroulée grâce aux présences des italophones comme Salvatore Sirigu, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi ou encore Zlatan Ibrahimovic, « toute une bande qui entretient encore aujourd’hui des liens forts. » Si Marco Verratti est rapidement devenu l’un des chouchous du Parc des Princes, il a aussi connu des bas comme ses blessures à répétition au moment des matches à enjeu, ou encore ses envies de départ au FC Barcelone à l’été 2017. Pourtant, avec 378 matches en 10 ans, le joueur de 29 ans est le troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG, juste derrière Sylvain Armand (381) et Jean-Marc Pilorget (435). Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien de Pescara a encore un bel avenir à Paris. Il « compte solliciter la nationalité française dans les prochains mois. »

Le quotidien francilien revient sur la première journée des joueurs du PSG au Japon ce dimanche. Au moment de leur arrivée à leur hôtel aux alentours de 14h45, les Parisiens ont eu le droit à un accueil très chaleureux de la part des supporters présents sur place. « Toutes les stars ont répondu présents au rendez-vous, la plupart s’arrêtant même pour signer des autographes ou prendre des clichés » malgré un vol de 13 heures et de longues formalités administratives à l’aéroport. Ensuite, Christophe Galtier, Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont répondu aux questions devant un parterre d’une centaine journalistes locaux. Le numéro 7 des Rouge & Bleu a notamment remercié le public nippon pour l’accueil : « C’est un grand plaisir pour nous d’être ici. On a déjà eu droit à un accueil formidable à l’aéroport et à l’hôtel. On espère passer dix jours de qualité, en se préparant bien et en découvrant toutes les beautés du pays. »

De son côté, L’Equipe dresse le portrait de la nouvelle recrue du PSG, Hugo Ekitike. L’attaquant de 20 ans a rejoint les Rouge & Bleu sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après une saison prometteuse au Stade de Reims (10 buts en 24 matches de L1), l’international U20 français a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant son club de coeur. « Faux frêle et vrai dribbleur, l’attaquant est aussi un coéquipier généreux et toujours en mouvement, à la palette tactique particulièrement étoffée pour un joueur avec si peu de vécu au plus haut niveau. » Ainsi, il est capable d’apporter des solutions dans la profondeur, se placer entre les lignes ou encore d’être un point d’appui dos au but. Le longiligne attaquant d’1m90 peut occuper plusieurs rôles en faisant notamment « gagner du temps et du terrain à son équipe. »

Montrant une certaine maturité dans son jeu malgré son jeune âge (20 ans), Hugo Ekitike s’est surtout démarqué dans son efficacité face au but. « À la moyenne par 90 minutes jouées, seuls Kylian Mbappé et Moussa Dembélé se sont montrés plus prolifiques que lui en Championnat (0,64 but/90 mn, contre 0,65 pour le Lyonnais et 0,71 pour le Parisien). » Et parmi les 10 premiers de ce classement, il est le joueur qui a besoin de moins de tentatives pour marquer (1 but tous les 3,2 tirs). Cependant, il devra encore développer son jeu de tête pour devenir plus complet. Le natif de Reims montre aussi de belle qualité dans le pressing et fait partie des attaquants de Ligue 1 les plus actifs en phase défensive. Mais au PSG, il trouvera un autre style de jeu, avec une formation qui domine le classement de la possession de balle. « Sa faculté à jouer simple quand le jeu l’exige, à s’associer avec ses partenaires sera scrutée, de même que sa capacité à maintenir son efficacité avec un temps de jeu réduit. »

Enfin, le quotidien sportif revient sur la journée de dimanche du PSG à Tokyo. Au moment de son arrivée à l’hôtel du Ritz-Carlton, la délégation parisienne a été accueillie par 200 supporters locaux, dont certains qui portaient déjà le nouveau maillot domicile ou un kimono spécial créé pour ce Japan Tour 2022. À l’applaudimètre, « Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont suscité le plus d’engouement, surtout le champion du monde 2018 sorti en dernier du bus. » Après un rapide exercice de questions-réponses, les joueurs du PSG ont terminé cette première demi-journée par un léger entraînement. Mais le programme de lundi sera plus chargé pour les Rouge & Bleu avec notamment un entraînement ouvert au public et dont les billets ont été tous vendus.