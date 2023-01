Revue de Presse PSG : Zaïre-Emery, Zidane…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 janvier 2023. Le bel avenir qui attend Warren Zaïre-Emery au PSG, le Titi devrait avoir un temps de jeu plus conséquent lors de la seconde partie de saison, quel avenir pour Zinédine Zidane suite à la prolongation de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le cas de Warren Zaïre-Emery. Plus jeune titulaire de l’histoire du PSG à débuter un match en professionnel, le milieu de 16 ans, 9 mois et 30 jours a fait bonne figure face à La Berrichonne de Châteauroux (3-1) en 32es de finale de Coupe de France. Pour sa première titularisation avec son club formateur, il a confirmé les attentes placées en lui en jouant « avec la maturité qui le caractérise depuis tout petit et une aisance technique bluffante pour un joueur de son âge. » Même si tout n’a pas été parfait dans sa partition, « ses scories passent rapidement au second plan quand on se rappelle que le natif de Montreuil n’est encore qu’un adolescent qui continue de dormir au centre de formation du PSG », rappelle LP. Discret et peu bavard dans la vie quotidienne, Warren Zaïre-Emery a constamment été surclassé depuis son enfance aussi bien en club qu’en sélection. Il a ainsi connu ses premières convocations avec l’équipe de France U19 en septembre dernier.

Après avoir signé son premier contrat professionnel (jusqu’en 2025) au PSG l’été dernier, Warren Zaïre-Emery va continuer à grappiller du temps de jeu avec les professionnels. En effet, le club parisien « a bien conscience d’avoir un crack dans les mains. Un diamant à polir qui avait bluffé ses partenaires dès ses premiers pas dans le groupe pro. » Et cette progression passe par un temps de jeu plus conséquent avec l’équipe première. « C’est un joueur différent qui progresse chaque jour qui passe. Le club est conscient de sa valeur. On croit en ses qualités et il aura l’occasion de disputer plus de matchs », explique-t-on au club. Alors que le duo Galtier-Campos a catégoriquement refusé un prêt du joueur au RC Lens l’été dernier, le jeune Parisien aura des minutes pour exprimer son talent lors de cette deuxième partie de saison 2022-2023. « Paris ne compte pas empiler les joueurs au milieu de terrain, ni recruter à ce poste, afin de lui laisser la place et le temps de se développer dans la capitale. À seulement 16 ans, l’avenir lui appartient », conclut le quotidien francilien.

🗣️ | Warren Zaïre-Emery pour Bein sport :



« C’est vrai que ça fait du bien de jouer 90 minutes, maintenant on va continuer de travailler pour obtenir d’autres opportunités de prouver » 💎 #LBCPSG pic.twitter.com/7PAjlpopej — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 6, 2023

De son côté, L’Equipe fait un focus sur l’avenir de Zinedine Zidane. Associé au PSG l’été dernier afin d’occuper le poste d’entraîneur avant l’arrivée de Christophe Galtier, l’ancien du Real Madrid attendait avec impatience une fin d’aventure de Didier Deschamps en équipe de France afin de connaître sa première aventure sur le banc d’une sélection. Mais ce samedi, la Fédération Française de Football a finalement décidé de prolonger le contrat de coach de 54 ans à la tête des Bleus jusqu’en 2026. De quoi remettre en question les perspectives d’avenir du Ballon d’Or 1998. Il pourrait ainsi se remettre sur le marché même s’il n’est pas pressé de rebondir, rapporte le quotidien sportif. « Après cette Coupe du monde, les propositions, les appels du pied ou des intermédiaires du monde entier ont encore afflué auprès de lui ou de son conseiller historique Alain Migliaccio. Du Brésil, du Portugal et même plus récemment des États-Unis (…) Mais il y a très peu de chances qu’il franchisse l’Atlantique. »

De plus, la langue est aussi une barrière comme le déracinement. Ainsi, les pistes se referment assez rapidement concernant les clubs susceptibles d’intéresser l’entraîneur de 50 ans. « La Juventus Turin, dont il a porté les couleurs, reste un projet qui peut l’attirer. Cette possibilité n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. » Concernant le Real Madrid, il peut être tenté par un retour pour prendre la succession de Carlo Ancelotti. « Il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas maintenant cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle », déclarait ZZ en juin dernier. Enfin, le PSG a rêvé du coach français au printemps dernier, surtout l’Émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, qui le tient en haute estime. Surtout que le coach français semble connaître la recette pour remporter la Ligue des champions, après l’avoir soulevé trois fois d’affilée avec le Real Madrid entre 2016 et 2018. « Mais s’il veut le séduire, le PSG devra encore changer beaucoup de choses dans son fonctionnement. », conclut L’E.