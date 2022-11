Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 25 novembre 2022. Le Brésil assure face à la Serbie (2-0) pour son entrée en lice en Coupe du monde mais s’inquiète pour la cheville de Neymar Jr, le Portugal s’est fait peur contre le Ghana (3-2), Carlos Soler revient sur ses débuts au PSG et la Mairie de Paris répond à Nasser al-Khelaïfi au sujet du Parc des Princes.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au Brésil et plus précisément à Neymar Jr. Lors de la victoire de la Seleção brasileira face à la Serbie (2-0), le numéro 10 du PSG est sorti en fin de match suite à une entorse à la cheville droite. Le peuple brésilien passera donc les prochaines heures à espérer que sa star puisse retrouver la compétition. En après-match, tous les joueurs brésiliens s’inquiétaient pour leur meneur de jeu. Après un contact à la cheville avec Nikola Milenkovic, le Parisien est resté assis au sol avant de voir le médecin, Rodrigo Lasmar, lui prodiguait les « premiers soins en appliquant de la glace sur sa cheville droite. » En larme sur le banc avec la malléole gonflée, Neymar Jr n’a pas caché sa détresse, comme lors de la Coupe du monde 2014 où il avait dû quitter ses partenaires suite à une blessure en quarts de finale de la compétition.

En conférence de presse, Rodrigo Lasmar a confirmé une entorse de la cheville droite pour Neymar : « On a débuté immédiatement le traitement et il doit attendre entre 24 et 48 heures pour voir. Il n’y a rien d’autre à faire pour l’instant. » Ainsi, l’attaquant du Brésil devra se montrer patient pour savoir si sa compétition se poursuit ou non, mais « il est d’ores et déjà très incertain pour le deuxième match face à la Suisse lundi », rapporte L’E. Plus tard dans la soirée, au moment de sortir du vestiaire, Neymar Jr boitait. Lors de cette rencontre face aux Serbes, il a subi neuf fautes, soit cinq de plus que n’importe quel autre joueur sur la pelouse.

Notes des joueurs du Brésil (L’Equipe) : Alisson 6 – Danilo 5, Thiago Silva 8, Marquinhos 7, Alex Sandro 5 – Paqueta 7, Casemiro 6 – Raphinha 3, Neymar 7, Vinicius 6 – Richarlison 8

De son côté, le Portugal a eu des difficultés à s’imposer face au Ghana (3-2) dans un match qui a connu de nombreux rebondissements après l’heure de jeu. Avec Vitinha sur le banc et Nuno Mendes en tribune, Danilo Pereira était le seul Parisien présent du côté des Portugais. Aligné en défense centrale, le milieu de terrain a reçu la note de 5/10 de la part du quotidien sportif. Pour son prochain match, la Seleção das Quinas affrontera la Corée du Sud avec possiblement le retour de Nuno Mendes, victime de douleurs musculaires ces derniers jours.

Le quotidien sportif a également obtenu une interview de la recrue parisienne, Carlos Soler. Appelé avec l’Espagne pour cette Coupe du monde et buteur lors de la large victoire face au Costa Rica (7-0), le néo-Parisien s’est exprimé sur ses débuts au PSG et sa peur de ne pas être convoqué pour le Mondial suite à son départ de Valence : « Sincèrement, ce sont des choses qui me sont passées par la tête. Mais j’ai toujours pensé que j’avais le niveau pour jouer au PSG. Cela n’a pas été simple au début, parce que je suis arrivé le dernier jour du mercato, avec un nouvel entraîneur qui avait travaillé pendant la préparation, et il a logiquement voulu aligner ceux qui étaient davantage habitués à son style et à son système. À Valence, on ne jouait pas en 5-2-3 comme à Paris, il fallait aussi que je m’adapte à un nouvel environnement. Et depuis un mois et demi, j’ai fait cinq matches comme titulaire, je gagne du temps de jeu. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du Brésil face à la Serbie (2-0) marquée par la blessure à la cheville de Neymar Jr. Et malgré ce succès qui lance parfaitement le quintuple vainqueur de la compétition, tout un peuple retient son souffle pour son numéro 10. « Personne ne sait si le Mondial de Neymar s’est terminé à peine commencé ou si la blessure du Brésilien n’est pas trop grave. » Au moment du contact avec Nikola Milenkovic à la 67e minute de jeu, personne ne réalise encore la gravité de la blessure. L’attaquant de 30 ans a continué à jouer avant de s’arrêter une dizaine de minutes plus tard. « Les ligaments de la cheville sont peut-être touchés. Et il est encore un peu tôt pour connaître la gravité de la blessure de la star du Brésil, qui est rentrée aux vestiaires en boitant bas », note LP. Fragile au niveau des chevilles, le numéro 10 du PSG devra encore patienter avant d’avoir plus de détails sur la durée de son indisponibilité, comme l’a précisé le médecin du Brésil, Rodrigo Lasmar : « On n’a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C’est important d’attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c’est juste une question de calme et un peu de patience. »

Enfin, le quotidien francilien a également obtenu un entretien avec l’adjoint en charge du sport de la Mairie de Paris, Pierre Rabadan. Ce dernier a surtout été questionné sur l’interview de Nasser al-Khelaïfi au sujet du Parc des Princes et s’est montré étonné par les propos du président du PSG : « Oui, j’ai été un peu surpris du timing. Clairement. Et aussi de la manière de présenter le scénario par le président du PSG, en disant que c’est la Mairie qui amenait à la situation actuelle et qui poussait le club à réfléchir à d’autres alternatives. Ça fait plusieurs mois maintenant que nous travaillons ensemble sur le projet d’agrandissement du Parc. Le club nous a demandé s’il pourrait devenir propriétaire dans cette perspective d’accroissement de capacité d’accueil du Parc du Princes. Nous n’étions pas vendeurs mais en tant que partenaire du club nous nous sommes engagés à étudier l’ensemble des possibilités. Plusieurs ont été évoquées. On a demandé au club de nous faire une proposition. Mais elle était vraiment inacceptable et les discussions se sont arrêtées là depuis. La question d’une vente n’a donc plus été évoquée tellement le montant n’était pas réaliste (…) On pourra toujours batailler sur ce que vaut le Parc des Princes. Mais je peux vous dire que la proposition que le club nous a transmise n’était pas à la hauteur. Elle n’ouvrait à aucune discussion tellement on était loin de quelque chose de réalisable. »