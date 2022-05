La saison 2021-2022 arrive bientôt à son échéance et de nombreux changements seront attendus au PSG dans les semaines et mois à venir, notamment au niveau de l’effectif parisien. Et comme trop souvent ces dernières années, le secteur du milieu de terrain sera l’un des chantiers de l’été et devra être renforcé. Dans cette optique, certains noms sont associés aux Rouge & Bleu : Paul Pogba (en fin de contrat à Manchester United), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome / juin 2024) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco / juin 2024). Concernant le Monégasque, il avait laissé planer le doute sur son avenir ce mercredi en conférence de presse avec une possibilité de rester dans le club du Rocher en cas de qualification en Ligue des champions. « Je suis en contrat jusqu’en 2024. Avec une option jusqu’en 2025. On verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos sont toujours des périodes où il peut se passer plein de choses. Rester si on se qualifie en C1 ? Oui pourquoi pas. L’élimination l’an passé m’est restée en travers de la gorge. Jouer la C1 avec l’ASM ne me déplairait pas. »

Tchouaméni se dirige bien vers un départ, le PSG toujours en lice

Mais d’après les dernières informations de RMC Sport, Aurélien Tchouaméni devrait bien quitter l’AS Monaco cet été. Si le néo-international français de 22 ans se concentre actuellement sur la fin de saison avec l’ASM (4e à trois points du 2e, l’OM), « son entourage négocie déjà depuis plusieurs mois avec des cadors européens. » À ce jour, quatre clubs se placent comme finalistes pour attirer le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux : Liverpool, Chelsea le Real Madrid et le PSG. Les Rouge & Bleu « insistent toujours pour faire venir Tchouaméni. » Si le joueur privilégierait toujours une piste à l’étranger, le club parisien n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier, rapporte le média sportif. Reste à savoir si les dirigeants parisiens sauront se montrer convaincants pour attirer Aurélien Tchouaméni dans la capitale française.