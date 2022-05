Pisté par le PSG, Tchouaméni s’exprime sur son avenir

A quelques semaines de l’ouverture du mercato estival 2022, comme à son habitude, le PSG se voit lié à de multiples rumeurs. Un nom qui revient avec insistance : Aurélien Tchouaméni. L’international français (7 sélections), qui est devenu cette saison un des meilleurs à son poste en France, semble être une piste pour le Paris Saint-Germain. Si les rumeurs se multiplient autour de lui, le Real Madrid ou encore Liverpool sont également des potentielles destinations pour le Monégasque.

Une réponse du principal intéressé

Présent en conférence de presse avant la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats (LOSC – ASM, vendredi à 21h sur Prime Video), Aurélien Tchouaméni (22 ans) a été interrogé sur son avenir : « Je suis en contrat jusqu’en 2024. Avec une option jusqu’en 2025. On verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos sont toujours des périodes où il peut se passer plein de choses« , a-t-il déclaré. Si l’idée d’évoluer sous d’autres cieux semble être la plus probable pour le natif de de Rouen, il ne ferme pour autant pas la porte pour continuer à l’AS Monaco : « Rester si on se qualifie en C1 ? Oui pourquoi pas. L’élimination l’an passé m’est restée en travers de la gorge. Jouer la C1 avec l’ASM ne me déplairait pas« .

Une des pistes les plus intéressantes pour le PSG, Tchouaméni s’était exprimé en conférence de presse en mars dernier lors du rassemblement avec les Bleus sur le club de la capitale : Le PSG, c’est un top club, des grands joueurs et de grands investissements. Des grands objectifs et beaucoup de titres. Je considère le PSG comme une grande équipe« .