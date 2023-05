Fer de lance de l’attaque des Bleues, la star de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto, ne sera pas de la partie en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après l’Euro 2022, elle manquera également la Coupe du Monde 2023.

Coup dur pour les Bleues et Marie-Antoinette Katoto. Malgré une année de convalescence après sa rupture du ligament croisé du genou droit lors du deuxième match des Bleues à l’Euro 2022, la vedette du PSG ne jouera pas le Mondial 2023, auquel elle espérait prendre part. La joueuse n’a pas renoué avec la compétition depuis près d’un an. « On fera en sorte de respecter l’aspect médical, l’aspect athlétique pour ne pas aller contre l’intégrité physique de cette joueuse qui a encore un avenir brillant devant elle. Mais si on peut l’avoir avec nous, j’en serai le premier ravi », avait expliqué à l’AFP le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, le 21 mai dernier.

Toujours en phase de réathlétisation

Selon l’AFP, la joueuse de 24 ans a passé des examens médicaux mardi matin à Clairefontaine. Les médecins ont tiré la conclusion qu’elle n’était pas apte à participer à la Coupe du Monde. Sa « guérison est en bonne voie mais c’est trop juste pour une telle compétition » a confié à l’Agence France Presse l’entourage de Katoto. Toujours en phase de réathlétisation, l’internationale a repris la course et retouche peu à peu le ballon depuis le mois d’avril.

Déjà privées de Delphine Cascarino, et alors que Kadidiatou Diani demeure incertaine après sa fracture de la clavicule en mars dernier, les Bleues devront composer sans trois de leurs cadres, toutes titulaires en attaque au début de l’Euro l’année dernière.

