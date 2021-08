Toujours pas d’accord définitif entre Messi et le PSG (RMC)

Ce lundi, toute la capitale française était en ébullition suite à l’annonce de la probable arrivée de Lionel Messi du côté du Bourget afin de parapher son contrat avec le PSG. Problème, le supposé avion de la légende argentine n’a jamais atterri. Et pour cause, la Pulga se trouve toujours chez lui, à Barcelone. Un contretemps qui serait dû à quelques petits différends d’ordre contractuel présents dans le bail envoyé par le club de la capitale. Loïc Tanzi confirme, en tout cas, qu’aucun accord définitif n’a, pour l’heure, été trouvé entre les différentes parties. Lionel Messi devrait donc rester en terre catalane, au moins jusqu’à ce lundi soir. L’attente pourrait donc se prolonger, au grand damne des supporters rouge et bleu.