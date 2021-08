Le PSG garde confiance pour une prolongation de Kylian Mbappé (Goal)

Depuis jeudi soir, le dossier Lionel Messi au PSG occupe l’actualité footballistique. Mais le club de la capitale doit également gérer d’autres chantiers lors des prochaines semaines. Outre le dégraissage de l’effectif, l’une des priorités des dirigeants parisiens se trouve dans la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, dont le bail arrive à échéance l’été prochain.

Et selon certains médias, le champion du Monde 2018 ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec le PSG pour l’instant. Mais une éventuelle arrivée de Lionel Messi chez les Rouge & Bleu pourrait avoir des répercussions sur ce dossier. En effet comme le rapporte Goal, “le Paris Saint-Germain a confiance en ses chances de garder Kylian Mbappé une fois la signature de Lionel Messi finalisée.” De son côté, le Real Madrid reste à l’affût. Toujours selon Goal, les dirigeants du PSG sont confiants dans la finalisation du transfert de Lionel Messi et souhaitent former un trio d’attaque composé de La Pulga, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Même si le Fair-Play Financier est vu par certains comme un éventuel obstacle, le club de la capitale s’attend à ce que l’UEFA soit plus flexible en raison des contraintes financières liées à la crise sanitaire, rapporte le média. De plus, les Parisiens “ont également reçu le soutien du gouvernement, avec l’acquisition imminente de Lionel Messi et le renouvellement du contrat de Kylian Mbappe, tous deux considérés comme des apports bénéfiques pour le football français et la France dans son ensemble.” Enfin, le PSG va de nouveau discuter avec les représentant de l’international français lorsque le dossier Lionel Messi sera clos.