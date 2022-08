Le PSG continue d’animer le mercato estival. Après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le board parisien travaille depuis plusieurs semaines sur l’arrivée de Fabian Ruiz. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Napoli, l’Espagnol de 26 ans ne souhaite pas prolonger son bail et est favorable à un départ dès cet été. Et selon plusieurs sources, son arrivée chez les Rouge & Bleu est proche.

Le PSG devance la concurrence

Et comme le rapporte Il Mattino, Luis Campos est déjà entré en contact avec l’agent du joueur. Ainsi, l’accord avec l’international espagnol porterait sur contrat de 4 ans assorti d’un salaire de 5M€. Mais, le club parisien devra aussi se mettre d’accord avec le SSC Napoli. En effet, le club napolitain attendrait une offre de 30M€ pour son milieu de terrain tandis que le PSG offrirait 25M€. Les jours à venir pourraient être décisifs dans la suite des négociations. Les champions de France en titre veulent conclure l’affaire rapidement et prendre de l’avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United, tous intéressés par le profil du joueur de 26 ans. « West Ham a également fait des démarches pour l’Espagnol, mais le PSG est le club qui les devance tous », rapporte le quotidien napolitain.

Il Mattino évoque également le dossier de Keylor Navas. Relégué au poste de numéro 2, derrière Gigio Donnarumma, le portier du PSG est dans la short-list de Naples afin de compenser le départ libre de David Ospina. Et toujours selon le journal italien, « l’option d’un transfert de Navas du PSG vers les Azzurri est toujours d’actualité » et ce dossier n’est pas lié à celui de Fabian Ruiz. Cependant, Kepa (Chelsea) reste toujours l’option numéro une des Partenopei. L’ancien Parisien, Salvatore Sirigu, ainsi que Simon Mignolet sont les autres alternatives.