Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 août 2022. Les dirigeants parisiens ciblent Fabian Ruiz pour renforcer le milieu de terrain, les Rouge & Bleu ont impressionné pour leur première de la saison en Ligue 1 et Warren Zaïre-Emery entre dans l’histoire du club.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le mercato du PSG au milieu de terrain. Et depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens se sont lancés sur le recrutement du joueur du Napoli : Fabian Ruiz. Comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse il y a quelques jours, trois recrues sont encore espérées avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre prochain. Et pour l’entrejeu, les Rouge & Bleu ont jeté leur dévolu sur l’international espagnol (15 sélections, 1 but). Dans un premier temps, le duo Campos-Galtier avait observé un déficit physique au milieu de terrain et avait donc étudié la piste de l’ancien milieu du Toulouse FC, Ibrahim Sangaré. Si cette piste était sérieuse, elle n’a finalement pas abouti car le joueur de 24 ans a finalement prolongé son contrat avec le PSV Eindhoven. Mais après avoir observé la position hybride de Marquinhos lors de la tournée au Japon (le capitaine joue plus haut que ses deux coéquipiers en défense et occupe par moment le rôle de sentinelle), les décideurs du PSG ont réorienté leur recrutement « en ciblant donc un joueur que Luis Campos apprécie depuis des années : Fabian Ruiz. »

Selon les médias italiens, Naples demanderait 25-30M€ pour son joueur de 26 ans. Mais avec une enveloppe recrutement restreinte, les dirigeants parisiens tentent plusieurs alternatives comme intégrer un joueur dans le deal afin de faire baisser la transaction. « Abdou Diallo qui intéressait Naples il y a quelques semaines ? Ça a été évoqué au milieu du mois de juillet mais ce n’est pas d’actualité dimanche. Keylor Navas ? Paris ne verrait pas d’un mauvais oeil le fait de faire partir son numéro 2 au salaire conséquent mais lui laissera le dernier mot sur son choix », précise L’E. Ainsi, lors des prochains jours, les négociations s’annoncent intenses entre les différentes parties. En fin de contrat en juin 2023, Fabian Ruiz se laisse le temps de la réflexion et est ouvert à un départ dès cet été. Formé au Betis Séville, l’Espagnol peut occuper un rôle de numéro 6 ou 8 et « offrirait à Galtier un éventail de solutions intéressant », grâce notamment à sa créativité et sa fiabilité technique. Autre donnée importante, le milieu de terrain napolitain est doté d’une belle frappe de balle avec notamment plusieurs buts depuis l’extérieur de la surface. « Mais ses carences sont visibles – manque de leadership, joueur constant sans pics de rendement très élevés -. Son départ ne serait pas perçu comme une tragédie à Naples », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur l’état de forme de Kylian Mbappé. Touché aux adducteurs, le numéro 7 du PSG a manqué la première sortie des Parisiens en Ligue 1 face au Clermont Foot (5-0). Laissés au repos aujourd’hui, les hommes de Christophe Galtier retrouveront le chemin du Camp des Loges ce mardi afin de préparer au mieux la réception du Montpellier Hérault samedi. Et pour ce premier match à domicile de l’exercice 2022-2023, la principale inconnue est Kylian Mbappé. Mais selon les dires de Christophe Galtier, il pourra compter sur son international français. « Je pense qu’il sera là le week-end prochain. Il a eu une petite alerte, on n’a pas pris de risque. Si on avait joué un match difficile ou un match de Ligue des champions, on aurait peut-être tenté le coup », a notamment déclaré le coach parisien en marge de la victoire à Clermont.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la première de Warren Zaïre-Emery en professionnel. En entrant en cours de jeu ce samedi face au Clermont Foot (5-0), en remplacement de Marco Verratti, le joueur formé au club est entré dans l’histoire du PSG. Et pour cause, à seulement 16 ans, 4 mois et 29 jours, le Français devient le plus jeune joueur à démarrer et fait mieux qu’El Chadaille Bitshiabu et Kingsley Coman. « Un moment forcément spécial pour cet enfant du club, arrivé en U8. » et salué par Luis Campos au Stade Gabriel Montpied : « Bravo, il faut continuer à travailler », glisse le conseiller sportif au jeune parisien. Et pour sa première, Warren Zaïre-Emery a montré de l’impact dans les duels, « confirmant qu’il est capable d’élever son niveau en fonction des défis qui se présentent à lui. »

Après avoir signé son premier contrat professionnel le 15 juillet dernier, le jeune milieu de 16 ans a exprimé sa joie devant les médias : « Je ne peux qu’être heureux, on va continuer à travailler pour avoir de nouvelles chances. Quand on s’entraîne avec des stars comme ça, on ne peut que progresser. » D’un naturel discret et bosseur, le natif de Montreuil (en Seine-Saint-Denis) fait preuve de sérieux et d’écoute pendant les séances d’entraînement. « C’est un petit phénomène, précoce. Il n’est pas très expansif, mais il bosse », disent de lui ses coéquipiers. Même si Paris attend encore un renfort au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery aura toujours la volonté de marquer les esprits.

Enfin, le quotidien francilien revient sur la première réussie du PSG en Ligue 1. Face au Clermont Foot (5-0), les Parisiens ont livré une démonstration de force et ont séduit après plusieurs mois moroses. Comme lors du Trophée des Champions, « l’équipe de Christophe Galtier a combiné sérieux et plaisir. » Sans Kylian Mbappé, les autres stars du PSG ont parfaitement rempli leur rôle pendant les 90 minutes au Stade Gabriel Montpied. Et l’un des symboles de ce renouveau se nomme Lionel Messi. Au contraire de la saison passée, le septuple Ballon d’Or a pu bénéficier d’une préparation complète. Une progression qui a des répercussions sur ses statistiques. Lors de l’exercice précédent, La Pulga avait dû attendre février 2022 pour atteindre la barre des 2 buts en championnat. Un chiffre atteint dès la 1ère journée cette saison. Le changement de direction, le nouveau virage pris dans le projet et l’arrivée des recrues apportent également de l’enthousiasme.

L’ancien joueur du PSG, Jimmy Algérino, apprécie les premières impressions laissées par les Rouge & Bleu : « Ce début de saison offre une sensation de prestation accomplie, collectivement et individuellement. On voit que sur ces deux matches, il y a une volonté de Christophe Galtier d’avancer à l’unisson (…) Il est vrai que depuis deux ou trois ans, pas que sous Mauricio Pochettino d’ailleurs, il y avait tendance à s’arrêter après deux ou trois buts, ne plus jouer, d’offrir une prestation stérile. Il y avait des attitudes peu positives (…) Mais je pense aussi que les joueurs ont eu le temps de tirer un bilan de la saison passée. Ils font tout pour mettre le coach dans les meilleures conditions. Je ne suis pas surpris que ces joueurs, touchés par les critiques de l’an passé, se dépassent comme ça en début de saison. »