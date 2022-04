Dans quelques mois, le Qatar accueillera la prochaine Coupe du Monde de football. Attendu par tous les supporters du ballon rond, le Mondial se déroulera en hiver pour la première fois de son histoire. La France, de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe et championne du monde en titre, va remettre son titre en jeu. Au moins 17 joueurs du PSG devraient être présents pour cette fête du football.

Le tirage au sort a été effectué et les groupes sont désormais connus avec des destins plus ou moins différents. D’ailleurs, plusieurs joueurs du PSG ont réagi à celui-ci dans des propos délivrés au micro de PSG TV. Marquinhos, Presnel Kimpembe, Idrissa Gueye ou Thilo Kehrer ont exprimé leur ressenti.

Marquinhos (le Brésil joutera au sein du groupe G avec la Suisse, la Serbie et le Cameroun.

« C’est un tirage qui ressemble à celui de la Coupe du Monde 2018. La Suisse et la Serbie encore avec nous, ça avait été des matches compliqués et serrés. Ce sera encore une Coupe du Monde serrée, avec un niveau très élevé dans beaucoup de sélections. J’espère que nous ferons une belle phase de poules et que nous nous qualifierons. Il n’y a aucun match facile en Coupe du Monde, les trois adversaires que nous jouerons sont très forts, ils nous donneront beaucoup de difficulté, il faudra être au top dès le premier match. »

Thilo Kehrer (l’Allemagne fera face à l’Espagne, le Japon et le Costa Rica ou la Nouvelle Zélande au sein du groupe E)

« Je pense que ce sont des groupes très équilibrés. Chaque groupe verra des matches très intéressants. Nous étions dans le chapeau 2, il fallait s’attendre à affronter une grosse équipe, c’est le cas avec l’Espagne. Mais nous sommes heureux, parce que disputer une Coupe du Monde veut dire jouer contre de grandes équipes, c’est très stimulant ! »

Idrissa Gueye (le Sénégal affrontera le Qatar, les Pays-Bas et l’Equateur au sein du groupe A).

« C’est vrai que c’est une belle chose de faire le match d’ouverture. C’est un match très regardé ! Et ce sera contre Gini (Wijnaldum) ! On espère de remporter ce match, mais c’est surtout un plaisir de pouvoir disputer cette Coupe du Monde et de disputer le premier match contre Gini. On en a parlé tout de suite, je lui ai dit que ça commençait maintenant et qu’on ne se parlait plus ! Evidemment c’était pour rire, nous sommes des amis et des coéquipiers, nous aurons le temps de préparer ce Mondial. »

Presnel Kimpembe (la France joutera au sein du groupe D avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur des barrages entre le Pérou, l’Australie et les Emirats Arabes Unis)

« C’est une poule qui pourrait ressembler beaucoup à celle de 2018. Même si on sait que les matches ne se ressemblent pas. Le tirage est tombé, ç’aurait pu être pire, ou plus favorable, on prend ce qui vient, et on espère que ça se passera bien. On va bien se préparer pour aborder tous ces matches qui nous attendent, et nous sommes tous très pressés d’y être. »