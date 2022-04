Après avoir éliminé le Bayern Munich en quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG défieront Lyon en demi-finale. Après le match aller – au Groupama Stadium – dimanche après-midi (17 heures), les Parisiennes retrouveront le Parc des Princes une semaine après (samedi 30 à 21 heures). Elles pourront compter sur le soutien du Collectif Ultras Paris comme il l’a fait savoir dans un communiqué.

« Le samedi 30 avril l’équipe féminine de notre club disputera la demi-finale retour de l’UWCL contre l’olympique Lyonnais dans notre antre du Parc des Princes. Comme souvent, nous répondrons présents pour pousser nos joueuses jusqu’à la victoire finale à Turin. Elles sont exemplaires sur le terrain. Nous serons derrière elles avec la ferveur emblématique qui nous caractérise. Nous appelons le peuple parisien à se rendre au Parc des Princes en nombre et à se joindre à nous le 30 avril à 20h45 afin de montrer notre amour de nos couleurs et d’apporter un soutien inconditionnel aux joueuses qui elles, nous respectent et respectent le club ! Nos joueuses sont encore en course pour réaliser un triplé historique Championnat / coupe de France et l’UEFA Women’s Champions League. On compte sur votre présence. Allez les Filles ! Allez Paris !«