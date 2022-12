Indécis sur son avenir avec la sélection du Brésil après l’élimination face à la Croatie en Coupe du monde, l’attaquant du PSG, Neymar Jr, pourrait finalement prendre une pause de quelques mois avec la Seleção brasileira.

Dévasté et en pleurs après l’élimination aux tirs au but face à la Croatie (1-1, T.A.B 2-4), Neymar Jr s’est montré assez flou sur son avenir avec le maillot brésilien : « Ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n’est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n’ai pas les idées claires. Dire que c’est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus », avait déclaré le co-meilleur buteur (77 buts avec Pelé) de la sélection brésilienne juste après la rencontre. Malgré une première partie de saison brillante avec le PSG (15 buts et 11 passes décisives en 20 matches), une blessure à la cheville l’a privé de deux rencontres avec le Brésil en phase de poules avant d’effectuer une course contre la montre pour être apte pour la phase finale du Mondial. Mais après cette désillusion face aux Croates, le numéro 10 aurait fait un choix concernant son avenir international.

🚨🗣️ | Neymar s’est exprimé sur Instagram 🇧🇷 :



“Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal […] Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement.” pic.twitter.com/lbg0cksdcf — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 10, 2022

Neymar attendu au Camp des Loges ce lundi

Afin de se remettre de cette mauvaise performance, Neymar Jr s’est rapproché des siens à Sao Paulo où il a rejoint « son fils, Davi Lucca, et ses amis comme le surfeur Gabriel Medina. » Pour l’instant, son entourage ainsi que la Fédération brésilienne laissent le joueur digérer sa déception. « Malgré le manque à gagner que son absence peut générer, la CBF ne veut rien forcer » et se concentre essentiellement sur le successeur de Tite, rapporte L’Equipe. Mais, la tendance actuelle « est de voir le joueur aux 124 sélections souffler lors des matches amicaux, avant un come-back pour les échéances importantes. » Un peu à l’image de Lionel Messi après les échecs en Copa America 2016 (durant six semaines) et la Coupe du monde 2018 (huit mois). Un choix qui s’est avéré payant pour la Pulga avec une victoire en Copa America en 2021 et une finale de Coupe du monde face à la France ce dimanche. En attendant de connaître la décision officielle, Neymar Jr est attendu au Camp des Loges lundi prochain, comme son compatriote Marquinhos. « Outre le choc thermique, il devra surmonter sa déception pour se replonger dans un quotidien forcément moins glamour », conclut L’E.