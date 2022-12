Mercato – Le PSG déjà distancé dans le dossier Enzo Fernandez ?

La Coupe du monde, comme toujours, a permis à de nombreux joueurs de se révéler aux yeux du grand public. C’est notamment le cas d’Enzo Fernandez, le milieu argentin du SL Benfica.

Enzo Fernandez, c’est un nom que le PSG connaît bien. Car oui, cette saison, le club de la capitale se trouvait en concurrence avec Benfica au sein de sa phase de groupe de Ligue des Champions. Des Lisboètes qui ont, in fine, su ravir la première place de ce groupe contre toute attente. Dans la foulée, le milieu argentin de 21 ans a largement confirmé sous la tunique de l’Albiceleste durant la dernière Coupe du monde.

Deux offres sont arrivées sur le bureau de Benfica

Victorieuse au Qatar, l’Argentine s’est offerte sa troisième étoile au dépend de l’Équipe de France. Si Lionel Messi a été impressionnant tout au long du tournoi planétaire, c’est également le cas d’Enzo Fernandez. Rien d’étonnant donc à le voir se faire courtiser de toutes parts sur le marché et ce, alors que le mercato hivernal se lancera dès début janvier. Le PSG avait notamment été annoncé sur ses traces. Problème, ce jour, A Bola, média lusitanien, nous informe que les enchères pour ce dernier ont bel et bien commencé. Et les chiffres évoqués sont tout simplement ahurissants.

Car oui, selon cette source, Benfica aurait reçu deux propositions officielles d’un montant astronomique. Les noms des clubs en question n’ont pas filtré, mais les deux sommes seraient identiques : 127 millions d’euros. Jorge Mendes, le célèbre agent et représentant d’Enzo Fernandez, aimerait faire grimper ce prix, tandis que Rui Costa, président benfiquiste, serait, lui, en plein dilemme entre conserver l’un de ses meilleurs éléments ou le vendre pour un montant record. Une chose semble sûre : si le PSG souhaite réellement recruter Enzo Fernandez, la lutte s’annoncera plus qu’ardue.