Vitinha, Donnarumma, Ruiz… Les résultats des internationaux du PSG

Dix-neuf joueurs du PSG ont rejoint leurs sélections nationales respectives. Certains d’entre eux ont joué hier. Les résultats sont mitigés pour eux.

La trêve internationale a ouvert ses portes lundi. Dix-neuf joueurs du PSG sont concernés. Hier, dix d’entre eux pouvaient jouer dans des matches pour les quarts de finale de la Ligue des nations ou bien encore des qualifications à la Coupe du monde 2026. Les résultats sont mitigés avec une victoire, trois défaites et un nul.

Le Brésil s’impose dans les dernières secondes contre la Colombie

Dans la nuit, le Brésil recevait la Colombie pour la 13e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. Titulaire et capitaine, Marquinhos a joué l’intégralité de la rencontre. Le numéro 5 du PSG a vu les Brésiliens rapidement prendre l’avantage grâce à un penalty de Raphinha dès la sixième minute (1-0). Les Brésiliens vont ensuite voir la Colombie égaliser par l’intermédiaire de Luis Diaz (1-1, 41e). Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, Vinicius Jr a marqué un golazo avec une frappe de l’extérieur de la surface en pleine lucarne au bout du bout du temps additionnel (2-1, 99e). Avec ce succès, la Seleçao remonte provisoirement à la deuxième place de la poule.

La France s’incline contre la Croatie

Si Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG pour ce rassemblement de mars, un seul joueur était titulaire hier en Croatie pour le quart de finale aller de la Ligue des nations, Ousmane Dembélé. Les Français, auteurs d’une performance très poussive, se sont logiquement inclinés contre les Croates (2-0). Le numéro 10 du PSG n’a pas été dans la lignée de son début d’année 2025, semblant avoir du mal à se positionner sur le terrain en première mi-temps. Repositionné dans le couloir droit en seconde période, il a été un peu plus en vue, sans pour autant être dangereux. Bradley Barcola est lui entré à la 64e. Désiré Doué devra attendre pour connaître sa première sélection, lui qui est resté sur le banc, tout comme Warren Zaïre-Emery.

Le Portugal défait par le Danemark

Hier soir, le Portugal jouait aussi son quart de finale aller de la Ligue des nations au Danemark. Pour cette rencontre, trois des quatre Portugais du PSG étaient titulaires. Gonçalo Ramos, qui avait dû déclarer forfait contre Marseille en raison d’une maladie, avait été écarté de la feuille de match contre les Danois. Auteur de très bonnes performances avec le PSG, Vitinha et Joao Neves étaient titulaires au milieu au côté de Bruno Fernandes. Nuno Mendes commençait aussi dans son couloir gauche. Mais les Portugais ont totalement été dominés par le Danemark, qui s’est logiquement imposé grâce à un but dans les dix dernières minutes de la rencontre. Souverains avec le PSG, les deux milieux de terrain ont eu du mal face au pressing incessant des Danois. Ils devront élever leur niveau de jeu dimanche soir pour aider le Portugal à se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations.

L’Italie renversée par l’Allemagne

Dans le choc entre l’Italie et l’Allemagne, ce sont les Italiens, d’un Gianluigi Donnarumma titulaire et capitaine, qui ont rapidement pris les devants grâce à un but de Sandro Tonali (1-0, 9e). Mais les Italiens vont voir les Allemands renverser la situation en deux temps avec des buts de Kleindienst (49e) et Goretzka (2-1, 76e) sur deux passes décisives de Kimmich. Pour rester en vie dans cette compétition, les coéquipiers du portier du PSG devront s’imposer en Allemagne dimanche soir.

L’Espagne arrache le nul en toute fin de match

Tenante du titre, l’Espagne affrontait les Pays-Bas en quart de finale aller de la Ligue des nations. Titulaire, Fabian Ruiz a joué 84 minutes de ce choc. Le numéro 8 du PSG a été remplacé par Merino, qui a offert le match nul dans les dernières minutes à la Roja (2-2, 93e). Dans une partie ouverte et rythmée, ce sont les Espagnols qui avaient rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Nico Williams (0-1, 9e). Devant leur public, les Néerlandais ont réussi à retourner la situation avec des buts de Gakpo (1-1, 28e) et Reijnders (2-1, 46e). Alors qu’ils se dirigeaient vers un succès, les Pays-Bas ont donc vu l’Espagne égaliser. Les deux équipes devront donc se départager dimanche pour se qualifier pour le Final Four.