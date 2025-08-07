Psg ligue des champions
Ballon d’Or : Le PSG en course pour être le meilleur club de la saison

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane7 août 2025

France Football continue de dévoiler les nommés dans les différentes catégories pour la cérémonie du Ballon d’Or 2025 au compte gouttes. Dans la course au meilleur club de la saison, le PSG est bien évidement engagé.

Le Paris Saint-Germain a réalisé la meilleure saison de son histoire en 2024 / 2025 en remportant tous les trophées possibles à l’exception de l’inédite Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour laquelle il a tout de même été en finale. Ainsi, avec la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions, le PSG se présentera le 22 septembre prochain à la 69e cérémonie du Ballon d’Or en étant en course pour remporter le titre de meilleur club de la saison. Un titre récompensant le travail collectif attribué depuis 2021, pour lequel le club de la capitale concourra avec le FC Barcelone, Botafogo, Chelsea et Liverpool.

