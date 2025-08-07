Ballon d’Or : Découvrez les neufs joueurs du PSG en course pour le graal !

Le PSG a marqué son histoire en réalisant une saison historique en 2024 / 2025, et continue d’inscrire son nom dans l’histoire du football. En effet, pour le Ballon d’Or 2025, neuf joueurs parisiens figurent dans les 30 nominés pour la récompense individuelle, du jamais vu pour un club.

La 69e cérémonie du Ballon d’Or prévue pour le 22 septembre prochain concernera le Paris Saint-Germain plus que jamais. Le club de la capitale est en course pour être le meilleur club de la saison, avoir le meilleur entraîneur, le meilleur jeune joueur, le meilleur gardien de but et bien évidement le meilleur joueur. En effet, pour le Ballon d’Or, le graal des récompenses individuelles dans le football, le PSG place pas moins de neuf joueurs parmi les 30 nominés, tout simplement un record dans l’histoire du Ballon d’Or, qui vient récompensé la saison historique du Paris Saint-Germain sur le plan collectif.

Les nominés pour le Ballon d’Or 2025

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Viktor Gyokeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil Van Dijk

Vinicius Jr

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal