Un match retransmis dans 208 pays à travers le monde, une tribune de presse pleine à craquer et des photographes qui jouent des coudes au bord du terrain… inutile de rappeler que le match Reims – PSG était très attendu.

De l’autre côté de l’Atlantique, un groupe d’irréductibles avait aussi coché ce rendez-vous de longue date pour voir les débuts de Léo Messi avec la tunique Rouge&Bleu of course, mais aussi pour célébrer le retour des matches en présentiel. Après 18 mois d’inactivité, le PSG Fan Club de Toronto (Canada) pouvait enfin se réunir de nouveau ce dimanche 29 août et donner de la voix pour encourager le PSG.

En raison de la pandémie, les fans de Toronto ont même dû se réorganiser et se trouver une nouvelle maison. C’est désormais dans un pub british du centre-ville, le « Firkin on Bloor », qu’ils se donnent régulièrement rendez-vous et vous invitent à les rejoindre si vous passez dans le coin. Un ralliement nécessaire car le Firkin est aussi le QG des (nombreux) fans de Manchester United ! D’un autre côté, les fans Torontois du PSG sont sûrs de pouvoir au moins compter sur quelques renforts lors des deux matches de Champions League contre City ! Ici aussi c’est Paris.